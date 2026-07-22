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En un 23 de julio, pero de 1992, se firma el acuerdo de división de Checoslovaquia en dos repúblicas y ese mismo día de 2024 es detenido en Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.
En un 23 de julio, pero de 1992, se firma el acuerdo de división de Checoslovaquia en dos repúblicas y ese mismo día de 2024 es detenido en Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.
OTRAS EFEMÉRIDES
1888.- Se interpreta por vez primera el himno revolucionario ‘La Internacional’ en un café de Lille (Francia).
1903.- La estadounidense Ford vende su primer coche, el Modelo A.
1921.- I Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCC) en Shanghái.
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1930.- Terremoto en Irpinia (Italia), con alrededor de 1.400 muertos y grandes daños materiales.
1961.- Un grupo de jóvenes, encabezados por Carlos Fonseca Borge, fundan en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
1967.- Comienzan en Detroit los disturbios raciales más importantes hasta entonces en la historia de EEUU, con 43 muertos. Durante cinco días incendian miles de edificios y asaltan de comercios.
1969.- Ante las Cortes, Juan Carlos de Borbón recibe el título de Príncipe de España y jura lealtad al general Franco.
1973.- El presidente estadounidense Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso ‘Watergate’ a la comisión del Senado que lo investigaba o al fiscal especial.
1985.- El presidente Li Xiannjan efectúa la primera visita de un jefe de Estado de China a EEUU.
1999.- Muere el rey Hasán II de Marruecos y le sucede el príncipe Sidi Mohamed, que reina como Mohamed VI.
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2002.- Rowan Williams es elegido arzobispo de Canterbury y en octubre sucede a George Carey como jefe de la Iglesia anglicana.
2021.- Inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados por la pandemia, con fuertes restricciones.
2023.- Elecciones generales en España. El Partido Popular es el más votado seguido del luego gobernante Partido Socialista.
NACIMIENTOS
1886.- Salvador de Madariaga, escritor español.
1892.- Haile Selassie, emperador de Etiopía.
1920.- Amalia Rodrigues, cantante de fados portuguesa.
1931.- Arata Isozaki, arquitecto japonés.
1933.- Richard George Rogers, arquitecto británico.
1941.- Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.
1944.- María Joao Pires, pianista portuguesa.
1959.- Li Qiang, primer ministro de China.
1967.- Philip Seymour Hoffman, actor estadounidense.
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1974.- Maurice Greene, atleta estadounidense.
1976.- Judith Polgar, exajedrecista húngara.
1989.- Daniel Radcliffe, actor británico.
DEFUNCIONES
1757.- Domenico Scarlatti, músico italiano.
1878.- Miguel Hilarión Eslava, compositor español.
1932.- Alberto Santos Dumont, aviador pionero brasileño.
1948.- David Wark Griffith, cineasta estadounidense.
1966.- Montgomery Clift, actor estadounidense.
2000.- Carmen Martín Gaite, escritora española.
2011.- Amy Winehouse, cantante británica.
2012.- Sally Ride, primera mujer estadounidense que viajó al espacio.
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