Efemérides del 23 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
En un 23 de enero, pero de 2020, China confina la ciudad de Wuhan (11 millones de habitantes) en el primer confinamiento por coronavirus del mundo.
OTRAS EFEMÉRIDES
1896.- El físico alemán Wilhelm Roentgen realiza su primera demostración de los rayos X ante la Sociedad Médica Física de Wurzburg.
1950.- El parlamento israelí declara a Jerusalén como la capital de Israel.
1954.- El escritor Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes aéreos ocurridos en días consecutivos. El primero, el 23 de enero, en un vuelo de Nairobi al Congo, y al día siguiente cuando tomó otro avión que explotó en pleno despegue.
1960.- El suizo Jacques Piccard, junto con el estadounidense Don Walsh, y a bordo del batiscafo Trieste, alcanza la profundidad récord de 10.911 metros, en la fosa de las islas Marianas.
1983.- Se estrena en Estados Unidos la serie de televisión ‘El Equipo A’.
1994.- Masacre de La Chinita: un comando de las FARC irrumpe en una verbena en el barrio La Chinita, de la localidad de Apartadó (Antioquia) y asesina a 35 personas.
2006.- Inaugurado en Vicenza (Italia) el cuartel general de la gendarmería europea.
2012.- Inaugurado el primer Parlamento egipcio tras la era Mubarak, con un 70 % de los escaños en manos islamistas.
2014.- El Gobierno de Sudán del Sur y los rebeldes firman en Adis Abeba un acuerdo de alto el fuego.
2019.- El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se autoproclama presidente interino del país.
NACIMIENTOS
1783.- Henri Beyle, Stendhal, escritor francés.
1832.- Edouard Manet, pintor impresionista francés.
1918.- Gertrude Elion, bioquímica y farmacóloga estadounidense, Nobel de Medicina.
1921.- Josefa Molera, pionera de la cromotografía española que trabajó en las universidades británicas de Oxford y Sheffield con varios Nobel de Química.
1928.- Jeanne Moreau, actriz francesa.
1930.- Derek Walcott, poeta nacido en la isla caribeña de Santa Lucía, Nobel de Literatura.
1939.- Roser Capdevila, ilustradora y escritora de libros infantiles española.
1950.- Luis Alberto Spinetta, músico argentino.
1954.- Franco de Vita, cantautor venezolano.
1955.- Ramón Lobo, periodista español.
1956.- Diego Cañamero, sindicalista y diputado español.
1957.- Carolina Grimaldi, princesa de Mónaco.
1962.- Elvira Lindo, escritora y periodista española, creadora de ‘Manolito Gafotas’.
1969.- Ariadna Gil, actriz española.
1971.- Beatriz Domínguez-Gil, médico española, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
1992.- Jack Reynor, actor estadounidense.
DEFUNCIONES
1516.- Fernando El Católico, rey de España.
1648.- Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español.
1744.- Giambattista Vico, filósofo italiano.
1883.- Paul-Gustave Doré, pintor y grabador francés.
1928.- María Guerrero, actriz española.
1931.- Anna Pavlova, bailarina rusa.
1944.- Edvard Munch, pintor noruego.
1947.- Pierre Bonnard, pintor francés.
1989.- Salvador Dalí, pintor surrealista español.
2004.- Helmut Newton, fotógrafo alemán.
2007.- Ryszard Kapuscinski, periodista y escritor polaco.
2010.- Earl Wild, pianista estadounidense.
2015.- Abdalá bin Abdelaziz, rey de Arabia Saudita.
2018.- Nicanor Parra, poeta chileno.
2019.- Oliver Mtukudzi, Tuku, músico de Zimbabue.
2021.- Hal Holbrook, actor estadounidense, ‘Garganta profunda’ en ‘Todos los hombres del presidente’.
2022.- Jean-Claude Mézières, dibujante de comics francés.
2023.- Álvaro Colom, ex presidente de Guatemala.
