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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Timoleón Jiménez, alias Timochenko, jefe de la guerrilla izquierdista de las FARC, durante la firma del acuerdo de paz en La Habana, el 23 de junio de 2016. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Timoleón Jiménez, alias Timochenko, jefe de la guerrilla izquierdista de las FARC, durante la firma del acuerdo de paz en La Habana, el 23 de junio de 2016. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

Este 23 de junio se cumplen diez años de la firma entre el Gobierno colombiano y las FARC de un histórico alto el fuego para poner fin a 50 años de conflicto en Colombia, en una ceremonia en La Habana.

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