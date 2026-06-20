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Programa oficial y recuerdo de la Marcha Femenina del Domingo celebrada el 21 de junio de 1908 en Hyde Park. (Women's Social and Political Union vía Wikimedia Commons)
Programa oficial y recuerdo de la Marcha Femenina del Domingo celebrada el 21 de junio de 1908 en Hyde Park. (Women's Social and Political Union vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 21 de junio, pero de 1908, unas 500.000 personas reclaman en Hyde Park (Londres) el derecho al voto femenino, en la mayor marcha sufragista de la historia, conocida como Women’s Sunday (Domingo de las Mujeres).

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