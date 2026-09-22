Un 23 de septiembre, pero de 2015, hace 11 años, el Gobierno colombiano y las FARC alcanzaron en La Habana un acuerdo histórico sobre justicia trasnacional y desarme, y se reunieron por primera vez el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko».

OTRAS EFEMÉRIDES

1889.- Se funda en Japón la compañía de naipes Nintendo.

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1909.- Se publica por primera vez la novela por fascículos de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera.

1973.- El general Perón y su esposa, María Estela Martínez ‘Isabelita’, regresan al poder con el apoyo del 60% de los votantes en las elecciones presidenciales argentinas.

1974.- Se inicia Ceefax, el primer servicio de teletexto del mundo.

1980.- Último concierto de Bob Marley en Pittsburgh (Estados Unidos).

1984.- El Gobierno francés concede por primera vez a España la extradición de tres presuntos miembros de la banda terrorista ETA.

2008.- Google lanza la primera versión 1.0 de su sistema operativo móvil Android.

2010.- Francia: La quinta huelga contra la reforma de las pensiones propuesta por el presidente Sarkozy moviliza a casi 3 millones de personas en más de 220 concentraciones en todo el país.

2015.- El papa Francisco proclama al primer santo hispano de Estados Unidos, Junípero Serra.

2020.- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, es investido para su sexto mandato.

2021.- La Justicia francesa confirma la tercera cadena perpetua para el terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos.

.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny arrasa con 10 premios en los Billboards de la Música Latina.

2022.- La misión de investigación de la ONU en Ucrania concluye que Rusia cometió crímenes de guerra durante la invasión de ese país.

2023.- Venezuela desmantela “totalmente” la organización criminal ‘Tren de Aragua’, con la detención de 88 de sus miembros.

NACIMIENTOS

1713.- Fernando VI, rey de España.

1916.- Aldo Moro, exprimer ministro de Italia.

1920.- Mickey Rooney, actor estadounidense.

1926.- John Coltrane, saxofonista estadounidense de jazz.

1930.- Ray Charles, músico y cantante estadounidense.

1938.- Romy Schneider, actriz austriaca.

1943.- Julio Iglesias, cantante español.

1949.- Bruce Springsteen, cantante y músico estadounidense.

1956.- Paolo Rossi, futbolista italiano.

DEFUNCIONES

1870.- Próspero Merimée, escritor francés.

1939.- Sigmund Freud, neurólogo austriaco, ‘padre’ del psicoanálisis.

1973.- Pablo Neruda, escritor chileno y premio Nobel de Literatura (1971).

2018.- Charles Kuen Kao, científico británico-estadounidense de origen chino y premio Nobel de Física (2009).

2020.- Juliette Gréco, cantante francesa.

2025.- Claudia Cardinale, actriz italiana.

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En su último discurso ante la Asamblea General de la ONU como secretario general, António Guterres lanzó una advertencia sobre los peligros que amenazan al mundo, desde la inteligencia artificial y la crisis climática hasta los conflictos que siguen alimentando la inestabilidad global, y pidió a las grandes potencias reforzar la cooperación internacional. (AFP)

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