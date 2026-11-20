En un 21 de noviembre, pero de 1995 los presidentes de Serbia, Slobodan Milošević; Croacia, Franjo Tuđman, y Bosnia-Herzegovina, Alija Izetbegović, firman en Dayton (Estados Unidos) el acuerdo de paz que pone fin a la guerra de Bosnia.

Otras Efemérides:

1877.- Thomas Edison anuncia en Nueva York la invención del fonógrafo.

1905.- Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik el artículo ‘¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético?’, en el que establece la equivalencia entre masa y energía.

MIRA AQUÍ: Merz llama a Irán a abrir estrecho de Ormuz y a abandonar programa nuclear para lograr paz

1916.- El Britannic, buque gemelo del Titanic, se hunde en el mar Egeo tras chocar con una mina marina.

1920.- Guerra de Independencia de Irlanda: tropas británicas abren fuego contra el público y los jugadores en el estadio de Croke Park, en Dublín, y causan 14 muertos. La matanza pasa a la historia como el primer Domingo Sangriento.

1969.- Se establece el primer enlace de ARPANET, precursora de internet, entre la Universidad de California en Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford.

1974.- Un atentado con explosivos del IRA en dos pubs de Birmingham (Inglaterra) causa 21 muertos. Seis hombres son condenados injustamente por los ataques y quedan en libertad en 1991, cuando se anulan sus condenas.

1990.- Los países miembros de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), junto con Estados Unidos y Canadá, firman la Carta de París para una nueva Europa, que simboliza el fin de la Guerra Fría.

LEE TAMBIÉN: Irán niega la alegación de Trump de que busca armas químicas y lo compara con Iraq en 2003

1994.- La escritora española Carmen Martín Gaite recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas.

2000.- ETA asesina en Barcelona al exministro socialista Ernest Lluch.

2012.- Mario Vargas Llosa recibe en México el primer Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español.

2017.- Irán anuncia la derrota del Estado Islámico en Siria.

2024.- La Policía Federal de Brasil acusa formalmente al expresidente Jair Bolsonaro, a dos generales y a otras 34 personas de participar en un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

NACIMIENTOS

1694.- François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, filósofo francés.

1898.- René Magritte, pintor belga.

1922.- María Casares, actriz española.

1924.- Christopher Tolkien, escritor británico.

1941.- Julio Anguita, político español.

TE PUEDE INTERESAR: El Senado de EE.UU. vuelve a fracasar en intento por limitar poderes de guerra de Trump sobre Irán

1946.- Emma Cohen, actriz española.

1965.- Björk, cantante, compositora y actriz islandesa.

1973.- Inés Sastre, modelo y actriz española.

DEFUNCIONES

1874.- Mariano Fortuny, pintor español.

1916.- Francisco José I, emperador de Austria-Hungría.

1995.- Rafael Farina, cantaor de flamenco.

2006.- Pierre Gemayel, ministro libanés.

2007.- Fernando Fernán Gómez, actor, escritor y cineasta español.

2023.- Jerónimo Saavedra, político español.

2025.- Ornella Vanoni, cantante italiana.

VIDEO RECOMENDADO