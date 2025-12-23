Efemérides del 24 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 24 de diciembre, pero de 1906, el profesor canadiense Reginald Aubrey Fessenden realiza la primera emisión radiofónica, en la que se escucha su voz y música de Haendel en los barcos que navegan cerca de Terranova.
OTRAS EFEMÉRIDES
1777.- El capitán inglés James Cook descubre la isla Kiritimati en el Océano Pacífico, conocida como Christmas.
1800.- Napoleón Bonaparte sale ileso de un atentado, en París.
1865.- Se funda el grupo supremacista estadounidense de extrema derecha Ku Klux Klan.
1871.- Estreno mundial en El Cairo de la ópera de Verdi “Aida” con motivo de la inauguración del Canal de Suez.
1933.- Más de 200 muertos en un choque de trenes cerca de París.
1946.- Estreno en Los Ángeles del filme de Frank Capra ‘Qué bello es vivir’ protagonizado por Janes Stewart.
1951.- Libia, excolonia italiana, es declarada nación independiente, con régimen monárquico.
1968.- Primer saludo de Navidad desde el espacio transmitido desde el Apolo 8, la primera misión tripulada a la Luna.
1979.- Despega de la base espacial de Kurú, en la Guayana francesa, el primer cohete espacial europeo “Ariane 01”.
1991.- Rusia se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, reemplazando a la URSS.
1997.- Se lanza el Early Bird 1, el primer satélite artificial comercial con teledetección.
1999.- El líder golpista de Costa de Marfil, el general Robert Guei, destituye al presidente, Henry Konan Bedie.
.- Juan Pablo II inaugura el Jubileo que celebra los 2.000 años del cristianismo.
2002.- El veterano disidente chino Xu Wenli es liberado por motivos de salud y expulsado a EE.UU. por las autoridades chinas.
2009.- El papa Benedicto XVI sufre un incidente durante la celebración de la Misa del Gallo en la basílica de San Pedro cuando la italo-suiza Susanna Maiolo le empujó y le hizo caer al suelo.
2011.- Kim Jong-un es designado líder supremo de Corea del Norte.
2017.- El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorga el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
2020.- Histórico acuerdo del Brexit de comercio y cooperación entre la Unión Europea y Reino Unido tras años de negociaciones.
2021.- Rusia impone multas millonarias a Google y Meta por incumplir las leyes locales.
2024.- El papa Francisco inaugura oficialmente el Año Santo 2025 (Jubileo) en Nochebuena abriendo la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro.
NACIMIENTOS
1796.- Cecilia Bohl de Faber, “Fernán Caballero”, escritora española.
1837.- Elizabeth de Austria, conocida como Sisi emperatriz.
1886.- Michael Curtiz, director de cine, nacido en Hungría y nacionalizado estadounidense.
1922.- Ava Gardner, actriz estadounidense.
1957.- Hamid Karzai, político afgano.
1969.- Ed Miliband, político británico.
1971.- Ricky Martin, cantante puertorriqueño.
DEFUNCIONES
1524.- Vasco de Gama, explorador portugués.
1873.- Johns Hopkins, empresario y filántropo estadounidense.
1957.- Arturo Barea, escritor español.
1984.- Peter Lawford, actor estadounidense de origen británico.
1993.- Chucho Navarro, cantante mexicano y uno de los fundadores del trío " Los Panchos".
2008.- Harold Pinter, británico, Nobel de Literatura 2005.
.- Samuel P. Huntington, politólogo estadounidense.
2019.- Allee Willis, compositora estadounidense.
2020.- Ivry Gitlis, violinista israelí.
