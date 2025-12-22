Efemérides del 23 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Un 23 de diciembre como hoy, pero de 1972, la capital nicaragüense, Managua, quedó destruida por varios terremotos de gran intensidad y dejan más de 10.000 muertos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1888.- El pintor holandés Vincent van Gogh se corta con una cuchilla su oreja izquierda tras una discusión con Paul Gauguin.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1909.- Alberto I es coronado rey de Bélgica.

1922.- La BBC Radio comienza a emitir sus noticieros diarios.

1930.- La actriz estadounidense Bette Davis inicia su carrera en Hollywood con un contrato de la productora Universal Studios.

1947.- Se muestra con éxito en los Laboratorios Bell, en New Jersey, el funcionamiento del transistor.

1948.- Estreno mundial en la Royal Opera House de Londres del ballet ‘Cinderella’, con coreografía de Frederick Asthon.

1985.- La Medina de Marrakech es declarada patrimonio universal.

1986.- El Premio Nobel de la Paz y “padre” de la bomba de hidrógeno, Andrei Sajarov, exiliado en Gorki, regresa a Moscú tras autorizarlo el presidente soviético, Mijail Gorbachov.

1990.- Eslovenia vota a favor de la separación gradual de la Federación Yugoslava.

1997.- Sony lanza en Japón el videojuego más vendido de PlayStation: Gran Turismo.

2002.- La justicia de EE.UU. ordena a Microsoft incluir el idioma programático Java en su sistema operativo Windows.

2004.- Primeras elecciones municipales en Cisjordania desde 1976, preludio de las presidenciales de 2005.

2005.- El científico coreano Hwang Woo-suk dimite después de que la Universidad Nacional de Seúl confirmara que manipuló los datos de la supuesta clonación de embriones humanos.

2008.- El Ejército de Guinea Conakry disuelve el Gobierno por la muerte (el día anterior) del presidente Lansana Conté, en el poder desde 1984.

2014.- Ucrania renuncia a su estatus de Estado no alineado para entrar en la OTAN.

2019.- Arabia Saudita condena a muerte a cinco personas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, en el consulado saudí en Estambul, pero absuelve a los principales acusados.

2021.- Un paciente de ELA de Australia se convierte en el primer ser humano en escribir un tuit en su ordenador sólo con pensarlo y sin utilizar sus extremidades, gracias a un implante cerebral no invasivo.

2022.- El cantautor español Joan Manuel Serrat pone fin a una carrera de 57 años sobre los escenarios, con un último concierto en Barcelona.

2024.- Rumanía aísla a la extrema derecha al designar un nuevo Gobierno de coalición europeísta.

.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien tomaría posesión el 20 de enero de 2025, reclama el control sobre el Canal de Panamá, además de resucitar la aspiración de hacerse con el control de Groenlandia y anexionarse Canadá.

NACIMIENTOS

245 DC.- La reina Zenobia de Palmira (Siria).

1790.- Jean-Francois Champollion, egiptólogo francés.

1881.- Juan Ramón Jiménez, poeta español, Premio Nobel 1956.

1896.- Giuseppe Tomasi di Lampedusa, escritor italiano autor de ‘El gatopardo’.

1910.- María de las Mercedes de Borbón y Orleans, condesa de Barcelona.

1916.- Dino Rissi, director de cine italiano.

1918.- Helmut Schmidt, excanciller alemán.

1933.- Akihito, exemperador de Japón.

1943.- Silvia Sommerlath, reina de Suecia.

1950.- Vicente del Bosque, entrenador de fútbol español.

1967.- Carla Bruni, exmodelo y cantante italo-francesa.

1985.- Arcángel, cantante estadounidense de origen puertorriqueño.

DEFUNCIONES

1972.- Andrei Tupolev, diseñador y constructor aeronáutico ruso.

1979.- Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas estadounidense.

1996.- María Cristina de Borbón y Battemberg, infanta de España.

1998.- Jorge Vieira, escultor portugués.

2006.- Robert Fabre, líder del radicalismo de izquierdas francés en los años 70.

2007.- Oscar Peterson, pianista de jazz canadiense.

2009.- Ike Aharonovitch, capitán del barco ‘Exodus’ que trasportó a miles de judíos a Palestina.

2013.- Mijaíl Kaláshnikov, padre del legendario fusil AK-47.

2019.- Ahmed Gaïd Salah, general del Ejército argelino.

2021.- Joan Didion, escritora estadounidense.

VIDEO RECOMENDADO

Dinamarca anunció el lunes 22 de diciembre que convocará al embajador de Estados Unidos e instó a Washington a respetar su soberanía después de que Donald Trump nombrara un emisario especial para Groenlandia, un territorio autónomo danés que el mandatario republicano quiere anexionar. (AFP)