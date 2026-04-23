Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El expresidente estadounidense Jimmy Carter, después de firmar un acuerdo entre China y Global 2000, una organización de ayuda humanitaria que proporcionará formación a las personas con discapacidad, en Beijing, el 30 de junio de 1987. (AFP)
El expresidente estadounidense Jimmy Carter, después de firmar un acuerdo entre China y Global 2000, una organización de ayuda humanitaria que proporcionará formación a las personas con discapacidad, en Beijing, el 30 de junio de 1987. (AFP)
/ -
Por Agencia EFE

En un 24 de abril, pero de 1980, el presidente estadounidense Jimmy Carter ordena una fallida operación militar para liberar a los 52 ciudadanos estadounidenses secuestrados en Irán seis meses antes, y que acabó con 8 militares muertos. Los rehenes no fueron liberados hasta el 20 de enero de 1981.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.