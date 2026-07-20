Un 21 de julio, pero de 1897, tuvo lugar la inauguración oficial The Tate Gallery, el museo británico de arte moderno en Londres.

OTRAS EFEMÉRIDES

1938.- Se firmó en Buenos Aires el tratado que puso fin a la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.

1954.- Firma de los Acuerdos de Ginebra sobre la división de Indochina. Se crean Laos y Camboya, y Vietnam se divide en dos estados.

1960.- Sirima Bandaranaike, elegida jefa del Gobierno de Sri Lanka. Primera mujer en el mundo que encabeza un Gobierno.

1970.- Finalizan las obras de la presa egipcia de Asuán.

1972.- Fallecen 79 personas y 112 heridos al colisionar dos trenes entre las estaciones españolas de El Cuervo y Lebrija.

1980.- Asesinado en París Salah Eddin Bitar, fundador del partido Baas y ex primer ministro sirio.

1988.- El tenor español José Carreras vuelve a cantar en un recital en el Arc de Triomf de Barcelona tras superar la leucemia.

1990.- Pink Floyd escenifica ‘The Wall’ en la plaza de Potsdam de Berlín, con asistencia de 300.000 personas.

1994.- El luxemburgués Jacques Santer, elegido presidente de la Comisión Europea por la Eurocámara.

2002.- WorldCom se declara en bancarrota, la segunda más grande en EE.UU. tras Lehman Brothers, por un fraude contable de 11.000 millones de dólares.

2007.- Pratibha Patil, primera mujer elegida presidenta de India.

.- Se pone a la venta ‘Harry Potter and the Death Hallows’, séptima y última entrega de la obra de J.K Rowling.

2008.- Detienen a Radovan Karadzic, exlíder de los serbios de Bosnia y uno de los criminales de guerra más buscados.

2011.- Finaliza el programa de transbordadores espaciales de la NASA, con el aterrizaje del Atlantis.

.- El Congreso de los Diputados español aprueba la reforma que eleva la jubilación a los 67 años.

2013.- Felipe de Sajonia-Coburgo se convierte en rey de los belgas tras abdicar su padre, Alberto II.

2015.- China y Venezuela elevan sus relaciones a alianza estratégica.

2019.- Victoria del partido El Servidor del Pueblo, liderado por Volodymyr Zelensky, en Ucrania.

2020.- La Unión Europea aprueba el plan de reconstrucción tras la pandemia del coronavirus. Está dotado de 750.000 millones de euros, de los que a España le corresponden 140.000.

2024.- El presidente de EE.UU., Joe Biden, renuncia a la reelección.

NACIMIENTOS

1858.- María Cristina de Habsburgo, reina de España.

1899.- Ernest Hemingway, escritor estadounidense.

1911.- Marshall McLuhan, teórico canadiense de la comunicación.

1938.- Carmen Maroto Vela, microbióloga española y primera mujer en la Academia de Medicina.

1948.- Yusuf Islam, ‘Cat Stevens’, cantante británico.

1951.- Robin Williams, actor norteamericano.

1955.- Marcelo Bielsa, entrenador de fútbol argentino.

1956.- Michael Connelly, escritor estadounidense.

1981.- Anthony ‘Romeo Santos’, cantante estadounidense de bachata.

2000.- Erling Haaland, futbolista noruego.

DEFUNCIONES

1872.- Ángel Iturbide, príncipe mexicano.

1998.- Alan Shepard, primer astronauta estadounidense en viajar al espacio.

2004.- Jerry Goldsmith, compositor estadounidense de bandas sonoras.

2010.- Luis Corvalán, comunista chileno.

2016.- Luc Hoffman, conservacionista suizo.

2023.- Tony Bennett, cantante estadounidense.

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Un temporal que recorre Chile dejó al menos cinco muertos y casi 100.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance dado este lunes 20 de julio por el gobierno, que decretó estado de catástrofe y movilizó al Ejército para labores de rescate. (AFP)

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