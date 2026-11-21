Un 22 de noviembre, pero de 1963, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy es asesinado a tiros en Dallas (Texas) a los 46 años.

OTRAS EFEMÉRIDES

1928.- Se estrena en la Ópera de París ‘Bolero’, del compositor francés Maurice Ravel.

1943.- Líbano proclama su independencia de Francia.

1955.- El cadáver embalsamado de Eva Perón, fallecida en 1952, es secuestrado tras el derrocamiento de su esposo, el presidente argentino Juan Domingo Perón.

1969.- Se firma en San José de Costa Rica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.

1975.- Juan Carlos I es proclamado rey de España y jura su cargo ante las Cortes.

1977.- El avión supersónico Concorde realiza su primer vuelo comercial directo entre París y Nueva York.

1986.- El príncipe Felipe, actual rey de España, preside por primera vez en solitario la ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias, en la ciudad de Oviedo.

1990.- Margaret Thatcher anuncia su dimisión como primera ministra del Reino Unido.

1993.- Se funda la aerolínea Qatar Airways.

1995.- Pixar estrena ‘Toy Story’, el primer largometraje realizado íntegramente mediante animación por ordenador.

2000.- Se detecta en la región de Galicia el primer caso en España de encefalopatía espongiforme bovina, conocida como enfermedad de las vacas locas.

2004.- Comienza en Ucrania la Revolución Naranja, un movimiento de protesta contra el fraude electoral que lideran los opositores Víktor Yúshchenko y Yulia Timoshenko.

2005.- El Bundestag elige a Angela Merkel canciller de Alemania, la primera mujer en ocupar el cargo.

2006.- El Hospital Clínic de Barcelona realiza con éxito el primer trasplante renal en España entre personas con grupos sanguíneos incompatibles.

2010.- Alemania anuncia la suspensión del servicio militar obligatorio a partir del 1 de julio de 2011.

2017.- El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia condena a cadena perpetua al exgeneral serbobosnio Ratko Mladić por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

2018.- Pedro Sánchez realiza una visita oficial a Cuba, la primera de un presidente del Gobierno español a la isla en 32 años.

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NACIMIENTOS

1869.- André Gide, escritor francés. Premio Nobel en 1947.

1890.- Charles De Gaulle, militar y estadista francés.

1901.- Joaquín Rodrigo, compositor español.

1942.- Héctor Antonio Aguilar, Héctor del Mar, comentarista deportivo hispano-argentino.

1948.- Radomir Antic, exjugador y entrenador de fútbol serbio.

1950.- Paloma San Basilio, cantante española.

1958.- Jamie Lee Curtis, actriz estadounidense.

1967.- Boris Becker, extenista alemán.

1984.- Scarlett Johansson, actriz estadounidense de ascendencia europea.

1986.- Oscar Pistorius, atleta sudafricano.

DEFUNCIONES

1937.- Philip Laszlo, pintor británico.

1963.- John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos.

1980.- Mae West, actriz estadounidense.

2002.- Infanta Beatriz de Borbón y Battemberg, hija del rey Alfonso XIII de España.

2011.- Lynn Margulis, científica estadounidense.

2021.- Noah Gordon, escritor estadounidense.

2022.- Pablo Milanés, cantautor cubano.

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