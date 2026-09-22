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Resumen

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Juan Manuel Santos y Timochenko posan junto al presidente de Cuba, Raúl Castro, tras la firma del acuerdo de paz. (Foto: EFE)
Juan Manuel Santos y Timochenko posan junto al presidente de Cuba, Raúl Castro, tras la firma del acuerdo de paz. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Un 23 de septiembre, pero de 2015, hace 11 años, el Gobierno colombiano y las FARC alcanzaron en La Habana un acuerdo histórico sobre justicia trasnacional y desarme, y se reunieron por primera vez el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko».

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