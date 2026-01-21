Efemérides del 22 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 22 de enero de 2006, hace veinte años, Evo Morales es investido presidente de Bolivia, el primer indígena que asume este cargo en el país.

Otras efemérides

1506.- Unos 150 soldados suizos llegan al Vaticano y se ponen al servicio del Papa Julio II. Se crea así la Guardia Suiza, encargada de la seguridad del Papa.

1918.- La República Popular de Ucrania se proclama independiente de Rusia.

1926.- El avión español ‘Plus Ultra’ comienza su travesía del Atlántico. Sale del puerto español de Palos, en la provincia de Huelva, con destino a Buenos Aires.

1963.- Charles De Gaulle y Konrad Adenauer firman el Tratado del Elíseo, que sella la reconciliación entre Alemania y Francia.

1970.- El avión Boeing 747, conocido como ‘Jumbo’, realiza su primer vuelo comercial entre Nueva York y Londres con la compañía Pan American.

1973.- El estadounidense Georges Foreman arrebata a su compatriota Joe Frazier el título de campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, en un combate celebrado en Kingston (Jamaica).

1977.- Felipe de Borbón asume los títulos vinculados al heredero de la Corona española, entre ellos el de Príncipe de Asturias.

1980.- El disidente y científico soviético Andrei Sajarov es deportado a la ciudad de Gorki.

- Decenas de muertos y heridos en San Salvador, al disparar francotiradores de extrema derecha contra una manifestación de más de 100.000 personas, que reclamaban democracia y una reforma agraria.

1982.- Muere envenenado el expresidente chileno Eduardo Frei.

1996.- Tanzania cierra su frontera con Burundi e impide la entrada de 17.000 refugiados ruandeses.

2003.- El palacio de Versalles acoge la primera sesión conjunta de la historia de los Parlamentos de Francia y Alemania.

2006.- Kobe Bryant anota 81 puntos en un partido de la NBA, segunda mejor marca en la historia de la NBA por detrás de los 100 puntos que marcó Wilt Chamberlain en 1962.

2020.- Ekaterini Sakelaropulu, primera mujer jefa de Estado de Grecia.

2021.- Entra en vigor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, negociado y aprobado en 2017 en Naciones Unidas.

Nacimientos

1561.- Francis Bacon, filósofo inglés.

1849.- August Strindberg, dramaturgo sueco.

1788.- Lord Byron (George Gordon Byron), poeta romántico inglés.

1875.- David Wark Griffith, cineasta estadounidense.

1891.- Antonio Gramsci, pensador marxista italiano.

1909.- Faustino Cordón, biólogo e investigador español.

1920.- Chiara Lubich, italiana, fundadora del movimiento católico de los Focolares.

1930.- Mariví Bilbao, actriz española.

1931.- Sam Cooke, cantante y compositor estadounidense.

1932.- Francisco Brines, poeta español.

1940.- John Hurt, actor británico.

1965.- Diane Lane, actriz estadounidense.

.- Steven Adler, baterista estadounidense que formó parte de Guns N´Roses.

1970.- Abraham Olano, ciclista español.

1984.- Dennis Kipruto Kimetto, corredor keniano de maratón.

1990.- Laura Ester, waterpolista española.

1993.- Rio Haryanto, piloto de automovilismo indonesio.

Defunciones

1901.- Victoria I, Reina de Inglaterra.

1922.- Benedicto XV, papa.

1973.- Lyndon B. Johnson, expresidente de EEUU (1963-1969).

1981.- María Moliner, filóloga española.

1984.- Claudio Estrada, compositor y guitarrista mexicano.

1985.- Arthur Bryant, historiador británico

1992.- Luis de Albuquerque, historiador portugués.

1994.- Telly Savalas, actor estadounidense.

1995.- Rose Fitzgerald, estadounidense, matriarca del Clan Kennedy.

2000.- Xavier Turull, violinista y compositor español.

2004.- Ann Miller, actriz y bailarina estadounidense.

2005.- Consuelo Velásquez, compositora mexicana, autora de ‘Bésame mucho’.

2007.- Henri Groués, abad Pierre, sacerdote católico francés, fundador de los Compañeros de Emaus.

2008.- Heath Ledger, actor australiano.

2009.- Héctor Decio Rosetto, ajedrecista argentino.

2010.- Jean Simmons, actriz británica.

2011.- Dennis Oppenheim, escultor estadounidense.

2014.- Manu Leguineche, periodista español.

2017.- Masaya Nakamura, fundador de Namco, la tercera mayor entidad de videojuegos en Japón.

2018.- Ursula K. Le Guin, escritora estadounidense.

2020.- Armando Uribe, poeta chileno.

2022.- Don Wilson, guitarrista estadounidense.

2023.- Agustí Villaronga, director de cine español.

2024.- Alba Cebrián, atleta española.

-Gary Graham, actor estadounidense conocido por la serie ‘Star Trek: Enterprise’.

- Norman Jewison, director de cine de ‘Hechizo de luna’ y ‘Jesucristo superstar’.

2025.- Vasco Rocha Vieira, el último gobernador portugués de Macao antes de la entrega de este territorio a China.