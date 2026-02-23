Un 24 de febrero, pero de 2022, Rusia inicia su invasión a Ucrania.

OTRAS EFEMÉRIDES

1582.- El calendario gregoriano es instaurado por el papa Gregorio XIII para sustituir al juliano en los países con influencia católica.

1848.- Luis Felipe I de Francia abdica y se marcha al exilio a causa de la Revolución liberal, con lo que se convierte en el último monarca francés.

1868.- Andrew Johnson se convierte en el primer presidente en los EE.UU. sometido a un juicio político (‘impeachment’) en la Cámara Baja, del que resultó absuelto en el Senado en mayo de ese año.

1895.- Comienza el levantamiento cubano liderado por José Martí contra el poder español, denominado el ‘grito de Baire’.

1918.- El Comité de Salvación del Consejo Nacional proclama en Tallín la independencia de Estonia.

1920.- Adolf Hitler presenta en Munich los 25 puntos del programa del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.

1938.- Los laboratorios estadounidenses DuPont, inventores del nailon, fabrican el primer cepillo de dientes realizado con esa fibra sintética.

1946.- El coronel Juan Domingo Perón gana las presidenciales en Argentina.

1981.- En España, el teniente coronel Antonio Tejero permite la salida de los diputados del Congreso y se entrega, poniendo fin al intento de golpe de Estado.

2001.- El subcomandante Marcos inicia la marcha zapatista desde Chiapas a Ciudad de México para reclamar los derechos de los indígenas.

2008.- Javier Bardem se convierte en el primer intérprete español en ganar un Óscar, en la categoría de Mejor Actor de reparto en “No es país para viejos”, de los hermanos Coen.

2009.- Se lanza la popular aplicación de mensajería WhatsApp, ahora propiedad de Meta.

2011.- El transbordador espacial estadounidense Discovery realiza su último vuelo.

2019.- La cumbre del Vaticano sobre escándalos de abusos sexuales anuncia que llevará los casos surgidos en la Iglesia a los tribunales.

2020.- El productor de cine estadounidense Harvey Weinstein es condenado a 23 años de prisión por violación en tercer grado y delito sexual en primer grado.

2021.- EE.UU. anuncia su regreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de tres años de ausencia.

NACIMIENTOS

1500.- Carlos I de España y V de Alemania, emperador.

1837.- Rosalía de Castro, poetisa española.

1922.- Richard Hamilton, pintor británico.

1934.- Bettino Craxi, político socialista italiano.

1938.- Phil Knight, empresario estadounidense, fundador de la marca deportiva Nike.

1943.- Pablo Milanés, cantautor cubano.

1955.- Steve Jobs, empresario estadounidense, fundador de la tecnológica Apple.

.- Alain Prost, piloto automovilista francés.

1957.- Rafael Gordillo, futbolista español.

1981.- Lleyton Hewitt, tenista australiano.

1987.- Mayuko Iwasa, actriz y modelo japonesa.

1992.- Oleksiy Shevchenko, futbolista ucraniano.

1994.- Earl Sweatshirt, músico de rap estadounidense.

2000.- Antony Matheus dos Santos, futbolista brasileño.

DEFUNCIONES

1468.- Johann Gutenberg, impresor alemán, inventor de la imprenta.

1815.- Robert Fulton, ingeniero estadounidense, inventor de la máquina de vapor.

1911.- Jules Joseph Lefebvre, pintor francés.

1929.- André Messager, director de orquesta y compositor francés.

1967 .- Franz Waxman, compositor alemán.

1978.- Alma Thomas, pintora expresionista estadounidense.

1990.- Sandro Pertini, político italiano que fue presidente del país.

.- Malcolm Forbes, multimillonario editor estadounidense.

1991.- Héctor Rial, futbolista hispano-argentino.

1993.- Bobby Moore, futbolista británico.

2006.- Dennis Weaver, actor estadounidense.

2007.- Bruce Bennett, actor y cantante estadounidense.

2020.- Katherine Johnson, la matemática estadounidense que fue clave para la llegada del hombre a la Luna.

2023.- Maurizio Costanzo, periodista italiano.

