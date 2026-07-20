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Tate Britain
Tate Britain
Por Agencia EFE

Un 21 de julio, pero de 1897, tuvo lugar la inauguración oficial The Tate Gallery, el museo británico de arte moderno en Londres.

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