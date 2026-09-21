En un 22 de septiembre, pero de 1980, Irak invade Irán y desata el comienzo de la guerra entre los dos países por el control de Shatt al Arab, una de las principales vías de salida de crudo en Oriente Medio.

OTRAS EFEMÉRIDES

1928.- El astrónomo alemán Karl Wilhelm Reinmuth descubre Arnica (el asteroide 1100).

1932.- El príncipe Abdelaziz Al Saud es proclamado rey de Arabia Saudita.

1934.- En Gresford (Gales) una explosión mata a 266 mineros y rescatadores.

1946.- Iberia inaugura su primer vuelo entre Europa y América del Sur con un trayecto entre Madrid y Buenos Aires.

1964.- Estreno del musical ‘El violinista en el tejado’ en el teatro Imperial de Broadway, producción original que estuvo en escena en teatros de Nueva York hasta sumar 3.242 representaciones el 2 de julio de 1972.

1973.- Henry Kissinger jura su cargo como secretario de Estado de EEUU bajo la presidencia de Nixon.

1991.- Muere el cantante Tino Casal en un accidente de tráfico en Madrid.

1994.- La cadena NBC emite el primer capítulo de la exitosa serie ‘Friends’, que tras diez temporadas terminó el 6 de mayo de 2004.

1998.- El huracán George arrasa la República Dominicana. Más de 600 muertos.

2003.- El aventurero británico David Hempleman-Adams se convierte en la primera persona en cruzar el Océano Atlántico en un globo aerostático al aire libre.

2011.- El grupo de rock estadounidense REM anuncia su separación, después de 31 años en la escena musical.

2013.- Elecciones generales en Alemania. La canciller y líder cristianodemócrata, Angela Merkel, se impone con el 41,5 por ciento de los votos. Es su tercera victoria consecutiva desde 2005.

2022.- Ucrania y Rusia realizan el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra.

2023.- Grecia impone la semana laboral de seis días.

2025.- Francia reconoce en la ONU el Estado de Palestina.

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NACIMIENTOS

1855.- Mariano de Cavia, periodista español.

1930.- Antonio Saura, pintor español.

1941.- José Luis García Sánchez, cineasta español.

1953.- Ségolène Royal, política socialista francesa.

1958.- Andrea Bocelli, cantante italiano.

1960.- Isaac Herzog, político israelí.

1976.- Ronaldo, futbolista brasileño.

DEFUNCIONES

1966.- André Bretón, escritor francés.

1985.- Axel Springer, magnate de la prensa alemana.

1991.- Tino Casal, cantante y músico español.

2007.- Marcel Marceau, mimo francés.

2010.- Eddie Fisher, cantante estadounidense.

2013.- Álvaro Mutis, escritor colombiano.

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La presidenta interina de Venezuela se reunió este lunes 21 de septiembre con el secretario General de la ONU, Antonio Guterres; directivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros organismos multilaterales; en el marco de su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, informó la televisora estatal. (AFP)

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