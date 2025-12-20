¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 21 de diciembre

Escucha la noticia
En un 21 de diciembre, pero de 1989, los guardias fronterizos germano-orientales iniciaron la demolición del Muro de Berlín en la Puerta de Brandeburgo.
Otras Efemérides:
1471.- Los portugueses descubren la isla de Sao Tomé.
1879.- El ‘New York Herald’ anuncia a toda página que Thomas Edison ha inventado el alumbrado por electricidad.
1937.- Estreno de ‘Blancanieves y los siete enanitos’, primer largometraje de animación de Walt Disney, en Los Angeles (California).
1944.- Juan José Arévalo es elegido presidente de Guatemala.
1958.- Charles De Gaulle, elegido presidente de Francia por amplia mayoría.
1968.- Parte para la Luna desde Cabo Cañaveral el ‘Apolo 8’, el primer viaje espacial tripulado por Frank Borman, James A. Lovell (Jr.) y William A. Anders.
1984.- La cantante Madonna consigue su primer número uno en Estados Unidos, con ‘Like a Virgin’.
1992.- Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría crean una zona de libre comercio, en vigor desde el 1 de marzo siguiente.
2007.- La Europa sin fronteras del espacio Schengen se extiende de 15 a 24 países, con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Malta.
2011.- El Banco Central Europeo presta a 523 bancos 489.191 millones de euros, en su primera subasta a tres años.
2012.- Mario Monti dimite como primer ministro italiano y al día siguiente se convocan elecciones para febrero.
2017.- El Tribunal para la antigua Yugoslavia se despide tras 24 años de juicios.
2023.- Willis Gibson, un adolescente estadounidense de 13 años, se convierte en la primera persona en vencer al popular videojuego del Tetris al llegar al nivel 157 o ‘pantalla de la muerte’ final.
2023.- La justicia europea falla a favor de la Superliga frente a UEFA y FIFA.
NACIMIENTOS
1639.- Jean Baptiste Racine, dramaturgo francés.
1872.- Lorenzo Perosi, compositor italiano.
1879.- Josif Stalin, máximo dirigente de la URSS.
1888.- Jean Bouin, atleta francés.
1920.- Alicia Alonso, bailarina cubana.
1937.- Jane Fonda, actriz estadounidense.
1946.- Jesús del Pozo, diseñador de moda español.
1947.- Paco de Lucía, guitarrista español.
1954.- Chris Evert, tenista estadounidense.
1959.- Florence Griffith-Joyner, atleta estadounidense.
1960.- Manuel Tena, cantante, compositor y letrista español.
1960.- José María Sanz, ‘Loquillo’, cantante de rock español.
1975.- Charles Michel, ex primer ministro belga.
1977.- Emmanuel Macron, presidente de Francia.
DEFUNCIONES
1375.- Giovanni Boccaccio, humanista italiano.
1781.- Gregorio Mayáns y Siscar, erudito español.
1933.- Knud Rasmussen, explorador danés.
2002.- José Hierro, poeta español.
2003.- Príncipe Alfonso de Hohenlohe, aristócrata español y promotor de la Costa del Sol.
2008.- Dale Wasserman, dramaturgo estadounidense.
2017.- Bruce McCandless, estadounidense, primer astronauta en flotar sin atadura en el espacio.
2019.- Emanuel Ungaro, diseñador francés de origen italiano.
2022.- Alberto Asor Rosa, literato e intelectual de la izquierda italiana.
