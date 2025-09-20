Efemérides del 21 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 21 de septiembre, pero de 1993, Rusia estuvo al borde de una guerra civil cuando el entonces presidente, Borís Yeltsin, disolvió el Parlamento, suspendió la Constitución y convocó elecciones. Estas medidas fueron declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional y los parlamentarios destituyeron a Yeltsin.

Otras efemérides

1792.- La Convención francesa, en su primera sesión, abole de la monarquía.

1930.- El alemán Johan Ostermeyer patenta el flash de lámparas fotográfico de un solo uso.

1937.- John R.R. Tolkien publica su novela ‘The Hobbit’.

1954.- La Marina de los Estados Unidos recibe el ‘USS Nautilus’, el primer submarino de propulsión nuclear.

1964.- Malta se independiza del Reino Unido.

1979.- José Eduardo dos Santos toma posesión como presidente de Angola tras la muerte de Antonio Agostinho Neto por enfermedad en Moscú.

1982.- Amín Gemayel es elegido presidente de Líbano después de la muerte en atentado de su hermano Bechir Gemayel.

1991.- Armenia consigue la independencia de la URSS al respaldar esta opción el 99,6 % de los votantes.

1993.- Primer encuentro de un Papa católico, Juan Pablo II, con el gran rabino judío de Israel, Israel Lau, en Castelgandolfo, residencia veraniega del pontífice.

1994.- Cuarenta de los 120 países del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) firman en Viena la primera convención internacional sobre seguridad nuclear.

1997.- Elecciones generales en Polonia con victoria de Acción Electoral de Solidaridad.

1998.- El presidente estadounidense, Bill Clinton, testifica ante el Gran Jurado estadounidense por sus relaciones con Monica Lewinski.

2003.- El telescopio espacial ‘Galileo’, después de casi 15 años en órbita, se desintegra en la atmósfera de Júpiter al finalizar su misión.

2004.- El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, propone ante la Asamblea de la ONU la creación de una Alianza de Civilizaciones entre el mundo occidental, el árabe y el musulmán, lanzada por la organización en julio siguiente.

2007.- La Corte Suprema de Chile aprueba la extradición a Perú del expresidente Alberto Fujimori.

2011.- Grecia recorta las pensiones y 30.000 funcionarios para reducir el déficit y satisfacer las exigencias de ahorro de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

2019.- Jóvenes activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, piden en la Asamblea de la ONU acciones contra cambio climático.

2022.- El presidente ruso, Vladimir Putin, anuncia la “movilización parcial” de 300.000 reservistas rusos para la guerra de Ucrania.

Nacimientos

1895.- Juan de la Cierva, ingeniero español, inventor del autogiro.

1902.- Luis Cernuda, poeta y ensayista español.

1929.- Héctor Alterio, actor español de origen argentino.

1934.- Leonard Cohen, músico y escritor canadiense.

1947.- Stephen King, escritor estadounidense.

1950.- William James Murray, ‘Bill Murray’, actor estadounidense.

1954.- Shinzo Abe, político japonés.

1957.- Ethan Coen, director de cine estadounidense.

1972.- Liam Gallagher, líder del grupo británico ‘Oasis’.

1989.- Jason Derulo, actor y cantante estadounidense.

1998.- Tadej Pogacar, ciclista esloveno.

Defunciones

1558.- Carlos I, rey de España y emperador de Alemania.

1832.- Walter Scott, escritor británico.

1976.- Orlando Letelier, político chileno.

1998.- Florence Griffith, atleta estadounidense.

2015.- Carmen Balcells, editora española.

2017.- Liliane Bettencourt, empresaria francesa dueña de L’Oréal.

2018.- Tran Dai Quang, presidente de Vietnam.

2020.- Arthur Ashkin, físico estadounidense y Premio Nobel por sus investigaciones del láser.

2021.- Melvin Van Peebles, cineasta estadounidense, icono del cine afroamericano.