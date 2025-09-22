El presidente cubano Raúl Castro, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, durante una reunión en La Habana, el 23 de septiembre de 2015. (Foto de LUIS ACOSTA / AFP)
El presidente cubano Raúl Castro, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, durante una reunión en La Habana, el 23 de septiembre de 2015. (Foto de LUIS ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Efemérides del 23 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Resumen de la noticia por IA
Efemérides del 23 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 23 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El de 2015 el Gobierno colombiano y las FARC llegan en La Habana un acuerdo histórico sobre justicia trasnacional y desarme.

OTRAS EFEMÉRIDES

1889.- Se funda en Japón la compañía de naipes Nintendo.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: “El precio será incalculable”: El ultimátum de Trump a Maduro y la carta que le envió el chavista para un “diálogo directo”

1909.- Se publica por primera vez la novela por fascículos de Gaston Leroux, ‘El fantasma de la ópera’.

1928.- Un incendio destruye el madrileño Teatro Novedades: Más de 100 muertos y 150 heridos.

1973.- El general Perón y su esposa, María Stella MartínezIsabelita”, regresan al poder con el apoyo del 60 % de los votantes en las elecciones presidenciales argentinas.

1980.- Ultimo concierto de Bob Marley en Pittsburgh (Estados Unidos).

2008.- Google lanza la primera versión 1.0 de su sistema operativo móvil Android.

2015.- El papa Francisco proclama al primer santo hispano de Estados Unidos, Junípero Serra.

2019.- El grupo de viajes Thomas Cook, con 178 años de historia, entra en suspensión de pagos tras fracasar las negociaciones de emergencia con su principal accionista.

2021.- La Justicia francesa confirma la tercera cadena perpetua para el terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos.

.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny arrasa con 10 premios en los Billboards de la Música Latina.

2022.- La misión de investigación de la ONU en Ucrania concluye que Rusia cometió crímenes de guerra durante la invasión de ese país.

2023.- Venezuela desmantela “totalmente” la organización criminal Tren de Aragua con la detención de 88 de sus miembros.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Qué es la visa H-1B a la que Trump impuso una tarifa de US$ 100.000 y a quiénes afecta?

NACIMIENTOS

1916.- Aldo Moro, ex primer ministro de Italia.

1920.- Mickey Rooney, actor estadounidense.

1926.- John Coltrane, saxofonista estadounidense de jazz.

1930.- Ray Charles, músico y cantante estadounidense.

1938.- Romy Schneider, actriz austriaca.

1943.- Julio Iglesias, cantante español.

1949.- Bruce Springsteen, cantante y músico estadounidense.

DEFUNCIONES

1870.- Próspero Merimée, escritor francés.

1939.- Sigmund Freud, neurólogo austriaco, “padre” del psicoanálisis.

TAMBIÉN VER: ¿Qué es Antifa y por qué Trump anunció su designación como organización terrorista en Estados Unidos?

1973.- Pablo Neruda, escritor Nobel (1971) chileno.

2018.- Charles Kuen Kao, científico británico-estadounidense de origen chino y premio Nobel de Física (2009).

2020.- Juliette Gréco, cantante francesa.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC