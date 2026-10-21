En un 22 de octubre, pero de 1962, estalla la crisis de los misiles cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy, ante el despliegue de misiles rusos en Cuba, decreta el bloqueo de todos los buques con material bélico.

Otras Efemérides:

1859.- España declara la guerra a Marruecos tras un ataque a Ceuta.

1883.- La Metropolitan Opera de Nueva York abre sus puertas con una representación de ‘Fausto’, de Gounod.

1885.- Dictamen arbitral del papa León XIII por el que se reconoce la soberanía de España sobre las islas Carolinas del Pacífico frente a las pretensiones alemanas.

1938.- El estadounidense Chester Carlson realiza la primera copia xerográfica o ‘fotocopia’ del mundo.

1946.- Dos destructores británicos chocan con minas en las aguas de Albania, en el canal de Corfú. Mueren cerca de 40 personas y hay varios desaparecidos.

1957.- Toma posesión como presidente de Haití Francois Duvalier. Se inicia la era de los Duvalier.

1964.- El filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre rechaza el premio Nobel de Literatura.

1975.- La estación espacial soviética Soyuz se posa en Venus y envía una fotografía del suelo del planeta.

1989.- Firma de los acuerdos de Taif, que ponen fin a más de 15 años de guerra civil en el Líbano.

2002.- Se hunde un transbordador en el mar Caspio con 51 personas y 960 toneladas de petróleo.

2003.- La Corte Suprema de Chile rechaza por improcedente una tercera petición de desafuero contra el exdictador Augusto Pinochet.

2004.- El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y su esposa, Letizia Ortiz, presiden por primera vez juntos los premios Príncipe de Asturias.

2006.- Los panameños aprueban en referéndum la ampliación de su Canal interoceánico.

2008.- Lanzamiento del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes.

2009.- Microsoft lanza su sistema operativo Windows 7.

2011.- Secuestran a los cooperantes españoles Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández en los campamentos saharauis de Tinduf en Argelia.

2019.- Encuentran en el yacimiento de la Isla Marawah, en el Golfo Pérsico, una perla natural de 8.000 años que podría ser la más antigua jamás encontrada.

2022.- Giorgia Meloni jura como primera ministra de Italia, primera mujer en hacerlo.

NACIMIENTOS

1811.- Franz Listz, compositor húngaro.

1818.- Charles Leconte de Lisle, poeta francés.

1898.- Dámaso Alonso, poeta y académico español.

1911.- José María Díez-Alegría, religioso y teólogo español.

1913.- Robert Capa, fotógrafo húngaro.

1917.- Joan Fontaine, actriz estadounidense.

1919.- Doris Lessing, escritora británica.

1927.- Francesc Vila Rufas ‘Cesc’, dibujante español.

1930.- Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la asociación argentina ‘Abuelas de la Plaza de Mayo’.

1938.- César Luis Menotti, entrenador de fútbol argentino.

1943.- Catherine Deneuve, actriz francesa.

1949.- Rafael Matesanz, médico español.

1952.- Jeff Goldblum, actor estadounidense.

1964.- Drazen Petrovic, jugador de baloncesto yugoslavo.

DEFUNCIONES

1883.- Thomas Mayne Reid, novelista británico.

1906.- Paul Cezanne, pintor francés.

1973.- Pau Casals, violonchelista español.

2002.- Sultán bin Abdelaziz, príncipe heredero saudí.

2018.- Gilberto Benetton, cofundador del grupo de moda italiano.

2019.- Sadako Ogata, académica y diplomática japonesa.

2022.- Dietrich Mateschitz, empresario austriaco (cofundador de las bebidas Red Bull).

2024.- Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano y uno de los padres de la de la Teología de la Liberación.

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