Este 22 de junio se cumplen 40 años de ‘la mano de Dios’, el famoso gol que Diego Armando Maradona anotó con la mano contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Otras efemérides

1675.- Fundación del Real Observatorio de Greenwich para perfeccionar la longitud en la navegación y la astronomía, durante el reinado de Carlos II de Inglaterra.

1815.- Napoleón abdica por segunda vez: fin del gobierno de los Cien Días tras la derrota en Waterloo.

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1866.- Alzamiento en Madrid (‘Sublevación del cuartel de San Gil’) contra el Gobierno de Isabel II presidido por O’Donnell.

1911.- Coronación de Jorge V de Inglaterra.

1933.- Las autoridades nacionalsocialistas alemanas prohíben el Partido Socialdemócrata alemán SPD.

1940.- II Guerra Mundial: Francia se rinde ante la Alemania nazi.

1941.- II Guerra Mundial: el Ejército alemán invade la Unión Soviética con la Operación Barbarroja.

1965.- Guerra de Vietnam: primer ataque aéreo estadounidense en el norte de Hanoi.

1966.- Estreno en Estados Unidos de la película ‘¿Quién teme a Virginia Woolf?’, con Liz Taylor y Richard Burton.

1973.- Regresa a la Tierra la tripulación del ‘Skylab’ tras un vuelo espacial de 28 días.

1981.- El grupo español Mecano lanza su primer gran éxito, ‘Hoy no me puedo levantar’.

1990.- Desmantelado el ‘Checkpoint Charlie’, el punto de cruce más popular del Muro de Berlín, entre el lado oriental y el occidental.

1993.- La cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan lanza su disco ‘Mi tierra’.

2010.- Comienza el partido de tenis más largo de la historia. El estadounidense John Isner (ganador) y el francés Nicolás Mahut jugaron en la primera ronda de Wimblendon un partido de 11 horas, 6 minutos y 23 segundos, entre el 22 y 24 de junio, y se disputaron 183 juegos.

2013.- EE.UU. acusa a Edward Snowden de espionaje y pide a Hong Kong que lo arreste.

2019.- Declaración de Bangkok para combatir la polución en los mares.

2021.- El Gobierno concede el indulto a los nueve condenados en el juicio del ‘procés’ catalán.

2023.- Se declaran fallecidos los cinco pasajeros del sumergible Titan, que exploraba los restos del Titanic.

Nacimientos

1906.- Billy Wilder, cineasta estadounidense.

1910.- Konrad Zuse, ingeniero alemán, creador del primer ordenador digital, el Z1.

1922.- Mauro Bolognini, director de cine y escenógrafo italiano.

1932.- Soraya, emperatriz de Irán.

1936.- Kris Kristoferson, cantante y actor estadounidense.

1943.- Klaus Maria Brandauer, actor austríaco.

1949.- Meryl Streep, actriz estadounidense.

1952.- Graham Greene, actor canadiense.

1964.- Dan Brown, escritor estadounidense.

Defunciones

1865.- Ángel de Saavedra, duque de Rivas, escritor español.

1969.- Judy Garland, actriz y cantante estadounidense.

1984.- Joseph Losey, cineasta estadounidense.

1987.- Fred Astaire, bailarín y actor estadounidense.

1989.- Lee Calhoun, atleta estadounidense, campeón olímpico.

2004.- Robert William Bemer, pionero estadounidense de la programación de ordenadores.

2015.- Laura Antonelli, actriz italiana.

2020.- Joel Schumacher, cineasta estadounidense.

.- Steve Bing, productor estadounidense.

2022.- Yves Coppens, paleoantropólogo francés.

2025.- Arnaldo Pomodoro, escultor italiano.