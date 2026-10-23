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Sufragistas marchan en octubre de 1917, exhibiendo pancartas que contienen las firmas de más de un millón de mujeres neoyorquinas que exigen el derecho al voto femenino. (Vía Wikimedia Commons)
Sufragistas marchan en octubre de 1917, exhibiendo pancartas que contienen las firmas de más de un millón de mujeres neoyorquinas que exigen el derecho al voto femenino. (Vía Wikimedia Commons)
/ The New York Times
Por Agencia EFE

En un 23 de octubre, pero de 1915, miles de mujeres recorrieron la Quinta Avenida de Nueva York para pedir el voto femenino.

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