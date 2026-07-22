En un 23 de julio, pero de 1992, se firma el acuerdo de división de Checoslovaquia en dos repúblicas y ese mismo día de 2024 es detenido en Estados Unidos Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.

OTRAS EFEMÉRIDES

1888.- Se interpreta por vez primera el himno revolucionario ‘La Internacional’ en un café de Lille (Francia).

1903.- La estadounidense Ford vende su primer coche, el Modelo A.

1921.- I Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCC) en Shanghái.

1930.- Terremoto en Irpinia (Italia), con alrededor de 1.400 muertos y grandes daños materiales.

1961.- Un grupo de jóvenes, encabezados por Carlos Fonseca Borge, fundan en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

1967.- Comienzan en Detroit los disturbios raciales más importantes hasta entonces en la historia de EEUU, con 43 muertos. Durante cinco días incendian miles de edificios y asaltan de comercios.

1969.- Ante las Cortes, Juan Carlos de Borbón recibe el título de Príncipe de España y jura lealtad al general Franco.

1973.- El presidente estadounidense Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso ‘Watergate’ a la comisión del Senado que lo investigaba o al fiscal especial.

1985.- El presidente Li Xiannjan efectúa la primera visita de un jefe de Estado de China a EEUU.

1999.- Muere el rey Hasán II de Marruecos y le sucede el príncipe Sidi Mohamed, que reina como Mohamed VI.

2002.- Rowan Williams es elegido arzobispo de Canterbury y en octubre sucede a George Carey como jefe de la Iglesia anglicana.

2021.- Inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados por la pandemia, con fuertes restricciones.

2023.- Elecciones generales en España. El Partido Popular es el más votado seguido del luego gobernante Partido Socialista.

NACIMIENTOS

1886.- Salvador de Madariaga, escritor español.

1892.- Haile Selassie, emperador de Etiopía.

1920.- Amalia Rodrigues, cantante de fados portuguesa.

1931.- Arata Isozaki, arquitecto japonés.

1933.- Richard George Rogers, arquitecto británico.

1941.- Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.

1944.- María Joao Pires, pianista portuguesa.

1959.- Li Qiang, primer ministro de China.

1967.- Philip Seymour Hoffman, actor estadounidense.

1974.- Maurice Greene, atleta estadounidense.

1976.- Judith Polgar, exajedrecista húngara.

1989.- Daniel Radcliffe, actor británico.

DEFUNCIONES

1757.- Domenico Scarlatti, músico italiano.

1878.- Miguel Hilarión Eslava, compositor español.

1932.- Alberto Santos Dumont, aviador pionero brasileño.

1948.- David Wark Griffith, cineasta estadounidense.

1966.- Montgomery Clift, actor estadounidense.

2000.- Carmen Martín Gaite, escritora española.

2011.- Amy Winehouse, cantante británica.

2012.- Sally Ride, primera mujer estadounidense que viajó al espacio.