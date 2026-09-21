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Resumen

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Un soldado iraní con máscara antigás y casco M1 durante la guerra Irán-Irak. (Mahmoud Badrfar vía Wikimedia Commons)
Un soldado iraní con máscara antigás y casco M1 durante la guerra Irán-Irak. (Mahmoud Badrfar vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 22 de septiembre, pero de 1980, Irak invade Irán y desata el comienzo de la guerra entre los dos países por el control de Shatt al Arab, una de las principales vías de salida de crudo en Oriente Medio.

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