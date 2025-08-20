Efemérides del 21 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 21 de agosto, pero de 1983, Benigno Aquino, líder opositor de Filipinas, es asesinado en el aeropuerto de Manila cuando regresaba de su exilio en Estados Unidos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1792.- El político monárquico Luis David Collenot-d’Angremont es ejecutado en Francia, primera vez que se emplea la guillotina para un delito político durante la Revolución Francesa.

1810.- El mariscal de Napoleón, Jean Battiste Bernardotte, nombrado heredero del rey Carlos XIII de Suecia, quien implantará la dinastía de los Bernardotte.

1879.- Bolivia y España firman en París un Tratado de Paz y Amistad.

1888.- William S. Burroughs patenta la máquina de sumar, precursora de la calculadora.

1911.- Portugal aprueba la primera Constitución republicana del país.

1914.- Comienza la Batalla de las Ardenas entre Francia y Alemania, en la I Guerra Mundial.

1929.- Los pintores mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera contraen matrimonio.

1940.- El revolucionario ruso León Trotsky muere en Ciudad de México, tras ser atacado el día anterior por el comunista español Ramón Mercader, quien le clavó un piolet en la cabeza.

1956.- Se estrena en EE.UU. la película “Guerra y Paz” (King Vidor).

1969.- Un turista cristiano australiano provoca un incendio en la mezquita ‘Al Aqsa’ de Jerusalén, que destruye las partes más antiguas de la misma.

1971.- Triunfa el golpe de Estado en Bolivia, liderado por el coronel Hugo Banzer, que derrocó al general Juan José Torres.

1991.- Fracasa la intentona golpista contra el presidente de la URSS, Mijail Gorbachov, iniciada tres días antes, con la detención de los conspiradores.

1994.- Ernesto Zedillo gana las elecciones legislativas y presidenciales en México y será el último presidente del PRI en más de 70 años consecutivos.

2006.- Comienza en Irak el juicio contra el expresidente Sadam Hussein y seis altos cargos por genocidio contra el pueblo kurdo. El Tribunal lo condenó a muerte y murió ahorcado ese año.

2013.- El soldado estadounidense Bradley Manning es condenado a 35 años de prisión por filtrar a WikiLeaks más de 700.000 documentos clasificados.

2014.- Prayuth Chan-ocha, es elegido primer ministro de Tailandia, tres meses después del golpe de Estado con el que llegó al poder.

2023.- La biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, declarada Mejor Biblioteca Pública del Mundo por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA).

NACIMIENTOS

1789.- Agustín Luis, Barón de Cauchi, sabio francés creador del análisis matemático.

1927.- Fina de Calderón (Josefina de Attard), compositora y violinista española.

1930.- Margarita de Inglaterra, hermana de Isabel II.

1937.- Gustavo Noboa, presidente de Ecuador.

1944.- Peter Weir, cineasta australiano.

1963.- Sidi Mohamed, Mohamed VI, rey de Marruecos.

1973.- Sergey Brin, cofundador de Google.

DEFUNCIONES

1826.- Francisco Pignillem, introductor de la vacuna y la auscultación en España.

1947.- Ettore Bugatti, constructor de automóviles italiano.

1951.- Constant Lambert, compositor inglés.

2012.- Sami Makarem, escritor, erudito y artista druso libanés.

2015.- Daniel Rabinovich, humorista argentino de “Les Luthiers”.

2018.- Barbara Harris, actriz estadounidense.

2024.- John Amos, actor estadounidense que interpretó a Kunta Kinte en la serie “Raíces”.

