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En un 23 de noviembre, pero de 1991, Freddie Mercury anunció públicamente que era portador del virus del VIH, falleciendo al día siguiente.
En un 23 de noviembre, pero de 1991, Freddie Mercury anunció públicamente que era portador del virus del VIH, falleciendo al día siguiente.
Otras efemérides
1889.- Entra en funcionamiento la primera gramola en el Palais Royale Saloon de San Francisco (Estados Unidos).
1910.- Johan Alfred Ander se convierte en la última persona ejecutada en Suecia.
1924.- El astrónomo Edwin Hubble anuncia el descubrimiento de estrellas individuales en la nebulosa de Andrómeda, lo que demuestra que se encuentra fuera de la Vía Láctea y que el universo contiene otras galaxias.
1928.- Se acuerda la creación de la primera Liga española de fútbol, cuya primera jornada se disputa el 10 de febrero de 1929.
1936.- Sale a la venta en Estados Unidos el primer número de la revista Life.
1963.- La BBC estrena el primer episodio de ‘Doctor Who’, una de las series de ciencia ficción más longevas de la televisión.
1975.- El dictador español Francisco Franco es enterrado en el Valle de los Caídos, en Madrid.
1977.- La Agencia Espacial Europea (ESA) lanza Meteosat-1, el primer satélite meteorológico europeo.
1981.- El escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Cervantes.
1992.- IBM presenta Simon, un prototipo de teléfono móvil con funciones de asistente personal, considerado uno de los primeros teléfonos inteligentes.
1993.- Guns N’ Roses publica ‘The Spaghetti Incident?’, su último álbum de estudio con la formación clásica de la banda.
1996.- Tres etíopes secuestran un Boeing 767 de Ethiopian Airlines que cubre la ruta entre Adís Abeba y Abiyán y obligan a desviarlo hacia el océano Índico. El avión se estrella frente a las islas Comoras por falta de combustible: mueren 125 personas y sobreviven 50.
2003.- El presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, dimite tras la Revolución de las Rosas, una revuelta popular pacífica contra el fraude electoral.
2005.- Ellen Johnson Sirleaf gana las elecciones presidenciales de Liberia y se convierte en la primera mujer elegida jefa de Estado en África.
2009.- El Gran Colisionador de Hadrones del CERN registra sus primeras colisiones de partículas desde su puesta en marcha.
2016.- La actriz española Concha Velasco recibe el Premio Nacional de Teatro.
2022.- El Parlamento Europeo declara a Rusia Estado promotor del terrorismo.
2025.- El volcán Hayli Gubbi, situado en la región etíope de Afar, entra en erupción por primera vez en unos 10.000 años.
.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro queda en prisión preventiva tras intentar manipular la tobillera electrónica de vigilancia que llevaba.
Nacimientos
1221.- Alfonso X ‘El Sabio’, rey de Castilla y León.
1760.- François Noël Babeuf, político francés.
1876.- Manuel de Falla, compositor español.
1883.- José Clemente Orozco, pintor y muralista mexicano.
1888.- Harpo Marx, actor estadounidense.
1922.- Manuel Fraga Iribarne, político español.
1927.- Angelo Sodano, religioso italiano y exsecretario de Estado Vaticano.
1941.- Franco Nero, actor italiano.
1962.- Nicolás Maduro, político venezolano.
.- Carlinhos Brown, cantante y compositor brasileño.
1972.- Antonio Orozco, músico español.
1992.- Miley Cyrus, actriz y cantante estadounidense.
Defunciones
1407.- Luis de Valois, aristócrata francés.
1535.- Beatriz Galindo, escritora y humanista española.
1890.- Guillermo II, rey de Holanda.
1973.- José Alfredo Jiménez, compositor y cantante mexicano.
1976.- André Malraux, escritor y político francés.
1991.- Klaus Kinski, actor alemán.
1994.- Félix Rotaeta, actor y director español de cine.
2005.- Isabel de Castro, actriz portuguesa.
2012.- José Luís Borau, cineasta, académico de Bellas Artes y de la Lengua español.
2019.- Asunción Balaguer, actriz española.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.