Efemérides del 22 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 22 de agosto, pero de 1911, personal del Museo del Louvre descubre el robo de “La Gioconda”, que fue recuperado dos años después en Florencia.

OTRAS EFEMÉRIDES

1526.- El español Toribio Alonso de Salazar descubre, en nombre de rey español y emperador Carlos V, las Islas Carolinas en el Pacífico.

1795.- La Convención Nacional aprueba la Constitución que confiere el poder ejecutivo al Directorio, durante la Revolución Francesa.

1812.- El explorador y aventurero suizo Johann Ludwig descubre las ruinas de Petra en Jordania.

1864.- Se firma el Convenio de Ginebra y se crea la Cruz Roja Internacional para asistir a víctimas de conflictos bélicos.

1910.- Japón anuncia la anexión de Corea en calidad de protectorado.

1920.- Se inaugura el primer Festival de Salzburgo, que, tras la guerra, surge como mensaje de paz y unión de culturas a través de la música, la ópera y el teatro.

1922.- El líder nacionalista y ministro de Finanzas de Irlanda Micheal Collins, es asesinado durante una emboscada en el pueblo de Béal na mBláth, en el marco de la Guerra Civil del país.

1926.- Golpe militar en Grecia dirigido por Georges Kondylis, que depone la dictadura de Theodoros Pangalos.

1968.- El papa Pablo VI llega a Bogotá, en la que es la primera visita de un Papa a Latinoamérica.

1978.- Un comando sandinista asalta el Palacio Nacional de Nicaragüa y toma como rehenes a los legisladores afines al dictador Anastasio Somoza.

1998.- El Ejército Nacional de Liberación Irlandés (INLA) declara el alto el fuego tras 23 años de violencia en el Ulster.

2001.- El transbordador Discovery, con tres astronautas a bordo, aterriza en Cabo Cañaveral (Florida, EEUU) tras cinco meses en el espacio.

2003.- Un cohete VLS-3 explota en el Centro de lanzamiento de Alcántara (Brasil) y mueren 16 ingenieros. Se preparaba para poner en órbita dos satélites.

2004.- Los dos cuadros más famosos de Edvard Munch “El grito” y “La Madonna” son robados en Oslo (Noruega).

2006.- 169 muertos al estrellarse en Ucrania el avión ruso Tu-154 durante un aterrizaje de emergencia tras ser alcanzados por un rayo.

2010.- Treinta y tres mineros atrapados en el yacimiento de San José, (Atacama, Chile), son encontrados con vida, tras 17 días de búsqueda.

2012.- Rusia entra a formar parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2020.- El opositor ruso Alexei Navalni, envenenado días antes en el aeropuerto de Omsk (Siberia), llega a Berlín para ser tratado en el hospital universitario de La Charité.

2024.- El Tribunal Supremo de Venezuela valida la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones a pesar de la presión internacional.

NACIMIENTOS

1862.- Claude-Achille Debussy, compositor francés.

1893.- Dorothy Parker, escritora estadounidense.

1902.- Leni Riefenstahl, fotógrafa alemana.

1904.- Deng Xiaoping, dirigente chino.

1928.- Karlheinz Stockhausen, compositor alemán.

1934.- Norman Schwarzkopf, militar estadounidense.

1936.- Peter Mladenov, expresidente de Bulgaria.

1961.- Andrés Calamaro, cantautor, músico, compositor y productor argentino.

1964.- Mats Wilander, tenista sueco.

DEFUNCIONES

1811.- Juan de Villanueva, arquitecto español.

1877.- Tomás Price, empresario circense español.

1878.- María Cristina de Borbón, reina de España.

1998.- Elena Garro, escritora mexicana.

2003.- Imperio Argentina, cantante hispano-argentina.

2009.- Matilde Ladrón de Guevara, escritora chilena.

2016.- Edward Malefakis, historiador estadounidense.

2021.- Don Everly, músico estadounidense del dúo “Everly Brothers”.

2023.- Toto Cutugno, cantautor italiano.

2024.-Farouk Kadumi, exsecretario general del grupo palestino Fatah.

