¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Consulta la efemérides del 22 de noviembre

En un 22 de noviembre, pero de 1955, el cadáver embalsamado de Eva Perón, fallecida en 1952, fue secuestrado tras el derrocamiento de su esposo, el presidente argentino Juan Domingo Perón.

Otras efemérides

1822.- El Congreso de Verona (Italia) decide enviar a España a los Cien Mil Hijos de San Luis.

1928.- La obra “Bolero”, del compositor francés Maurice Ravel, se estrena en la Ópera de París.

1943.- Líbano obtiene la independencia de Francia.

1956.- Inauguración en Melbourne (Australia) de los XVI Juegos Olímpicos.

1963.- El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, es asesinado a tiros en Dallas.

1969.- Se firma en San José de Costa Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado ‘Pacto de San José’.

1975.- Juan Carlos I de Borbón jura como Rey de España.

1977.- El Concorde realiza su primer vuelo directo entre París y Nueva York.

1986.- El príncipe Felipe de España preside en Oviedo (Asturias), por primera vez en solitario, la entrega de los Premios Príncipe de Asturias.

1989.- El presidente de Líbano, René Muawad, y otras 14 personas son asesinadas en Beirut al estallar un potente artefacto.

1990.- Margaret Thatcher anuncia su dimisión como primera ministra del Reino Unido.

1993.- Se funda la aerolínea Qatar Airways.

1995.- Simón Peres jura como jefe del XII Gobierno de Israel ante el Parlamento.

.- Pixar Animation Studios estrena “Toy Story”, el primer largometraje creado por computador.

2004.- Comienza en Ucrania el movimiento de resistencia civil “Revolución Naranja”, que abanderan los opositores Viktor Yuschenko y Yulia Timoshenko.

2005.- El Bundestag elige a la conservadora Ángela Merkel nueva canciller. Es la primera mujer en la historia de Alemania que llega al cargo.

2006.- El Hospital Clínico de Barcelona efectúa con éxito, por primera vez en España, un trasplante renal de un donante vivo y con grupo sanguíneo incompatible con el receptor.

2010.- Alemania anuncia la suspensión del servicio militar obligatorio a partir del 1 de julio de 2011.

2017.- El TPIY condena al exmilitar serbobosnio Ratko Mladic a cadena perpetua por su papel en los asesinatos en masa de civiles en la guerra de Bosnia.

2018.- Pedro Sánchez visita oficialmente Cuba, la primera en 32 años a la isla de un jefe del Ejecutivo de España.

2024.- Bruselas cierra su investigación (sin sanción) contra Apple, tras cuatro años de pequisas por posibles abusos en el mercado de libros electrónicos.

- España sanciona a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea),

con multas que suman 179 millones de euros, por cobrar el equipaje de mano o la reserva de asientos para acompañar a personas dependientes.

Nacimientos

1869.- André Gide, escritor francés. Premio Nobel en 1947.

1890.- Charles De Gaulle, militar y estadista francés.

1901.- Joaquín Rodrigo, compositor español.

1935.- Esperanza Roy, actriz española.

1942.- Héctor Antonio Aguilar, Héctor del Mar, comentarista deportivo hispano-argentino.

1948.- Radomir Antic, exjugador y entrenador de fútbol serbio.

1950.- Paloma San Basilio, cantante española.

1958.- Jamie Lee Curtis, actriz estadounidense.

1967.- Boris Becker, extenista alemán.

1984.- Scarlett Johansson, actriz estadounidense de ascendencia europea.

1986.- Oscar Pistorius, atleta sudafricano.

Defunciones

1937.- Philip Laszlo, pintor británico.

1963.- John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos.

1980.- Mae West, actriz estadounidense.

1996.- María Casares, actriz española.

1998.- José Antonio Plaza, periodista español.

2002.- Infanta Beatriz de Borbón y Battemberg, hija de Alfonso XIII

2007.- Lola Massieu, pintora española.

2011.- Lynn Margulis, científica estadounidense.

2018.- José Luis Pellicena, actor español.

2021.- Noah Gordon, escritor estadounidense.

2022.- Pablo Milanés, cantautor cubano.