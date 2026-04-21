Un 22 de abril, pero de 2016, hace 10 años, se firmó el Acuerdo de París contra el cambio climático, rubricado por al menos 175 países en Naciones Unidas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1370.- Hugues Aubriot, preboste de los mercaderes de París, coloca la primera piedra de lo que será la Bastilla.

1500.- El navegante portugués Pedro Álvarez Cabral descubre Brasil.

1509.- Enrique VIII es coronado Rey de Inglaterra.

1898.- Buques estadounidenses bloquean la bahía de La Habana (Cuba), en el primer acto de guerra de Estados Unidos contra España.

1915.- Durante la Primera Guerra Mundial, se utiliza por primera vez gas de cloro con fines bélicos. Lo lanzaron los alemanes en Ypres (Bélgica) contra una división francesa.

1970.- Se celebra el primer Día de la Tierra.

1992.- Unas explosiones en cadena por acumulación de gases en el alcantarillado de Guadalajara (México) dejan 200 muertos, 1.500 heridos y miles de damnificados.

1995.- El Ejército gubernamental ruandés -controlado por la etnia tutsi- abre fuego contra los refugiados hutus del campamento de Kibeho y causan 2.000 muertos.

1997.- Soldados peruanos asaltan la residencia del embajador de Japón en Lima y liberan a 71 de los 72 rehenes que retenía el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) desde el 17 de diciembre. Mueren los 14 secuestradores, dos militares y un rehén.

2004.- La explosión de un tren que transportaba materiales inflamables en la estación de Ryongchon (Corea del Norte) causa la muerte de al menos 176 personas y más de 1.300 heridos.

2006.- El Gobierno de Venezuela comunica oficialmente su retirada de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

2015.- La Unión Europea y Cuba retoman formalmente sus relaciones políticas.

2018.- El SPD alemán, socialdemócrata, elige presidenta a Andrea Nahles, que se convierte en la primera mujer al frente de esta formación en 154 años de historia.

2020.- Irán lanza con éxito su primer satélite militar.

2021.- Crisis entre España y Marruecos tras desvelarse que el líder del Polisario, Brahim Ghali, estaba ingresado en Logroño por coronavirus, donde llegó en secreto y bajo otra identidad.

NACIMIENTOS

1451.- Isabel I de Castilla, Isabel la Catolica, reina de España.

1724.- Emmanuel Kant, filósofo alemán.

1870.- Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, líder de la revolución rusa y creador del Estado soviético.

1904.- Robert J. Oppenheimer, físico estadounidense.

.- María Zambrano, filósofa y escritora española.

1909.- Indro Montanelli, periodista e historiador italiano.

1916.- Yehudi Menuhin, músico británico nacido en EE.UU.

1929.- Guillermo Cabrera Infante, escritor, cubano de origen y nacionalizado británico.

1937.- Jack Nicholson, actor estadounidense.

1950.- Peter Frampton, músico británico.

1982.- Kaká, futbolista brasileño.

DEFUNCIONES

1616.- Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español (su muerte fue consignada oficialmente al día siguiente, cuando le enterraron y cuando se celebra anualmente en España el Día del Libro).

1867.- Alexander Petrov, considerado el padre del ajedrez ruso.

1994.- Richard Nixon, expresidente de Estados Unidos.

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A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió este martes 21 de abril extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán, que amenazó con destruir la capacidad petrolera de sus vecinos del Golfo si recibía ataques desde esos países. (AFP)

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