En un 21 de marzo, pero de 2006, hace veinte años, Jack Dorsey y otros tres socios fundan en la ciudad de San Francisco (EE.UU.) la red social Twitter.

OTRAS EFEMÉRIDES

1685.- Nace el músico alemán J.S. Bach (calendario juliano). Según el gregoriano vigente, la fecha sería el 31 de marzo.

1788.- Un incendio devasta gran parte de la ciudad de Nueva Orleans, por entonces capital de la Luisiana española y actualmente parte de los Estados Unidos.

1801.- Batalla de Abukir, también conocida como Batalla del Nilo, en la que los ingleses derrotaron a la expedición francesa enviada a Egipto.

1804.- Promulgación en Francia del Código Civil, conocido como Código Napoleón, que ordenaba y armonizaba la legislación civil revolucionaria en un solo cuerpo jurídico.

1871.- El emperador Guillermo I de Alemania inaugura el primer Parlamento alemán y concede a Bismarck el título de Príncipe Imperial.

1888.- Un incendio destruye por completo el teatro Baquet, de Oporto (Portugal), y mueren 80 personas.

1935.- Persia cambia su denominación por la de Irán, vocablo que tiene su origen en Airana o “tierra de los arios”.

1940.- Estreno en Florida, Estados Unidos, del filme de Alfred Hitchcock ‘Rebecca’.

1960.- Mueren 69 personas y cerca de 200 resultaron heridas en una protesta contra el régimen racista de Sudáfrica en la localidad de Sharpeville.

1963.- Estados Unidos cierra definitivamente la prisión federal de Alcatraz, en la Bahía de San Francisco.

1975.- La organización terrorista de ultraderecha Triple A, secuestra y asesina a ocho miembros de las Juventudes Peronistas en la conocida como ‘Masacre de Pasco’.

1999.- El suizo Bertrand Piccard y el británico Brian Jones aterrizan en el desierto de Egipto culminando la primera vuelta al mundo en globo sin escalas.

2001.- El transbordador espacial Discovery regresa a la Tierra con la primera tripulación de la Estación Espacial Internacional a bordo.

2003.- Un juzgado de Illinois (EEUU) condena a la tabaquera Philip Morris a pagar 10.100 millones de dólares a varios consumidores por publicidad engañosa en los cigarrillos “light”.

2008.- El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anuncia la reducción del arsenal nuclear de su país.

2010.- La Cámara de Representantes de EEUU aprueba la reforma del sistema sanitario impulsada por el presidente Barack Obama.

2015.- La “marea del siglo”, un fenómeno que responde a la inusual alineación del Sol y la Luna, eleva las aguas del Atlántico hasta máximos de 14,6 metros de altura.

2021.- Turquía abandona el Convenio de Estambul contra la violencia machista.

2024.- La ONU aprueba su primera resolución para regular la inteligencia artificial.

NACIMIENTOS

1806.- Benito Juárez, presidente de México y uno de los promotores de la independencia de su país.

1927.- Hans-Dietrich Genscher, político alemán.

1932.- Walter Gilbert, bioquímico estadounidense, Nobel de Química 1980.

1949.- Slavoj Žižek, filósofo y sociólogo esloveno.

1950.- Roger Hodgson, cantante de la banda musical británica Supertramp.

1954.- Isabel Quiñones, Martirio, cantante española.

1955.- Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

1958.- Gary Oldman, actor británico.

1960.- Ayrton Senna, piloto brasileño de Fórmula 1.

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1962.- Rosie O’Donnell, comediante y presentadora de televisión estadounidense.

1963.- Ronald Koeman, futbolista holandés.

1980.- Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, futbolista brasileño.

1989.- Jordi Alba, futbolista español.

1991.- Antoine Griezmann, futbolista francés.

DEFUNCIONES

1931.- Herman Muller, excanciller socialista alemán.

1987.- Robert Preston, actor estadounidense.

1992.- Georges Henri Jean-Baptiste Delerue, compositor y director de orquesta francés.

1997.- Fritz Spielmann, compositor y pianista austriaco.

2001.- Chun Ju Yung, fundador del grupo Hyundai e impulsor de la reconciliación de las dos Coreas.

2006.- Bernard Lacoste, empresario textil francés.

2010.- Wolfgang Wagner, director de ópera y músico alemán.

2020.- Kenny Rogers, cantante estadounidense de música country.

2021.- Nawal al Saadawi, escritora feminista egipcia.

2023.- Willis Reed, baloncestista estadounidense, campeón de la NBA con los Knicks.

2024.- Frédéric Mitterrand, político francés.

- Ron Harper, actor estadounidense.

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