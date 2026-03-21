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En un 22 de marzo, pero de 1968, comienza la revuelta estudiantil que conduciría al ‘Mayo francés’.
En un 22 de marzo, pero de 1968, comienza la revuelta estudiantil que conduciría al ‘Mayo francés’.
Otras Efemérides
1895.- Los hermanos Lumiére proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo: “La salida de obreros de la fábrica Lumiére”.
1904.- El periódico estadounidense ‘Daily Ilustrated Mirror’ publica por primera vez en la historia una fotografía en color.
1945.- Arabia Saudí, Egipto, Irak, Transjordania (actual Jordania), Líbano, Siria y Yemen constituyen en El Cairo la Liga de los Estados Arabes.
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1963.- La banda británica The Beatles lanza su primer disco ‘Please Please Me’.
1983.- Científicos australianos implantan con éxito en una mujer un embrión congelado.
1993.- Intel lanza el primer procesador de la serie Pentium, que consigue una mayor velocidad de procesamiento.
1997.- Polonia aprueba por mayoría la primera Constitución democrática del país.
1998.- La provincia serbia de Kosovo celebra elecciones de manera no autorizada que dieron la victoria al partido independentista Liga Democrática Kosovar (LDK) de Ibrahim Rugova.
2004.- El jeque Ahmed Yasín, fundador y líder de Hamás, es asesinado en Gaza, al ser alcanzado por un misil aire-tierra lanzado por el ejército israelí.
2006.- La banda terrorista ETA anuncia un alto el fuego permanente, que entró en vigor el 24 de marzo.
2006.- El gobierno argentino ordena la apertura total de los archivos secretos militares durante los años de dictadura militar (1976-1983).
2010.- Google desvía su buscador en China a su portal en Hong Kong para evitar la censura del Gobierno de Pekín.
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2011- Un Tribunal israelí condena al expresidente Moshé Katsav a siete años por violación y agresión sexual.
2016.- 32 personas mueren (sin contar los 3 terroristas suicidas) en dos atentados de inspiración yihadista en el aeropuerto y la línea de metro de Bruselas (Bélgica).
2021.- El primer tuit de la historia, enviado en 2006, se vende como NFT por 2,4 millones de euros.
Nacimientos
1599.- Anton Van Dick, pintor flamenco.
1912.- Karl Malden, actor estadounidense.
1921.- Nino Manfredi, actor y director italiano.
1923.- Marcel Marceau, actor y mimo francés.
1930.- Pat Robertson, telepredicador evangelista estadounidense.
1937.- Angelo Badalamenti, músico y compositor estadounidense.
1941.- Bruno Ganz, actor suizo.
1943.- George Benson, cantante y músico de jazz estadounidense.
1948.- Andrew Lloyd Webber, compositor británico.
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1956.- María Teresa, gran duquesa heredera de Luxemburgo.
1975.- Jiří Novák, tenista checo.
1999.- Mick Schumacher, piloto de automovilismo alemán, hijo del campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher.
Defunciones
1832.- Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán.
1986.- Michele Sindona, banquero italiano.
1994.- Walter Lantz, dibujante estadounidense, creador del ‘Pájaro Loco’.
2008.- Israel López “Cachao”, músico cubano.
2009.- Rafael Bartolozzi, pintor y escultor español.
- Awilda Carbia, actriz puertorriqueña.
2013.- Joaquín González Echegaray, fundador del Museo de Altamira.
2014.- Craig Hill, actor estadounidense.
2018.- Israel “Shorty” Castro, comediante, actor y músico puertorriqueño.
2022.- Javier Valls Taberner, financiero español, copresidente del Banco Popular junto a su hermano Luis.
2023.- Rebecca Jones, actriz mexicana.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.