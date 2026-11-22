En un 23 de noviembre, pero de 1991, Freddie Mercury anunció públicamente que era portador del virus del VIH, falleciendo al día siguiente.

Otras efemérides

1889.- Entra en funcionamiento la primera gramola en el Palais Royale Saloon de San Francisco (Estados Unidos).

1910.- Johan Alfred Ander se convierte en la última persona ejecutada en Suecia.

1924.- El astrónomo Edwin Hubble anuncia el descubrimiento de estrellas individuales en la nebulosa de Andrómeda, lo que demuestra que se encuentra fuera de la Vía Láctea y que el universo contiene otras galaxias.

1928.- Se acuerda la creación de la primera Liga española de fútbol, cuya primera jornada se disputa el 10 de febrero de 1929.

1936.- Sale a la venta en Estados Unidos el primer número de la revista Life.

1963.- La BBC estrena el primer episodio de ‘Doctor Who’, una de las series de ciencia ficción más longevas de la televisión.

1975.- El dictador español Francisco Franco es enterrado en el Valle de los Caídos, en Madrid.

1977.- La Agencia Espacial Europea (ESA) lanza Meteosat-1, el primer satélite meteorológico europeo.

1981.- El escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Cervantes.

1992.- IBM presenta Simon, un prototipo de teléfono móvil con funciones de asistente personal, considerado uno de los primeros teléfonos inteligentes.

1993.- Guns N’ Roses publica ‘The Spaghetti Incident?’, su último álbum de estudio con la formación clásica de la banda.

1996.- Tres etíopes secuestran un Boeing 767 de Ethiopian Airlines que cubre la ruta entre Adís Abeba y Abiyán y obligan a desviarlo hacia el océano Índico. El avión se estrella frente a las islas Comoras por falta de combustible: mueren 125 personas y sobreviven 50.

2003.- El presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, dimite tras la Revolución de las Rosas, una revuelta popular pacífica contra el fraude electoral.

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2005.- Ellen Johnson Sirleaf gana las elecciones presidenciales de Liberia y se convierte en la primera mujer elegida jefa de Estado en África.

2009.- El Gran Colisionador de Hadrones del CERN registra sus primeras colisiones de partículas desde su puesta en marcha.

2016.- La actriz española Concha Velasco recibe el Premio Nacional de Teatro.

2022.- El Parlamento Europeo declara a Rusia Estado promotor del terrorismo.

2025.- El volcán Hayli Gubbi, situado en la región etíope de Afar, entra en erupción por primera vez en unos 10.000 años.

.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro queda en prisión preventiva tras intentar manipular la tobillera electrónica de vigilancia que llevaba.

Nacimientos

1221.- Alfonso X ‘El Sabio’, rey de Castilla y León.

1760.- François Noël Babeuf, político francés.

1876.- Manuel de Falla, compositor español.

1883.- José Clemente Orozco, pintor y muralista mexicano.

1888.- Harpo Marx, actor estadounidense.

1922.- Manuel Fraga Iribarne, político español.

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1927.- Angelo Sodano, religioso italiano y exsecretario de Estado Vaticano.

1941.- Franco Nero, actor italiano.

1962.- Nicolás Maduro, político venezolano.

.- Carlinhos Brown, cantante y compositor brasileño.

1972.- Antonio Orozco, músico español.

1992.- Miley Cyrus, actriz y cantante estadounidense.

Defunciones

1407.- Luis de Valois, aristócrata francés.

1535.- Beatriz Galindo, escritora y humanista española.

1890.- Guillermo II, rey de Holanda.

1973.- José Alfredo Jiménez, compositor y cantante mexicano.

1976.- André Malraux, escritor y político francés.

1991.- Klaus Kinski, actor alemán.

1994.- Félix Rotaeta, actor y director español de cine.

2005.- Isabel de Castro, actriz portuguesa.

2012.- José Luís Borau, cineasta, académico de Bellas Artes y de la Lengua español.

2019.- Asunción Balaguer, actriz española.

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