Esta imagen del Muro de Berlín fue tomada en 1986 por Thierry Noir en Bethaniendamm, en Berlín-Kreuzberg. Foto: Thierry Noir/Wikipedia
Esta imagen del Muro de Berlín fue tomada en 1986 por Thierry Noir en Bethaniendamm, en Berlín-Kreuzberg. Foto: Thierry Noir/Wikipedia
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 21 de diciembre
Resumen de la noticia por IA
¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 21 de diciembre

¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 21 de diciembre

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En un , pero de 1989, los guardias fronterizos germano-orientales iniciaron la demolición del en la Puerta de Brandeburgo.

Otras Efemérides:

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

1471.- Los portugueses descubren la isla de Sao Tomé.

1879.- El ‘New York Herald’ anuncia a toda página que Thomas Edison ha inventado el alumbrado por electricidad.

1937.- Estreno de ‘Blancanieves y los siete enanitos’, primer largometraje de animación de Walt Disney, en Los Angeles (California).

PUEDES VER: Estados Unidos intercepta otro buque petrolero cerca de Venezuela, según medios

1944.- Juan José Arévalo es elegido presidente de Guatemala.

1958.- Charles De Gaulle, elegido presidente de Francia por amplia mayoría.

1968.- Parte para la Luna desde Cabo Cañaveral el ‘Apolo 8’, el primer viaje espacial tripulado por Frank Borman, James A. Lovell (Jr.) y William A. Anders.

1984.- La cantante Madonna consigue su primer número uno en Estados Unidos, con ‘Like a Virgin’.

1989.- Guardias fronterizos germano-orientales inician la demolición del Muro de Berlín en la Puerta de Brandeburgo.

1992.- Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría crean una zona de libre comercio, en vigor desde el 1 de marzo siguiente.

2007.- La Europa sin fronteras del espacio Schengen se extiende de 15 a 24 países, con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Malta.

2011.- El Banco Central Europeo presta a 523 bancos 489.191 millones de euros, en su primera subasta a tres años.

2012.- Mario Monti dimite como primer ministro italiano y al día siguiente se convocan elecciones para febrero.

2017.- El Tribunal para la antigua Yugoslavia se despide tras 24 años de juicios.

LEE TAMBIÉN: ¿Qué países compran petróleo a Venezuela y cómo opera la “flota fantasma” con la que Maduro burla las sanciones de EE.UU.?

2023.- Willis Gibson, un adolescente estadounidense de 13 años, se convierte en la primera persona en vencer al popular videojuego del Tetris al llegar al nivel 157 o ‘pantalla de la muerte’ final.

2023.- La justicia europea falla a favor de la Superliga frente a UEFA y FIFA.

NACIMIENTOS

1639.- Jean Baptiste Racine, dramaturgo francés.

1872.- Lorenzo Perosi, compositor italiano.

1879.- Josif Stalin, máximo dirigente de la URSS.

1888.- Jean Bouin, atleta francés.

1920.- Alicia Alonso, bailarina cubana.

1937.- Jane Fonda, actriz estadounidense.

1946.- Jesús del Pozo, diseñador de moda español.

1947.- Paco de Lucía, guitarrista español.

1954.- Chris Evert, tenista estadounidense.

MIRA AQUÍ: ¿Trump declaró la guerra a Venezuela? Lo que implica el bloqueo petrolero de EE.UU. que pone a Maduro al límite

1959.- Florence Griffith-Joyner, atleta estadounidense.

1960.- Manuel Tena, cantante, compositor y letrista español.

1960.- José María Sanz, ‘Loquillo’, cantante de rock español.

1975.- Charles Michel, ex primer ministro belga.

1977.- Emmanuel Macron, presidente de Francia.

DEFUNCIONES

1375.- Giovanni Boccaccio, humanista italiano.

1781.- Gregorio Mayáns y Siscar, erudito español.

1933.- Knud Rasmussen, explorador danés.

2002.- José Hierro, poeta español.

2003.- Príncipe Alfonso de Hohenlohe, aristócrata español y promotor de la Costa del Sol.

2008.- Dale Wasserman, dramaturgo estadounidense.

2017.- Bruce McCandless, estadounidense, primer astronauta en flotar sin atadura en el espacio.

2019.- Emanuel Ungaro, diseñador francés de origen italiano.

2022.- Alberto Asor Rosa, literato e intelectual de la izquierda italiana.

Ucrania publicó el video exacto en el que un dron naval Sea Baby impacta contra el petrolero ruso Dashan, un buque “encubierto” que operaba bajo bandera de las Islas Comoras para evadir sanciones occidentales. #Ucrania #Rusia #SeaBaby #GuerraUcraniaRusia #PetroleroRuso #AtaqueDron #Novorossiysk #ÚltimaHora Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales Ucrania ataque dron Sea Baby petrolero ruso atacado ataque naval Ucrania Rusia flota secreta rusa sanciones guerra en Ucrania 2025 Novorossiysk ataque petrolero Sea Baby dron naval ucraniano economía rusa petróleo guerra ataque ucrania petrolero Dashan

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC