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Resumen

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La decisión de John F. Kennedy de bloquear los buques con material bélico hacia Cuba elevó la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Foto: Imagen generada con IAChatGPT
La decisión de John F. Kennedy de bloquear los buques con material bélico hacia Cuba elevó la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Foto: Imagen generada con IAChatGPT
Por Agencia EFE

En un 22 de octubre, pero de 1962, estalla la crisis de los misiles cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy, ante el despliegue de misiles rusos en Cuba, decreta el bloqueo de todos los buques con material bélico.

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