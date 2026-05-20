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El dibujante Joaquín Salvador Lavado, alias Quino, posa junto a una escultura de su personaje Mafalda en el parque San Francisco de Oviedo el 23 de octubre de 2014. (Miguel RIOPA / AFP)
El dibujante Joaquín Salvador Lavado, alias Quino, posa junto a una escultura de su personaje Mafalda en el parque San Francisco de Oviedo el 23 de octubre de 2014. (Miguel RIOPA / AFP)
/ MIGUEL RIOPA
Por Agencia EFE

En un 21 de mayo, pero de 2014, el argentino ‘Quino’, creador de ‘Mafalda’, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

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