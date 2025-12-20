¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa la efemérides del 21 de diciembre

En un 21 de diciembre, pero de 1989, los guardias fronterizos germano-orientales iniciaron la demolición del Muro de Berlín en la Puerta de Brandeburgo.

Otras Efemérides:

1471.- Los portugueses descubren la isla de Sao Tomé.

1879.- El ‘New York Herald’ anuncia a toda página que Thomas Edison ha inventado el alumbrado por electricidad.

1937.- Estreno de ‘Blancanieves y los siete enanitos’, primer largometraje de animación de Walt Disney, en Los Angeles (California).

1944.- Juan José Arévalo es elegido presidente de Guatemala.

1958.- Charles De Gaulle, elegido presidente de Francia por amplia mayoría.

1968.- Parte para la Luna desde Cabo Cañaveral el ‘Apolo 8’, el primer viaje espacial tripulado por Frank Borman, James A. Lovell (Jr.) y William A. Anders.

1984.- La cantante Madonna consigue su primer número uno en Estados Unidos, con ‘Like a Virgin’.

1989.- Guardias fronterizos germano-orientales inician la demolición del Muro de Berlín en la Puerta de Brandeburgo.

1992.- Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría crean una zona de libre comercio, en vigor desde el 1 de marzo siguiente.

2007.- La Europa sin fronteras del espacio Schengen se extiende de 15 a 24 países, con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Malta.

2011.- El Banco Central Europeo presta a 523 bancos 489.191 millones de euros, en su primera subasta a tres años.

2012.- Mario Monti dimite como primer ministro italiano y al día siguiente se convocan elecciones para febrero.

2017.- El Tribunal para la antigua Yugoslavia se despide tras 24 años de juicios.

2023.- Willis Gibson, un adolescente estadounidense de 13 años, se convierte en la primera persona en vencer al popular videojuego del Tetris al llegar al nivel 157 o ‘pantalla de la muerte’ final.

2023.- La justicia europea falla a favor de la Superliga frente a UEFA y FIFA.

NACIMIENTOS

1639.- Jean Baptiste Racine, dramaturgo francés.

1872.- Lorenzo Perosi, compositor italiano.

1879.- Josif Stalin, máximo dirigente de la URSS.

1888.- Jean Bouin, atleta francés.

1920.- Alicia Alonso, bailarina cubana.

1937.- Jane Fonda, actriz estadounidense.

1946.- Jesús del Pozo, diseñador de moda español.

1947.- Paco de Lucía, guitarrista español.

1954.- Chris Evert, tenista estadounidense.

1959.- Florence Griffith-Joyner, atleta estadounidense.

1960.- Manuel Tena, cantante, compositor y letrista español.

1960.- José María Sanz, ‘Loquillo’, cantante de rock español.

1975.- Charles Michel, ex primer ministro belga.

1977.- Emmanuel Macron, presidente de Francia.

DEFUNCIONES

1375.- Giovanni Boccaccio, humanista italiano.

1781.- Gregorio Mayáns y Siscar, erudito español.

1933.- Knud Rasmussen, explorador danés.

2002.- José Hierro, poeta español.

2003.- Príncipe Alfonso de Hohenlohe, aristócrata español y promotor de la Costa del Sol.

2008.- Dale Wasserman, dramaturgo estadounidense.

2017.- Bruce McCandless, estadounidense, primer astronauta en flotar sin atadura en el espacio.

2019.- Emanuel Ungaro, diseñador francés de origen italiano.

2022.- Alberto Asor Rosa, literato e intelectual de la izquierda italiana.