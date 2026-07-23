icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El explorador y político estadounidense Hiram Bingham, responsable de hacer pública la existencia de la ciudad incaica de Machu Picchu. (Harris & Ewing vía Wikimedia Commons)
El explorador y político estadounidense Hiram Bingham, responsable de hacer pública la existencia de la ciudad incaica de Machu Picchu. (Harris & Ewing vía Wikimedia Commons)
Por Agencia EFE

En un 24 de julio, pero de 1911, comenzó la expedición de Hiram Bingham que dio conocer al mundo la existencia de Machu Picchu en Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.