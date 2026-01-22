Guardias de seguridad patrullan afuera del Mercado Mayorista de Mariscos de Huanan, donde se detectó el coronavirus en Wuhan, el 24 de enero de 2020. (Hector RETAMAL / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Efemérides del 23 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
En un , pero de 2020, China confina la ciudad de Wuhan (11 millones de habitantes) en el primer confinamiento por coronavirus del mundo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1896.- El físico alemán Wilhelm Roentgen realiza su primera demostración de los rayos X ante la Sociedad Médica Física de Wurzburg.

Francisco Sanz
1950.- El parlamento israelí declara a Jerusalén como la capital de Israel.

1954.- El escritor Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes aéreos ocurridos en días consecutivos. El primero, el 23 de enero, en un vuelo de Nairobi al Congo, y al día siguiente cuando tomó otro avión que explotó en pleno despegue.

1960.- El suizo Jacques Piccard, junto con el estadounidense Don Walsh, y a bordo del batiscafo Trieste, alcanza la profundidad récord de 10.911 metros, en la fosa de las islas Marianas.

1983.- Se estrena en Estados Unidos la serie de televisión ‘El Equipo A’.

1994.- Masacre de La Chinita: un comando de las FARC irrumpe en una verbena en el barrio La Chinita, de la localidad de Apartadó (Antioquia) y asesina a 35 personas.

2006.- Inaugurado en Vicenza (Italia) el cuartel general de la gendarmería europea.

2012.- Inaugurado el primer Parlamento egipcio tras la era Mubarak, con un 70 % de los escaños en manos islamistas.

2014.- El Gobierno de Sudán del Sur y los rebeldes firman en Adis Abeba un acuerdo de alto el fuego.

2019.- El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se autoproclama presidente interino del país.

NACIMIENTOS

1783.- Henri Beyle, Stendhal, escritor francés.

1832.- Edouard Manet, pintor impresionista francés.

1918.- Gertrude Elion, bioquímica y farmacóloga estadounidense, Nobel de Medicina.

1921.- Josefa Molera, pionera de la cromotografía española que trabajó en las universidades británicas de Oxford y Sheffield con varios Nobel de Química.

1928.- Jeanne Moreau, actriz francesa.

1930.- Derek Walcott, poeta nacido en la isla caribeña de Santa Lucía, Nobel de Literatura.

1939.- Roser Capdevila, ilustradora y escritora de libros infantiles española.

1950.- Luis Alberto Spinetta, músico argentino.

1954.- Franco de Vita, cantautor venezolano.

1955.- Ramón Lobo, periodista español.

1956.- Diego Cañamero, sindicalista y diputado español.

1957.- Carolina Grimaldi, princesa de Mónaco.

1962.- Elvira Lindo, escritora y periodista española, creadora de ‘Manolito Gafotas’.

1969.- Ariadna Gil, actriz española.

1971.- Beatriz Domínguez-Gil, médico española, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

1992.- Jack Reynor, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1516.- Fernando El Católico, rey de España.

1648.- Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español.

1744.- Giambattista Vico, filósofo italiano.

1883.- Paul-Gustave Doré, pintor y grabador francés.

1928.- María Guerrero, actriz española.

1931.- Anna Pavlova, bailarina rusa.

1944.- Edvard Munch, pintor noruego.

1947.- Pierre Bonnard, pintor francés.

1989.- Salvador Dalí, pintor surrealista español.

2004.- Helmut Newton, fotógrafo alemán.

2007.- Ryszard Kapuscinski, periodista y escritor polaco.

2010.- Earl Wild, pianista estadounidense.

2015.- Abdalá bin Abdelaziz, rey de Arabia Saudita.

2018.- Nicanor Parra, poeta chileno.

2019.- Oliver Mtukudzi, Tuku, músico de Zimbabue.

2021.- Hal Holbrook, actor estadounidense, ‘Garganta profunda’ en ‘Todos los hombres del presidente’.

2022.- Jean-Claude Mézières, dibujante de comics francés.

2023.- Álvaro Colom, ex presidente de Guatemala.

