En un 23 de marzo, pero de 2021, hace cinco años, el portacontenedores de bandera panameña Ever Given, uno de los más grandes del mundo, encalla en el canal de Suez y provoca su obstrucción y el colapso del comercio internacional.

OTRAS EFEMÉRIDES

1933.- El Reichstag aprueba una ley que da plenos poderes al Gobierno de Hitler.

1959.- Günther Grass publica ‘El tambor de hojalata’.

1965.- La NASA lanza la nave Gemini 3 con dos tripulantes a bordo. Fue el primer vuelo tripulado del proyecto Gemini.

1983.- Fallece Barney Clark, el primer ser humano en vivir con un corazón artificial, 112 días después de recibir el trasplante.

.- El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, anuncia la Iniciativa de Defensa Estratégica, un escudo antimisiles desde el espacio popularmente conocido como “Guerra de las Galaxias”, aunque muchas de las ideas que planteaba no se han desarrollado.

1987.- Willy Brandt dimite como presidente del Partido Socialdemócrata Alemán.

1998.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, destituye al Gobierno en bloque y nombra a Serguéi Kirienko primer ministro.

2000.- Desvelada la secuencia completa del genoma de la mosca del vinagre, el más complejo conocido hasta la fecha.

2001.- Rusia hunde en el Pacífico la estación espacial Mir, tras quince años en órbita.

2013.- Por primera vez en la historia de la Iglesia se reúnen un papa en plenos poderes, Francisco I, y otro emérito, Benedicto XVI.

2023.- La Federación Internacional de Atletismo prohíbe a los atletas transgénero participar como mujeres en pruebas internacionales.

NACIMIENTOS

1749.- Pierre Simon Laplace, sabio francés.

1887.- Juan Gris, seudónimo de José González, pintor español.

1900.- Erich Fromm, psicoanalista germano-estadounidense.

1903.- Alejandro Casona, dramaturgo español.

1910.- Akira Kurosawa, director japonés de cine.

1931.- Viktor Korchnoi, gran maestro de ajedrez soviético.

1937.- Robert Gallo, médico estadounidense, codescubridor del virus del SIDA.

1944.- Ric Ocasek, cantante de la banda estadounidense The Cars.

.- Michael Nyman, compositor y pianista británico.

1945.- Franco Battiato, cantautor italiano.

DEFUNCIONES

1842.- Henri Beyle, “Stendhal”, escritor francés.

1948.- Alberto Ghiraldo, escritor argentino.

1972.- Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, modisto español, uno de los creadores de moda más importantes de todos los tiempos.

1992.- Friedrich von Hayek, británico de origen austriaco, padre del neoliberalismo económico, Nobel de Economía 1974.

1994.- Giulietta Masina, actriz italiana.

2001.- David McTaggart Freser, fundador de Greenpeace.

.- William Hanna, dibujante estadounidense.

2006.- Eloy de la Iglesia, director de cine español.

2009.- Carlos Semprún Maura, escritor e historiador.

2010.- José María Nunes, director de cine, maestro de la Escuela de cine de Barcelona.

2011.- Elizabeth Taylor, actriz angloamericana nacida en el Reino Unido de padres estadounidenses.

2018.- Nicanor Parra, poeta chileno.

2020.- Lucía Bosé, actriz italiana.

2021.- George Segal, actor estadounidense.

2022.- Madeleine Albright, política estadounidense, primera mujer secretaria de Estado de EE.UU.

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El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, reveló este lunes 16 de marzo que en la primera jornada del toque de queda en cuatro de las 24 provincias del país, capturaron a un líder 'Los Tiguerones', uno de los grupos criminales catalogados como "terroristas" por el presidente, Daniel Noboa. (EFE)

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