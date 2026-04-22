En un 23 de abril, pero de 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, en reconocimiento al poder de los libros como puente entre generaciones y culturas.
1348.- El rey Eduardo III de Inglaterra crea la Nobilísima Orden de la Jarretera.
MIRA AQUÍ: Japón venderá armas al exterior por primera vez en 50 años: el fin del pacifismo nipón y los factores en juego en la región asiática
1516.- Proclamación de la Ley de Pureza a la cerveza bávara por parte del duque Guillermo IV de Baviera.
1563.- Colocación de la primera piedra del Monasterio de El Escorial, en Madrid.
1616.- Los restos mortales de Cervantes son enterrados en la iglesia de las Trinitarias, en Madrid.
1844.- Comienza la publicación de los Anales de la Universidad de Chile, la obra periódica en español más antigua de América.
1848.- Los franceses votan por primera vez de acuerdo con el sufragio universal establecido en el país (solo masculino)
1919.- La Asamblea Nacional francesa aprueba la jornada laboral de ocho horas.
1925.- Primera edición de ‘El Quijote’ en sistema Braille.
1946.- Se presentan las patentes del primer modelo de la motocicleta Vespa.
1951.- Inicio en México del primer Congreso de Academias de la Lengua Española.
1968.- Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos de México por su política de apartheid.
1976.- Se concede por primera vez el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. El primer ganador es el escritor español Jorge Guillén.
.- El grupo estadounidense The Ramones publica su álbum de debut, ‘Ramones’
1982.- Lanzado al mercado el ZX Spectrum, uno de los ordenadores más populares de los años 80.
1986.- Oleada de 23 suicidios de jóvenes en Japón después de que lo hiciese la cantante pop Yukito Okada, de 18 años.
2003.- Yaser Arafat y Abu Mazen firman un histórico acuerdo para la creación de un Gobierno palestino.
2005.- Se publica el primer video en Youtube.
2010.- Grecia pide la activación del mecanismo de ayuda crediticia de la Unión Europea y el FMI.
2022.- La Unión Europea obliga a las plataformas digitales a controlar sus contenidos y retirar los ilegales.
2023.- El expresidente Alejandro Toledo llega a Perú extraditado por Estados Unidos e ingresa en prisión.
MÁS INFORMACIÓN: Más de US$500 mlls. y un hito en Mónaco: ¿quién compró el departamento más caro de la historia?
1858.- Max Planck, físico alemán, autor de las bases de la Teoría Cuántica y premio Nobel de Física 1918.
1897.- Lester Pearson, político canadiense, Nobel de la Paz 1957.
1899.- Vladimir Nabokov, escritor ruso.
1928.- Shirley Temple, actriz de cine y embajadora estadounidense.
1936.- Roy Orbison, cantante estadounidense.
1954.- Michael Moore, escritor y cineasta norteamericano.
1969.- Antonio Mercero Santos, escritor, periodista y guionista español.
1976.- Pasión Vega, cantante española.
1996.- Alejandro Márquez, Alex Márquez, piloto español de motociclismo.
1616.- William Shakespeare, dramaturgo inglés (según el calendario juliano, lo que supone que de acuerdo al calendario gregoriano falleció el 3 de mayo de ese mismo año).
.- Garcilaso de la Vega, escritor e historiador hispano-peruano.
1967.- Edgar Neville, escritor español.
1981.- Josep Plá, escritor español.
1986.- Otto Preminger, cineasta estadounidense.
1998.- Constantinos Caramanlis, que fue presidente y primer ministro griego.
TAMBIÉN VER: Francia contra Elon Musk y X: qué hay detrás de una investigación que involucra ‘deepfakes’, acciones millonarias y la gestión de algoritmos
2007.- Boris Yeltsin, primer presidente ruso.
2013.- Mulá Omar, líder de los talibanes.
2024.- Francisco ‘Morochito’ Rodríguez, primer ganador de un oro olímpico para Venezuela, en boxeo.
Testigos protegidos acusaron el martes 21 de abril a 22 líderes históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13) de haber ordenado miles de crímenes, durante en el segundo día del juicio masivo contra miembros de esa pandilla en El Salvador, aseguró la Fiscalía. (AFP)
SOBRE EL AUTOR
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países. Ver más