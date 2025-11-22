Efemérides del 23 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 23 de noviembre, pero de 1910, Johan Alfred Ander se convierte en la última persona ejecutada en Suecia.

Otras Efemérides:

1811.- Las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la llamada ‘Lotería Nacional’.

1889.- La primera gramola entra en funcionamiento en el Palais Royale Saloon, de San Francisco.

1924.- Edwin Hubble publica el descubrimiento de la galaxia de Andrómeda, demostrando que la Vía Láctea no es la única del universo.

1936.- El primer número de la emblemática revista ‘Life’ sale a la venta en Estados Unidos.

1957.- Estalla la guerra Ifni-Sahara, que enfrentó a las tropas españolas con el Ejército de Liberación Marroquí.

1963.- BBC Television estrena el primer episodio de ‘Doctor Who’, la serie de televisión de ciencia ficción más longeva de la historia.

1975.- El dictador español Francisco Franco es enterrado en el Valle de los Caídos (Madrid).

1981.- El escritor mexicano Octavio Paz gana el premio Cervantes de Literatura.

1991.- Freddie Mercury confiesa que padece sida. Fallece al día siguiente.

1992.- IBM presenta ‘El Simon’, primer teléfono inteligente.

1993.- La banda estadounidense de hard rock ‘Guns N’ Roses’ publica ‘The Spaghetti Incident’, su último disco de la primera etapa de grupo.

1996.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, ordena la retirada de las tropas de Chechenia, tras la primera guerra en esta república, que causó unos 100.000 muertos.

2003.- El presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, dimite acorralado por una revuelta popular pacífica.

2005.- Ellen Johnson Sirleaf es declarada ganadora de las elecciones en Liberia y se confirmó como la nueva presidenta del país, la primera jefa de Estado de África que es elegida en las urnas.

2006.- Alexander Litvinenko, ex agente del KGB ruso y conocido por sus críticas a Vladimir Putin. muere envenenado con polonio 210 en Londres.

2007.- Un barco noruego rescata a los 154 ocupantes de un crucero que chocó con un iceberg en el Océano Antártico.

2009.- Se registran las primeras colisiones de partículas en el acelerador CERN.

2022.- El Parlamento Europeo declara a Rusia como un Estado promotor del terrorismo.

NACIMIENTOS

1221.- Alfonso X “El Sabio”, rey de Castilla y León.

1760.- François Noël Babeuf, político francés.

1876.- Manuel de Falla, compositor español.

1883.- José Clemente Orozco, pintor y muralista mexicano.

1888.- Harpo Marx, actor estadounidense.

1922.- Manuel Fraga Iribarne, político español.

1927.- Angelo Sodano, religioso italiano y ex secretario de Estado Vaticano.

1941.- Franco Nero, actor italiano.

1962.- Nicolás Maduro, político venezolano.

1992.- Miley Cyrus, actriz y cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1407.- Luis de Valois, aristócrata francés.

1535.- Beatriz Galindo, escritora y humanista española.

1890.- Guillermo II, rey de Holanda.

1973.- José Alfredo Jiménez, compositor y cantante mexicano.

1976.- André Malraux, escritor y político francés.

1991.- Klaus Kinski, actor alemán.

1994.- Félix Rotaeta, actor y director español de cine.

2005.- Isabel de Castro, actriz portuguesa.

2012.- José Luís Borau, cineasta, académico de Bellas Artes y de la Lengua español.