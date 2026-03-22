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Eemolcadores y dragas intentando liberar al MV Ever Given en el Canal de Suez, el 26 de marzo de 2021. (Maxar Technologies / AFP)
Eemolcadores y dragas intentando liberar al MV Ever Given en el Canal de Suez, el 26 de marzo de 2021. (Maxar Technologies / AFP)
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Por Agencia EFE

En un 23 de marzo, pero de 2021, hace cinco años, el portacontenedores de bandera panameña Ever Given, uno de los más grandes del mundo, encalla en el canal de Suez y provoca su obstrucción y el colapso del comercio internacional.

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