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En un 21 de noviembre, pero de 1995 los presidentes de Serbia, Slobodan Milošević; Croacia, Franjo Tuđman, y Bosnia-Herzegovina, Alija Izetbegović, firman en Dayton (Estados Unidos) el acuerdo de paz que pone fin a la guerra de Bosnia.
En un 21 de noviembre, pero de 1995 los presidentes de Serbia, Slobodan Milošević; Croacia, Franjo Tuđman, y Bosnia-Herzegovina, Alija Izetbegović, firman en Dayton (Estados Unidos) el acuerdo de paz que pone fin a la guerra de Bosnia.
Otras Efemérides:
1877.- Thomas Edison anuncia en Nueva York la invención del fonógrafo.
1905.- Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik el artículo ‘¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético?’, en el que establece la equivalencia entre masa y energía.
1916.- El Britannic, buque gemelo del Titanic, se hunde en el mar Egeo tras chocar con una mina marina.
1920.- Guerra de Independencia de Irlanda: tropas británicas abren fuego contra el público y los jugadores en el estadio de Croke Park, en Dublín, y causan 14 muertos. La matanza pasa a la historia como el primer Domingo Sangriento.
1969.- Se establece el primer enlace de ARPANET, precursora de internet, entre la Universidad de California en Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford.
1974.- Un atentado con explosivos del IRA en dos pubs de Birmingham (Inglaterra) causa 21 muertos. Seis hombres son condenados injustamente por los ataques y quedan en libertad en 1991, cuando se anulan sus condenas.
1990.- Los países miembros de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), junto con Estados Unidos y Canadá, firman la Carta de París para una nueva Europa, que simboliza el fin de la Guerra Fría.
1994.- La escritora española Carmen Martín Gaite recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas.
2000.- ETA asesina en Barcelona al exministro socialista Ernest Lluch.
2012.- Mario Vargas Llosa recibe en México el primer Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español.
2017.- Irán anuncia la derrota del Estado Islámico en Siria.
2024.- La Policía Federal de Brasil acusa formalmente al expresidente Jair Bolsonaro, a dos generales y a otras 34 personas de participar en un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
NACIMIENTOS
1694.- François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, filósofo francés.
1898.- René Magritte, pintor belga.
1922.- María Casares, actriz española.
1924.- Christopher Tolkien, escritor británico.
1941.- Julio Anguita, político español.
1946.- Emma Cohen, actriz española.
1965.- Björk, cantante, compositora y actriz islandesa.
1973.- Inés Sastre, modelo y actriz española.
DEFUNCIONES
1874.- Mariano Fortuny, pintor español.
1916.- Francisco José I, emperador de Austria-Hungría.
1995.- Rafael Farina, cantaor de flamenco.
2006.- Pierre Gemayel, ministro libanés.
2007.- Fernando Fernán Gómez, actor, escritor y cineasta español.
2023.- Jerónimo Saavedra, político español.
2025.- Ornella Vanoni, cantante italiana.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.