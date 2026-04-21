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El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, interviene en la ceremonia de apertura del evento de alto nivel de las Naciones Unidas para la firma del Acuerdo de París, el 22 de abril de 2016 en Nueva York. (JEWEL SAMAD / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, interviene en la ceremonia de apertura del evento de alto nivel de las Naciones Unidas para la firma del Acuerdo de París, el 22 de abril de 2016 en Nueva York. (JEWEL SAMAD / AFP)
/ JEWEL SAMAD
Por Agencia EFE

Un 22 de abril, pero de 2016, hace 10 años, se firmó el Acuerdo de París contra el cambio climático, rubricado por al menos 175 países en Naciones Unidas.

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