En un 23 de abril, pero de 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, en reconocimiento al poder de los libros como puente entre generaciones y culturas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1348.- El rey Eduardo III de Inglaterra crea la Nobilísima Orden de la Jarretera.

1516.- Proclamación de la Ley de Pureza a la cerveza bávara por parte del duque Guillermo IV de Baviera.

1563.- Colocación de la primera piedra del Monasterio de El Escorial, en Madrid.

1616.- Los restos mortales de Cervantes son enterrados en la iglesia de las Trinitarias, en Madrid.

1844.- Comienza la publicación de los Anales de la Universidad de Chile, la obra periódica en español más antigua de América.

1848.- Los franceses votan por primera vez de acuerdo con el sufragio universal establecido en el país (solo masculino)

1919.- La Asamblea Nacional francesa aprueba la jornada laboral de ocho horas.

1925.- Primera edición de ‘El Quijote’ en sistema Braille.

1946.- Se presentan las patentes del primer modelo de la motocicleta Vespa.

1951.- Inicio en México del primer Congreso de Academias de la Lengua Española.

1968.- Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos de México por su política de apartheid.

1976.- Se concede por primera vez el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. El primer ganador es el escritor español Jorge Guillén.

.- El grupo estadounidense The Ramones publica su álbum de debut, ‘Ramones’

1982.- Lanzado al mercado el ZX Spectrum, uno de los ordenadores más populares de los años 80.

1986.- Oleada de 23 suicidios de jóvenes en Japón después de que lo hiciese la cantante pop Yukito Okada, de 18 años.

2003.- Yaser Arafat y Abu Mazen firman un histórico acuerdo para la creación de un Gobierno palestino.

2005.- Se publica el primer video en Youtube.

2010.- Grecia pide la activación del mecanismo de ayuda crediticia de la Unión Europea y el FMI.

2022.- La Unión Europea obliga a las plataformas digitales a controlar sus contenidos y retirar los ilegales.

2023.- El expresidente Alejandro Toledo llega a Perú extraditado por Estados Unidos e ingresa en prisión.

NACIMIENTOS

1858.- Max Planck, físico alemán, autor de las bases de la Teoría Cuántica y premio Nobel de Física 1918.

1897.- Lester Pearson, político canadiense, Nobel de la Paz 1957.

1899.- Vladimir Nabokov, escritor ruso.

1928.- Shirley Temple, actriz de cine y embajadora estadounidense.

1936.- Roy Orbison, cantante estadounidense.

1954.- Michael Moore, escritor y cineasta norteamericano.

1969.- Antonio Mercero Santos, escritor, periodista y guionista español.

1976.- Pasión Vega, cantante española.

1996.- Alejandro Márquez, Alex Márquez, piloto español de motociclismo.

DEFUNCIONES

1616.- William Shakespeare, dramaturgo inglés (según el calendario juliano, lo que supone que de acuerdo al calendario gregoriano falleció el 3 de mayo de ese mismo año).

.- Garcilaso de la Vega, escritor e historiador hispano-peruano.

1967.- Edgar Neville, escritor español.

1981.- Josep Plá, escritor español.

1986.- Otto Preminger, cineasta estadounidense.

1998.- Constantinos Caramanlis, que fue presidente y primer ministro griego.

2007.- Boris Yeltsin, primer presidente ruso.

2013.- Mulá Omar, líder de los talibanes.

2024.- Francisco ‘Morochito’ Rodríguez, primer ganador de un oro olímpico para Venezuela, en boxeo.

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Testigos protegidos acusaron el martes 21 de abril a 22 líderes históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13) de haber ordenado miles de crímenes, durante en el segundo día del juicio masivo contra miembros de esa pandilla en El Salvador, aseguró la Fiscalía. (AFP)

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