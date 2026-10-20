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El poeta chileno Pablo Neruda, y el escritor colombiano Gabriel García Márquez, sendos premios Nobel de Literatura en 1971 y 1982, respectivamente. (AFP / TT NEWS AGENCY/AFP)
El poeta chileno Pablo Neruda, y el escritor colombiano Gabriel García Márquez, sendos premios Nobel de Literatura en 1971 y 1982, respectivamente. (AFP / TT NEWS AGENCY/AFP)
Por Agencia EFE

En un 21 de octubre, pero de 1971, la Academia Sueca otorga al poeta chileno Pablo Neruda el Premio Nobel de Literatura, y once años después, en 1982, concede el mismo galardón al escritor colombiano Gabriel García Márquez.

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