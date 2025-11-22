Escucha la noticia
Efemérides del 23 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 23 de noviembre, pero de 1910, Johan Alfred Ander se convierte en la última persona ejecutada en Suecia.
Otras Efemérides:
Newsletter Vuelta al Mundo
1811.- Las Cortes de Cádiz aprueban la institución de la llamada ‘Lotería Nacional’.
1889.- La primera gramola entra en funcionamiento en el Palais Royale Saloon, de San Francisco.
PUEDES VER: Los 28 puntos del plan de Trump para impulsar la paz entre Ucrania y Rusia
1924.- Edwin Hubble publica el descubrimiento de la galaxia de Andrómeda, demostrando que la Vía Láctea no es la única del universo.
1936.- El primer número de la emblemática revista ‘Life’ sale a la venta en Estados Unidos.
1957.- Estalla la guerra Ifni-Sahara, que enfrentó a las tropas españolas con el Ejército de Liberación Marroquí.
1963.- BBC Television estrena el primer episodio de ‘Doctor Who’, la serie de televisión de ciencia ficción más longeva de la historia.
1975.- El dictador español Francisco Franco es enterrado en el Valle de los Caídos (Madrid).
1981.- El escritor mexicano Octavio Paz gana el premio Cervantes de Literatura.
1991.- Freddie Mercury confiesa que padece sida. Fallece al día siguiente.
1992.- IBM presenta ‘El Simon’, primer teléfono inteligente.
1993.- La banda estadounidense de hard rock ‘Guns N’ Roses’ publica ‘The Spaghetti Incident’, su último disco de la primera etapa de grupo.
1996.- El presidente ruso, Boris Yeltsin, ordena la retirada de las tropas de Chechenia, tras la primera guerra en esta república, que causó unos 100.000 muertos.
LEE TAMBIÉN: Trump quiere que Zelensky firme el plan de paz antes de Acción de Gracias
2003.- El presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, dimite acorralado por una revuelta popular pacífica.
2005.- Ellen Johnson Sirleaf es declarada ganadora de las elecciones en Liberia y se confirmó como la nueva presidenta del país, la primera jefa de Estado de África que es elegida en las urnas.
2006.- Alexander Litvinenko, ex agente del KGB ruso y conocido por sus críticas a Vladimir Putin. muere envenenado con polonio 210 en Londres.
2007.- Un barco noruego rescata a los 154 ocupantes de un crucero que chocó con un iceberg en el Océano Antártico.
2009.- Se registran las primeras colisiones de partículas en el acelerador CERN.
2022.- El Parlamento Europeo declara a Rusia como un Estado promotor del terrorismo.
NACIMIENTOS
1221.- Alfonso X “El Sabio”, rey de Castilla y León.
1760.- François Noël Babeuf, político francés.
1876.- Manuel de Falla, compositor español.
1883.- José Clemente Orozco, pintor y muralista mexicano.
1888.- Harpo Marx, actor estadounidense.
1922.- Manuel Fraga Iribarne, político español.
1927.- Angelo Sodano, religioso italiano y ex secretario de Estado Vaticano.
1941.- Franco Nero, actor italiano.
MIRA AQUÍ: Putin aún cree que puede ganar la guerra e imponer su voluntad a Trump
1962.- Nicolás Maduro, político venezolano.
1992.- Miley Cyrus, actriz y cantante estadounidense.
DEFUNCIONES
1407.- Luis de Valois, aristócrata francés.
1535.- Beatriz Galindo, escritora y humanista española.
1890.- Guillermo II, rey de Holanda.
1973.- José Alfredo Jiménez, compositor y cantante mexicano.
1976.- André Malraux, escritor y político francés.
1991.- Klaus Kinski, actor alemán.
1994.- Félix Rotaeta, actor y director español de cine.
2005.- Isabel de Castro, actriz portuguesa.
2012.- José Luís Borau, cineasta, académico de Bellas Artes y de la Lengua español.
TE PUEDE INTERESAR
- Rusia lanza un ultimátum a Zelensky, pero niega haber recibido el plan de paz de EE.UU.
- Ucrania acorralada por plan de EE.UU. con importantes concesiones a Rusia
- Zelensky propondrá “alternativas” al plan de EE.UU. para poner fin a la guerra en Ucrania
- Zelensky: Ucrania puede verse en el riesgo de perder su dignidad o a un aliado clave
Contenido sugerido
Contenido GEC