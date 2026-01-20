Efemérides del 21 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 21 de enero, pero de 1977, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, concede un indulto incondicional a los que evadieron el reclutamiento militar durante la guerra de Vietnam.
OTRAS EFEMÉRIDES
1793.- Luis XVI de Francia muere guillotinado en París.
1893.- Se patenta la fórmula de la Coca-Cola.
1919.- Primera reunión del Parlamento irlandés, en la que se confirma el establecimiento de la República de este país.
1954.- Botadura en Estados Unidos del ‘Nautilus’, primer submarino de propulsión nuclear.
1976.- El avión supersónico de pasajeros ‘Concorde’ inicia vuelos de línea regular.
1991.- El nuevo rey de Noruega, Harald V, asciende al trono.
1994.- Mueren 25 bomberos voluntarios, muchos de ellos menores de edad, en la extinción de un incendio en Puerto Madryn (Argentina).
1998.- Juan Pablo II inicia una visita a Cuba, primera de un Papa a la isla.
2002.- Los cuatro diputados del Sinn Fein, brazo político del IRA, toman posesión de sus oficinas en el Parlamento británico sin renunciar a su objetivo de reunificar la isla de Irlanda.
2018.- Una veintena de personas, catorce de ellas extranjeras, mueren en un ataque talibán al Hotel Intercontinental de Kabul.
2019.- Cerca de 100 muertos en un ataque talibán a una base del servicio secreto afgano.
2020.- Se confirma el primer caso del nuevo coronavirus en América, en Estados Unidos.
NACIMIENTOS
1879.- Eduardo Marquina, escritor español.
1895.- Cristóbal Balenciaga, modisto español.
1905.- Christian Dior, modisto francés.
1912.- Konrad Bloch, bioquímico alemán-estadounidense.
1914.- Rafael Santos Torroella, poeta y profesor español.
1923.- Lola Flores, bailaora, cantante y actriz española.
1924.- Benny Hill, actor cómico británico.
1933.- Julieta Serrano, actriz española.
1953.- Paul Allen, fundador junto con Bill Gates, de Microsoft.
1954.- José Luis Medina del Corral, ‘Lucchino’, diseñador de moda español.
1956.- Geena Davis, actriz estadounidense.
1970.- Marina Foïs, actriz francesa.
1974.- Malena Alterio, actriz argentino-española.
1979.- Ramón Melendi, ‘Melendi’, cantante y compositor español.
2004.- Ingrid Alexandra, princesa de Noruega.
DEFUNCIONES
1924.- Vladímir Ilich, Lenin, artífice de la revolución rusa y fundador del Estado Soviético.
1950.- George Orwell, escritor británico.
1958.- Ataulfo Argenta, director de orquesta español.
1959.- Cecil B. de Mille, cineasta estadounidense.
1964.- Luis Martín Santos, escritor y médico español.
2002.- Adolfo Marsillach, actor, director y dramaturgo español.
.- Peggy Lee, cantante estadounidense de jazz.
2004.- Carmiña Gallo, soprano colombiana.
2006.- Ibrahim Rugova, escritor y político, primer presidente de Kosovo.
2015.- Vince Camuto, diseñador de zapatos estadounidense.
.- Leon Brittan, político británico.
2019.- Enrique de Orleans, aristócrata francés, pretendiente al trono de Francia.
2020.- Terry Jones, actor, director de cine y guionista británico, miembro del grupo Monty Python.
2022.- Louie Anderson, actor y cómico estadounidense.
2023.- Mario Barrientos, tenor chileno.
2025.- Mauricio Funes, periodista y expresidente salvadoreño entre 2009 y 2014.
.- Bertrand Blier, director de cine francés, ganador de un Oscar.
