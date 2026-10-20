En un 21 de octubre, pero de 1971, la Academia Sueca otorga al poeta chileno Pablo Neruda el Premio Nobel de Literatura, y once años después, en 1982, concede el mismo galardón al escritor colombiano Gabriel García Márquez.
1496.- Se casan en Flandes Juana de Castilla (después llamada Juana la Loca) y Felipe el Hermoso.
1805.- Batalla de Trafalgar, ganada por la escuadra inglesa a la formada por españoles y franceses.
1820.- Decreto del general San Martín por el que se establecen la bandera y el escudo de Perú.
1879.- Thomas Alva Edison inventa la bombilla de luz eléctrica.
1956.- Derrocado por un golpe militar el presidente de Honduras, Julio Lozano Díaz.
1959.- Se inaugura el Museo Guggenheim de Nueva York.
1964.- Estreno en Nueva York del filme ‘My Fair Lady’, de George Cukor, protagonizada por Audrey Hepburn y Rex Harrison. Obtuvo ocho premios Óscar.
1967.- Multitudinaria manifestación pacífica junto al Memorial Lincoln de Washington en contra de la guerra de Vietnam.
1969.- Willy Brandt es elegido canciller de la entonces República Federal Alemana (RFA).
1993.- Militares tutsis dan un golpe de Estado en Burundi y asesinan al presidente, Melchior Ndadaye.
1994.- Un tribunal de arbitraje falla a favor de Argentina en su conflicto con Chile por 534 kilómetros de frontera.
1998.- El excomunista Massimo D’Alema es nombrado primer ministro italiano.
.- Nintendo lanza su videoconsola portable Game Boy Color.
2002.- Huelga general en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez.
2003.- La ONU pide a Israel que elimine el muro que construye en territorio palestino.
2011.- La Agencia Espacial Europea alumbra el sistema de navegación Galileo, proyecto aeroespacial de uso civil que competirá con el estadounidense GPS, de concepción militar.
2015.- La Fiscalía rumana acusa al expresidente Ion Iliescu de crímenes contra la Humanidad.
2020.- Finlandia presenta LUMI, uno de los tres ordenadores más superpotentes del mundo con los que la UE busca competir con la alta tecnología de EE.UU., Japón y China.
.- El ‘jefe de jefes’ de Cosa Nostra, la mafia siciliana, Matteo Messina Denaro, es condenado a cadena perpetua.
2024.- El expresidente peruano Alejandro Toledo es condenado a 20 años y 6 meses de cárcel por corrupción en el caso Odebrecht.
2025.- El expresidente francés Nicolás Sarkozy entra en la prisión parisina de La Santé por la financiación de su campaña de 2007.
.- Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer en ser primera ministra de Japón.
1807.- Hilarión Eslava, compositor español.
1833.- Alfred Nobel, inventor sueco, fundador de los premios que llevan su nombre.
1908.- Jorge de Oteiza, escultor y escritor español.
1911.- Juan de Ávalos, escultor español.
1912.- Juan Gyenes, fotógrafo español de origen húngaro.
1917.- Dizzy Gillespie, trompetista de jazz estadounidense.
1925.- Celia Cruz, cantante estadounidense de origen cubano.
1931.- Hugh Thomas, historiador y escritor británico.
1945.- Nikita Mikhalkov, director de cine ruso.
1949.- Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.
1956.- Carrie Fisher, actriz estadounidense.
1958.- Julio Medem, director español de cine.
1980.- Kim Kardashian, modelo y estrella televisiva estadounidense.
1988.- Blanca Suárez, actriz española.
1996.- Andrés Roca Rey, torero peruano.
1765.- Giovanni Paolo Pannini, pintor italiano.
1969.- Jack Kerouac, escritor estadounidense.
1984.- Francois Truffaut, cineasta francés.
1995.- Jesús Blasco, historietista español.
2009.- José María Rodríguez Méndez, dramaturgo español.
2014.- Ben Bradlee, director del Washington Post y responsable de la investigación del caso Watergate.
2020.- Paul Leduc, cineasta mexicano.
El papa León XIV saludó a miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro del Vaticano el domingo 18 de octubre, sonriendo, y afirmó que retomará el trabajo "gradualmente" después de su operación por un cáncer de pulmón. (AFP)
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