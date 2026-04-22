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El logotipo de la UNESCO durante las celebraciones del 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la sede de la UNESCO en París, el 12 de noviembre de 2021. (JULIEN DE ROSA / POOL / AFP)
El logotipo de la UNESCO durante las celebraciones del 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la sede de la UNESCO en París, el 12 de noviembre de 2021. (JULIEN DE ROSA / POOL / AFP)
/ JULIEN DE ROSA
Por Agencia EFE

En un 23 de abril, pero de 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, en reconocimiento al poder de los libros como puente entre generaciones y culturas.

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