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Resumen

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Infografía histórica sobre la firma del acuerdo que dividió Checoslovaquia en dos repúblicas el 23 de julio de 1992. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Infografía histórica sobre la firma del acuerdo que dividió Checoslovaquia en dos repúblicas el 23 de julio de 1992. Foto: Imagen generada con IA, ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 23 de julio, pero de 1992, se firma el acuerdo de división de Checoslovaquia en dos repúblicas y ese mismo día de 2024 es detenido en Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.

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