En un 21 de junio, pero de 1908, unas 500.000 personas reclaman en Hyde Park (Londres) el derecho al voto femenino, en la mayor marcha sufragista de la historia, conocida como Women’s Sunday (Domingo de las Mujeres).

OTRAS EFEMÉRIDES

1813.- Wellington derrota a los franceses en Vitoria (España) y Napoleón tendría que devolver la corona del país a Fernando VII.

1814.- Fernando VII restablece la Inquisición en España y en América.

1903.- Terremoto de magnitud 8,4 en la escala Richter en Sicilia (Italia), deja 60.000 víctimas.

1933.- Hitler prohíbe en Alemania los partidos que no sean nazis.

1948.- La Universidad Victoria de Mánchester presenta la ‘Máquina Experimental de Pequeña Escala Manchester’ (SSEM), apodada ‘Baby’, primer ordenador capaz de almacenar programas.

1963.- El cardenal Giovanni Montini se convierte en el papa Pablo VI.

1974.- Estreno en Estados Unidos de ‘Chinatown’, película de Roman Polanski.

1978.- El musical ‘Evita’, de Andrew Lloyd Webber, se estrena en el Prince Edward Theatre del West End de Londres.

1982.- John Hinckley, Jr. es declarado no culpable por motivos psicológicos del intento de asesinato del presidente estadounidense Ronald Reagan.

1991.- Narasimha Rao toma posesión como primer ministro de la India, un mes después del asesinato de Rajiv Gandhi, hijo de Indira.

2002.- La OMS declara a Europa libre de poliomielitis.

2004.- ‘SpaceShipOne’, primer vehículo espacial tripulado de origen privado, realiza su primer vuelo.

2007.- El diseñador Ralph Lauren lanza la primera vitrina con pantalla táctil.

2008.- El transbordador ‘Princess of Stars’, con 862 personas a bordo, naufraga en Filipinas por el tifón Fengshen. Sobreviven 48 personas.

2013.- El doctor español Pedro Guillén retransmite la primera intervención quirúrgica del mundo con ‘Google Glass’.

2022.- La medalla del premio Nobel de la Paz del periodista ruso Dmitry Muratov es subastada en Nueva York por 98,3 millones de euros.

NACIMIENTOS

1905.- Jean Paul Sartre, escritor y filósofo francés.

1921.- Jane Rusell, actriz estadounidense.

1947.- Fernando Savater, filósofo y escritor español.

1948.- Ian McEwan, escritor británico.

1953.- Benazir Bhutto, primera ministra de Pakistán.

1961.- Manu Chao, músico francés.

1967.- Pierre Omidyar, empresario estadounidense, fundador de ‘eBay’.

1982.- Guillermo de Windsor, primogénito de Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales.

1983.- Edward Snowden, informático estadounidense, exasesor de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y acusado de espionaje masivo.

1985.- Lana Del Rey, cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1527.- Nicolás Maquiavelo, político y escritor italiano.

1828.- Leandro Fernández de Moratín, dramaturgo español.

1898.- Manuel Tamayo y Baus, dramaturgo español.

1908.- Nikolái Rimski-Kórsakov, compositor ruso.

1914.- Bertha von Suttner, escritora austríaca, primera mujer Nobel de la Paz.

1970.- Ahmed Sukarno, primer presidente de la República de Indonesia.

1992.- Joan Fuster, escritor español.

2003.- León Uris, novelista estadounidense de origen judío.

2014.- Gerry Conlon, uno de los ‘cuatro de Guildford’.

VIDEO RECOMENDADO

La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia es la más áspera que recuerde el país, marcada por profundas divisiones y una guerra verbal entre el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda que el próximo domingo 21 de junio definirán en las urnas quién será el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. (EFE)

SOBRE EL AUTOR