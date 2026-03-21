En un 22 de marzo, pero de 1968, comienza la revuelta estudiantil que conduciría al ‘Mayo francés’.

Otras Efemérides

1895.- Los hermanos Lumiére proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo: “La salida de obreros de la fábrica Lumiére”.

1904.- El periódico estadounidense ‘Daily Ilustrated Mirror’ publica por primera vez en la historia una fotografía en color.

1945.- Arabia Saudí, Egipto, Irak, Transjordania (actual Jordania), Líbano, Siria y Yemen constituyen en El Cairo la Liga de los Estados Arabes.

1963.- La banda británica The Beatles lanza su primer disco ‘Please Please Me’.

1983.- Científicos australianos implantan con éxito en una mujer un embrión congelado.

1993.- Intel lanza el primer procesador de la serie Pentium, que consigue una mayor velocidad de procesamiento.

1997.- Polonia aprueba por mayoría la primera Constitución democrática del país.

1998.- La provincia serbia de Kosovo celebra elecciones de manera no autorizada que dieron la victoria al partido independentista Liga Democrática Kosovar (LDK) de Ibrahim Rugova.

2004.- El jeque Ahmed Yasín, fundador y líder de Hamás, es asesinado en Gaza, al ser alcanzado por un misil aire-tierra lanzado por el ejército israelí.

2006.- La banda terrorista ETA anuncia un alto el fuego permanente, que entró en vigor el 24 de marzo.

2006.- El gobierno argentino ordena la apertura total de los archivos secretos militares durante los años de dictadura militar (1976-1983).

2010.- Google desvía su buscador en China a su portal en Hong Kong para evitar la censura del Gobierno de Pekín.

2011- Un Tribunal israelí condena al expresidente Moshé Katsav a siete años por violación y agresión sexual.

2016.- 32 personas mueren (sin contar los 3 terroristas suicidas) en dos atentados de inspiración yihadista en el aeropuerto y la línea de metro de Bruselas (Bélgica).

2021.- El primer tuit de la historia, enviado en 2006, se vende como NFT por 2,4 millones de euros.

Nacimientos

1599.- Anton Van Dick, pintor flamenco.

1912.- Karl Malden, actor estadounidense.

1921.- Nino Manfredi, actor y director italiano.

1923.- Marcel Marceau, actor y mimo francés.

1930.- Pat Robertson, telepredicador evangelista estadounidense.

1937.- Angelo Badalamenti, músico y compositor estadounidense.

1941.- Bruno Ganz, actor suizo.

1943.- George Benson, cantante y músico de jazz estadounidense.

1948.- Andrew Lloyd Webber, compositor británico.

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1956.- María Teresa, gran duquesa heredera de Luxemburgo.

1975.- Jiří Novák, tenista checo.

1999.- Mick Schumacher, piloto de automovilismo alemán, hijo del campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher.

Defunciones

1832.- Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán.

1986.- Michele Sindona, banquero italiano.

1994.- Walter Lantz, dibujante estadounidense, creador del ‘Pájaro Loco’.

2008.- Israel López “Cachao”, músico cubano.

2009.- Rafael Bartolozzi, pintor y escultor español.

- Awilda Carbia, actriz puertorriqueña.

2013.- Joaquín González Echegaray, fundador del Museo de Altamira.

2014.- Craig Hill, actor estadounidense.

2018.- Israel “Shorty” Castro, comediante, actor y músico puertorriqueño.

2022.- Javier Valls Taberner, financiero español, copresidente del Banco Popular junto a su hermano Luis.

2023.- Rebecca Jones, actriz mexicana.

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