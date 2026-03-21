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Estudiantes se enfrentan a la policía en París en 1968, marcando el inicio de las protestas que desencadenaron el histórico Mayo francés en Francia. Foto: Imagen creada por IA ChatGPT
Estudiantes se enfrentan a la policía en París en 1968, marcando el inicio de las protestas que desencadenaron el histórico Mayo francés en Francia. Foto: Imagen creada por IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 22 de marzo, pero de 1968, comienza la revuelta estudiantil que conduciría al ‘Mayo francés’.

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