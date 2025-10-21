Efemérides del 22 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 22 de octubre, pero de 1962, crisis de los misiles: el presidente Kennedy, ante la evidencia de misiles rusos en Cuba, decreta el bloqueo de todos los buques con material bélico.
OTRAS EFEMÉRIDES
1859.- España declara la guerra a Marruecos tras un ataque a Ceuta.
1883.- La Metropolitan Opera de Nueva York abre sus puertas con una representación de ‘Fausto’, de Gounod.
1885.- Dictamen arbitral del papa León XIII por el que se reconoce la soberanía de España sobre las islas Carolinas del Pacífico frente a las pretensiones alemanas.
1938.- El estadounidense Chester Carlson realiza la primera copia xerográfica o ‘fotocopia’ del mundo.
1946.- Dos destructores británicos chocan con minas en las aguas de Albania, en el canal de Corfú. Mueren cerca de 40 personas y hay varios desaparecidos.
1957.- Toma posesión como presidente de Haití Francois Duvalier. Se inicia la era de los Duvalier.
1964.- El filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre rechaza el premio Nobel de Literatura.
1975.- La estación espacial soviética Soyuz se posa en Venus y envía una fotografía del suelo del planeta.
1982.- Se estrena ‘Acorralado’, primera película de Rambo.
1989.- Firma de los acuerdos de Taif, que ponen fin a más de 15 años de guerra civil en el Líbano.
2002.- Se hunde un trasbordador en el mar Caspio con 51 personas y 960 toneladas de petróleo.
2003.- La Corte Suprema de Chile rechaza por improcedente una tercera petición de desafuero contra el exdictador Augusto Pinochet.
2004.- La Duma rusa aprueba la ratificación del Protocolo de Kioto.
2006.- Los panameños aprueban en referéndum la ampliación de su Canal interoceánico.
2008.- Lanzamiento del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes.
2009.- Se informa de que Israel e Irán participaron en septiembre en un foro secreto sobre armas nucleares, su primer contacto oficial desde 1979.
2011.- Secuestran a los cooperantes españoles Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández junto a los campamentos saharauis de Tinduf en Argelia.
2019.- El emperador Naruhito de Japón asciende al Trono del Crisantemo.
2021.- El actor norteamericano Alec Baldwin mata accidentalmente a la directora de fotografía de la película que estaba rodando.
2022.- Giorgia Meloni jura como primera ministra de Italia, primera mujer en hacerlo.
2024.- El expresidente peruano Alejandro Toledo, condenado a 20 años y 6 meses de cárcel por corrupción en caso Odebrecht.
NACIMIENTOS
1811.- Franz Listz, compositor húngaro.
1818.- Charles Leconte de Lisle, poeta francés.
1898.- Dámaso Alonso, poeta y académico español.
1911.- José María Díez-Alegría, religioso y teólogo español.
1913.- Robert Capa, fotógrafo húngaro.
1917.- Joan Fontaine, actriz estadounidense.
1919.- Doris Lessing, escritora británica.
1927.- Francesc Vila Rufas ‘Cesc’, dibujante español.
1930.- Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la asociación argentina ‘Abuelas de la Plaza de Mayo’.
1938.- César Luis Menotti, entrenador de fútbol argentino.
1943.- Catherine Deneuve, actriz francesa.
1949.- Rafael Matesanz, médico español.
1952.- Jeff Goldblum, actor estadounidense.
1964.- Drazen Petrovic, jugador de baloncesto yugoslavo.
DEFUNCIONES
883.- Thomas Mayne Reid, novelista británico.
1906.- Paul Cezanne, pintor francés.
1973.- Pau Casals, violonchelista español.
1989.- Ramón Trías, político español.
2011.- Sultán bin Abdelaziz, príncipe heredero saudí.
2015.- Gloria Van Aerssen, componente del dúo musical Vainica Doble.
2018.- Gilberto Benetton, cofundador del grupo de moda italiano.
2019.- Sadako Ogata, académica y diplomática japonesa.
2022.- Dietrich Mateschitz, empresario austriaco (bebidas Red Bull).
2024.- Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano y uno de los padres de la de la Teología de la Liberación.
