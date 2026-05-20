En un 21 de mayo, pero de 2014, el argentino ‘Quino’, creador de ‘Mafalda’, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

OTRAS EFEMÉRIDES

1904.- Se funda la Federación Internacional de las Asociaciones de Fútbol (FIFA).

1927.- El aviador estadounidense Charles Lindbergh llega a París desde Nueva York, con el ‘Spirit of St Louis’, en la primera travesía sin escalas del Atlántico.

1950.- Un terremoto destruye gran parte de la ciudad peruana de Cuzco y causa la muerte de más de 1.500 personas.

1968.- Mayo francés. Ocho millones de franceses siguen la huelga general mientras se recrudecen los enfrentamientos entre estudiantes y policías.

1991.- Muere en atentado Rajiv Gandhi, ex primer ministro de India, cuando iba a dar un mitin en la ciudad de Sriperumbudur.

1998.- Dimite el general Suharto, presidente de Indonesia, en medio de una grave crisis y después de 32 años en el poder.

2003.- Más de mil personas mueren y otras 7.000 resultan heridas a causa de un seísmo en Argelia.

.- La Asamblea Mundial de la Salud adopta el primer Convenio marco de la OMS contra el tabaquismo.

2004.- La FIFA firma el Código Mundial Antidopaje durante su LIV Congreso celebrado en París.

2010.- La Audiencia Nacional condena a 1.040 años a cada uno de los etarras que atentaron contra la T4 del Aeropuerto de Madrid Barajas, el 30 de diciembre 2006.

2012.- La cadena FOX emitió en Estados Unidos el último capítulo de la serie estadounidense ‘House’.

2014.- El expresidente egipcio Hosni Mubarak es condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida de fondos públicos.

2020.- El presidente de EE.UU, Donald Trump, anuncia la retirada del Tratado de Cielos Abiertos y culpa a Rusia de violar ese acuerdo.

2021.- Entra en vigor la tregua entre Israel y Hamás tras once días de hostilidades, la peor escalada de violencia en 7 años.

.- El opositor bielorruso Vitold Ashurok, de 50 años, fallece en extrañas circunstancias en la prisión donde cumplía condena de 5 años por participar en protestas antigubernamentales.

2024.- La Unión Europea aprueba definitivamente la Ley de Inteligencia Artificial.

.- España retira a su embajadora en Argentina después de que el presidente Milei calificara de “corrupta” a la esposa del presidente español.

NACIMIENTOS

1527.- Felipe II, rey de España.

1895.- Lázaro Cárdenas, político y militar mexicano.

1916.- Harold Robbins, novelista estadounidense.

1921.- Andrei Sajarov, científico ruso y P. Nobel de la Paz 1975.

1922.- Juan Garrido-Lestache, médico y profesor español.

1937.- Ricardo Alarcón de Quesada, político cubano.

1938.- Ana Diosdado, escritora y actriz española.

1941.- Diego Gracia Guillén, investigador español, pionero de la Bioética Médica.

1959.- Adriana Ozores, actriz española.

.- Loreta Lynch, jurista estadounidense, primera afroamericana en ocupar el puesto de fiscal general de los Estados Unidos.

1965.- Antonio Carmona, cantante español.

DEFUNCIONES

1994.- Francisco Otero Besteiro, escultor español.

1998.- Pedro Escartín, jugador, árbitro, seleccionador de fútbol y periodista deportivo, español.

2020.- Oliver E. Williamson, economista estadounidense.

2023.- León Ichaso, escritor y director de cine, cubano-estadounidense.

.- Ray Stevenson, actor británico de cine y televisión.

2025.- Mariano Ozores, director y guionista de cine, español.

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Estados Unidos inculpó este miércoles 20 de mayo al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo. (AFP)

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