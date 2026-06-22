Este 23 de junio se cumplen diez años de la firma entre el Gobierno colombiano y las FARC de un histórico alto el fuego para poner fin a 50 años de conflicto en Colombia, en una ceremonia en La Habana.

OTRAS EFEMÉRIDES

1802.- El científico alemán Alexander von Humboldt mide el Chimborazo (6.265 metros), monte de Ecuador en la Cordillera de los Andes.

1894.- Fundación del Comité Olímpico Internacional (COI) en París, por iniciativa de Pierre de Coubertin.

1902.- Albert Einstein ingresa como funcionario en la Oficina Confederal de Patentes de Berna, Suiza.

1931.- El piloto estadounidense Willy Post inicia la primera vuelta al mundo en avión, junto a Harold Gatty. Tarda 8 días, 15 horas y 51 minutos.

1940.- En la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler visita París tras la derrota francesa contra los nazis.

1949.- Pío XII decreta la excomunión de comunistas italianos y simpatizantes.

1961.- Entra en vigor el Tratado Antártico, que establece la Antártida como un territorio de paz y ciencia.

1968.- Tragedia de la Puerta 12 en el estadio argentino River Plate: mueren 73 personas y más de cien resultan heridas al desatarse el pánico.

1985.- Mueren los 329 ocupantes de un Boeing de Air India al caer al océano Atlántico por la explosión de una bomba.

1988.- El climatólogo jefe de la NASA, James Hansen, anuncia ante el Congreso de EE.UU. que el calentamiento global ha comenzado.

1989.- Estreno oficial en Estados Unidos de la película ‘Batman’, dirigida por Tim Burton.

1993.- El matemático inglés Andrew Wiles demuestra el teorema de Fermat tras más de 350 años sin resolverse.

1996.- Se lanza en Japón la videoconsola Nintendo 64.

2000.- Airbus anuncia la construcción del A3XX, después A380, el avión más grande del mundo.

2003.- Microsoft lanza Windows Mobile 2003.

2016.- Se da la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un proceso conocido como Brexit.

2019.- La oposición socialdemócrata gana las municipales de Estambul y pone fin a 25 años de gobierno islamista en la capital turca.

2021.- Hallan muerto a John McAfee, creador del antivirus informático, en su celda de una prisión de Barcelona.

2022.- El Supremo de EE.UU. avala llevar armas en público.

2023.- Los mercenarios del grupo Wagner, liderados por Yevgueni Prigozhin, que luchaban en Ucrania, se rebelan contra la cúpula militar rusa, iniciando una marcha hacia Moscú.

NACIMIENTOS

1894.- Eduardo VIII de Inglaterra, duque de Windsor.

1912.- Alan Turing, matemático inglés, uno de los padres de la computación moderna.

1930.- John H. Elliot, historiador e hispanista británico.

1939.- Álvaro Pombo, escritor español.

1940.- Wilma Glodean Rudolph ‘la gacela negra’, atleta estadounidense.

1943.- Vinton Gray Cerf, informático estadounidense, uno de los creadores de Internet.

1957.- Frances McDormand, actriz estadounidense.

1943.- James Lavine, director de orquesta estadounidense.

1963.- Colin Montgomerie, golfista escocés.

1969.- Noa, cantante israelí.

1972.- Zinedine Zidane, futbolista francés.

1995.- Danna Paola, actriz y cantante mexicana.

DEFUNCIONES

1995.- Jonas Edward Salk, estadounidense, descubridor de la vacuna contra la poliomielitis.

1996.- Andreas Papandreu, primer ministro griego.

1998.- Maureen O’Sullivan, actriz irlandesa.

2000.- Peter Dubovsky, futbolista eslovaco.

2008.- Klaus Michael Grüber, director teatral alemán.

2011.- Peter Falk, actor estadounidense que interpretó al detective Colombo.

.- Christiane Desroches Noblecourt, egiptóloga francesa.

2015.- Marujita Díaz, actriz y cantante española.

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2018.- Donald Hall, poeta estadounidense.

.- Alberto ‘Tito’ Fouillioux, futbolista chileno.

2021.- John McAfee, creador del antivirus con su nombre.

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La segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio en Colombia tuvo una participación récord del 63,59 %, después de que más de 26,3 millones de personas votaran en una elección que ganó por estrecho margen el ultraderechista Abelardo de la Espriella que logró 12,9 millones de votos (49,66 %), según datos preliminares. (EFE)

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