Efemérides del 22 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 22 de diciembre como hoy, pero de 1989, fue derrocado en Rumanía el dictador comunista Nicolae Ceaucescu, tras 23 años de dictadura.
OTRAS EFEMÉRIDES
1808.- Se estrenan en Viena las sinfonías n.º 5 y 6 de Ludwig van Beethoven.
1849.- El escritor ruso Fedor M. Dostoievski es indultado ante el pelotón que iba a fusilarle.
1857.- Fuerzas aliadas inglesas y francesas toman la ciudad china de Cantón, que fue gobernada posteriormente por una comisión formada por el Reino Unido y Francia.
1941.- En Washington se entrevistan el presidente Franklin D. Roosevelt y el premier británico Wiston Churchill tras el ataque japonés de Pearl Harbor, en la que se adopta la estrategia ‘Europa primero’. Comienza la conferencia ‘Arcadia’.
1966.- Ian Smith, jefe del Gobierno de Rhodesia del Sur, declara que el país se convierte en República y abandona la Commonwealth, tras las sanciones impuestas por la ONU.
1971.- El austríaco Kurt Waldheim, elegido secretario general de la ONU.
1972.- Dan por localizados a los supervivientes de un avión siniestrado 72 días antes en la cordillera de los Andes con 45 personas a bordo, entre ellos los componentes de un equipo de rugby de Montevideo. En total se salvaron 16 personas.
1988.- Se firma en la ONU el acuerdo de paz en África Austral entre Angola, Cuba y Sudáfrica, finalizan 13 años de hostilidades y se propicia la independencia de Namibia de Sudáfrica.
1989.- Hans Modrow y Helmut Kohl, dirigentes de las dos Alemanias, abren la Puerta de Brandemburgo, símbolo durante 28 años de la división de Europa.
1990.- Lech Walesa se convierte en el primer presidente en la historia de Polonia elegido en sufragio universal.
2010.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firma la abolición de la ley de 1993 que prohibía a los homosexuales declarados servir en el Ejército.
2016.- La Asamblea General de la ONU aprueba la creación de comisión para investigar los crímenes en la guerra de Siria.
2018.- Un tsunami provocado por la erupción del volcán Anak Krakatau deja al menos 437 muertos en las islas indonesias de Java y Sumatra.
.- El Parlamento cubano aprueba por unanimidad el borrador de nueva Constitución, respaldada en referéndum en febrero de 2019.
2022.- La experiodista Natasa Pirc Musar jura como primera mujer presidenta de Eslovenia.
NACIMIENTOS
1853.- Teresa Carreño, pianista, cantante y compositora venezolana.
1858.- Giacomo Puccini, compositor italiano.
1859.- Manuel Gutiérrez Nájera, poeta mexicano.
1933.- Abel Pacheco, expresidente costarricense.
1947.- Porfirio Lobo Sosa, expresidente hondureño.
1948.- Tom Wilkinson, actor británico.
1959.- Bernd Schuster, exfutbolista y entrenador alemán.
1962.- Ralph Fiennes, actor inglés.
1965.- Sergi López, actor español.
DEFUNCIONES
1870.- Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español.
1880.- Mary Ann Evans, ‘George Eliot’, escritora británica.
1969.- Josef von Sternberg, cineasta estadounidense de origen austríaco.
1989.- Samuel Beckett, escritor irlandés.
2007.- Julien Gracq, escritor francés.
2014.- Joe Cocker, cantante británico de rock.
2018.- Roberto Suazo Córdova, expresidente hondureño.
