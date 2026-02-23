Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La policía inspecciona los restos de un proyectil en una calle de Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022, tras el inicio de los bombardeos de Rusia. (Serguéi Supinsky / AFP).
Por Agencia EFE

Un 24 de febrero, pero de 2022, Rusia inicia su invasión a Ucrania.

