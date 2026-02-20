Efemérides del 21 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 21 de febrero, pero de 1934, el líder de la resistencia contra el ejército estadounidense en Nicaragua, Augusto César Sandino, es asesinado por orden del jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza.

OTRAS EFEMÉRIDES

1848.- Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista, documento político y económico de gran influencia en el movimiento revolucionario.

1901.- El científico más popular del siglo XX por su teoría de la relatividad, Albert Einstein, obtiene la ciudadanía suiza, unos años más tarde de renunciar a su nacionalidad alemana.

1915.- Se inaugura la Exposición Universal de San Francisco (EEUU), muestra que celebraba la apertura del Canal de Panamá.

1916.- Comienza la batalla de Verdún, la mayor y más larga batalla de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental entre los ejércitos alemán y francés.

1919.- Kurt Eisner, primer ministro de la República de Baviera (Alemania) tras organizar la revolución que derrocó a la monarquía, es asesinado.

1947.- El inventor estadounidense Edwin H. Land presenta la primera cámara fotográfica instantánea, la Polaroid.

1956.- El cantante estadounidense Elvis Presley entra por primera vez en el número uno de las listas de discos más vendidos con el tema ‘Heartbreak Hotel’.

1972.- El presidente de EEUU, Richard Nixon, y el líder chino, Mao Tse-Tung, se entrevistan en Pekín durante la Guerra Fría.

1980.- Se constituye la compañía japonesa HAL Laboratory, especializada en la creación de videojuegos para las plataformas de Nintendo.

1995.- El Tribunal Supremo estadounidense confirma que el sistema operativo Windows (Microsoft) no replicó la interfaz gráfica de Macintosh (Apple).

2022.- Rusia reconoce la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk.

NACIMIENTOS

1817.- José Zorrilla, poeta y dramaturgo español.

1861.- Torcuato Luca de Tena, periodista español, fundador del diario ABC.

1893.- Andrés Segovia, guitarrista español.

1903.- Anaïs Nin, escritora franco-estadounidense.

- Raymond Queneau, escritor francés.

1907.- W. H. Auden, poeta británico.

1925.- Sam Peckinpah, cineasta estadounidense.

1928.- Ariel Sharon, general y político israelí.

1929.- Arturo Fernández, actor español.

1933.- Nina Simone, cantante y pianista estadounidense.

1942.- Margarethe von Trotta, actriz y cineasta alemana.

1949.- Jerry Harrison, músico estadounidense, teclista y guitarrista de Talking Heads.

1952.- Jean-Jacques Burnel, músico franco-inglés, bajista de The Stranglers.

1959.- José María Cano, músico español.

1969.- James Dean Bradfield, músico británico, cantante y guitarrista de Manic Street Preachers.

1980.- Tiziano Ferro, cantante italiano.

1983.- Mélanie Laurent, actriz, modelo, directora, cantante y escritora francesa.

1987.- Ashley Greene, actriz y modelo estadounidense, conocida por su papel en la saga Crepúsculo.

1994 .- Son Seung-wan, conocida como Wendy, cantante surcoreana, integrante del grupo Red Velvet.

1996.- Sophie Turner, actriz británica.

DEFUNCIONES

1677.- Baruch Spinosa, filósofo neerlandés de origen sefardí hispano-portugués.

1911.- Isidro Nonell, pintor modernista español.

1924.- Mateo Inurria, escultor español.

1934.- Augusto César Sandino, general y héroe nacional nicaragüense.

1960.- Jacques Becker, cineasta francés.

1965.- Malcolm X, activista afroamericano.

1984.- Mijail Sholojov, escritor soviético, Premio Nobel de Literatura 1965.

2005.- Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano.

2008.- Robin Moore, escritor estadounidense.

2011.- Odón Alonso, director de orquesta español.

2013.- Cleotha Staples, cantante estadounidense, integrante del grupo de soul The Staple Singers.

2019.- Stanley Donen, director de cine estadounidense.

2022.- Miguel Gallardo, dibujante e ilustrador español, creador del personaje Makoki.

VIDEO RECOMENDADO