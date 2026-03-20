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Resumen

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Una laptop muestra la interfaz de Twitter en sus inicios, evocando el momento en que la red social fue fundada el 21 de marzo de 2006 en San Francisco por Jack Dorsey y su equipo, marcando el inicio de una revolución en la comunicación digital. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Una laptop muestra la interfaz de Twitter en sus inicios, evocando el momento en que la red social fue fundada el 21 de marzo de 2006 en San Francisco por Jack Dorsey y su equipo, marcando el inicio de una revolución en la comunicación digital. Foto: Imagen generada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 21 de marzo, pero de 2006, hace veinte años, Jack Dorsey y otros tres socios fundan en la ciudad de San Francisco (EE.UU.) la red social Twitter.

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