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La 'Mano de Dios' cumple 40 años. El histórico gol de Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 1986. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
La 'Mano de Dios' cumple 40 años. El histórico gol de Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 1986. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Este 22 de junio se cumplen 40 años de ‘la mano de Dios’, el famoso gol que Diego Armando Maradona anotó con la mano contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

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