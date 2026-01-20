Efemérides del 21 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 21 de enero, pero de 1977, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, concede un indulto incondicional a los que evadieron el reclutamiento militar durante la guerra de Vietnam.

OTRAS EFEMÉRIDES

1793.- Luis XVI de Francia muere guillotinado en París.

1893.- Se patenta la fórmula de la Coca-Cola.

1919.- Primera reunión del Parlamento irlandés, en la que se confirma el establecimiento de la República de este país.

1954.- Botadura en Estados Unidos del ‘Nautilus’, primer submarino de propulsión nuclear.

1976.- El avión supersónico de pasajeros ‘Concorde’ inicia vuelos de línea regular.

1991.- El nuevo rey de Noruega, Harald V, asciende al trono.

1994.- Mueren 25 bomberos voluntarios, muchos de ellos menores de edad, en la extinción de un incendio en Puerto Madryn (Argentina).

1998.- Juan Pablo II inicia una visita a Cuba, primera de un Papa a la isla.

2002.- Los cuatro diputados del Sinn Fein, brazo político del IRA, toman posesión de sus oficinas en el Parlamento británico sin renunciar a su objetivo de reunificar la isla de Irlanda.

2018.- Una veintena de personas, catorce de ellas extranjeras, mueren en un ataque talibán al Hotel Intercontinental de Kabul.

2019.- Cerca de 100 muertos en un ataque talibán a una base del servicio secreto afgano.

2020.- Se confirma el primer caso del nuevo coronavirus en América, en Estados Unidos.

NACIMIENTOS

1879.- Eduardo Marquina, escritor español.

1895.- Cristóbal Balenciaga, modisto español.

1905.- Christian Dior, modisto francés.

1912.- Konrad Bloch, bioquímico alemán-estadounidense.

1914.- Rafael Santos Torroella, poeta y profesor español.

1923.- Lola Flores, bailaora, cantante y actriz española.

1924.- Benny Hill, actor cómico británico.

1933.- Julieta Serrano, actriz española.

1953.- Paul Allen, fundador junto con Bill Gates, de Microsoft.

1954.- José Luis Medina del Corral, ‘Lucchino’, diseñador de moda español.

1956.- Geena Davis, actriz estadounidense.

1970.- Marina Foïs, actriz francesa.

1974.- Malena Alterio, actriz argentino-española.

1979.- Ramón Melendi, ‘Melendi’, cantante y compositor español.

2004.- Ingrid Alexandra, princesa de Noruega.

DEFUNCIONES

1924.- Vladímir Ilich, Lenin, artífice de la revolución rusa y fundador del Estado Soviético.

1950.- George Orwell, escritor británico.

1958.- Ataulfo Argenta, director de orquesta español.

1959.- Cecil B. de Mille, cineasta estadounidense.

1964.- Luis Martín Santos, escritor y médico español.

2002.- Adolfo Marsillach, actor, director y dramaturgo español.

.- Peggy Lee, cantante estadounidense de jazz.

2004.- Carmiña Gallo, soprano colombiana.

2006.- Ibrahim Rugova, escritor y político, primer presidente de Kosovo.

2015.- Vince Camuto, diseñador de zapatos estadounidense.

.- Leon Brittan, político británico.

2019.- Enrique de Orleans, aristócrata francés, pretendiente al trono de Francia.

2020.- Terry Jones, actor, director de cine y guionista británico, miembro del grupo Monty Python.

2022.- Louie Anderson, actor y cómico estadounidense.

2023.- Mario Barrientos, tenor chileno.

2025.- Mauricio Funes, periodista y expresidente salvadoreño entre 2009 y 2014.

.- Bertrand Blier, director de cine francés, ganador de un Oscar.

