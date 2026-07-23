En un 24 de julio, pero de 1911, comenzó la expedición de Hiram Bingham que dio conocer al mundo la existencia de Machu Picchu en Perú.
1823.- Chile aprueba la abolición absoluta de la esclavitud.
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1917.- La neerlandesa Mata-Hari comparece ante un Consejo de Guerra en París que la condena a muerte al día siguiente por espiar para Alemania.
1968.- El boxeador hispanocubano José Legrá gana el título mundial del peso pluma en Porthcawl (Gales).
1969.- El Apolo XII ameriza en el Pacífico, cerca de Hawái, ocho días después de iniciar la misión a la Luna.
1974.- Constantino Karamanlis jura como primer ministro de Grecia.
1975.- Giorgio Armani y Sergio Galeotti fundan la empresa de moda Giorgio Armani, en Milán.
1984.- El cantante George Michael lanza su canción ‘Careless Whisper’.
1988.- El español Pedro Delgado gana el Tour de Francia.
1989.- Time compra Warner Communication por 16.000 millones de dólares.
1990.- Irak envía 30.000 soldados a su frontera con Kuwait y EE.UU. decreta el estado de alerta de su flota en el golfo Pérsico.
1994.- Se constituye la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en Cartagena de Indias (Colombia).
2000.- El Gobierno británico excarcela a norirlandeses en aplicación del Acuerdo de Paz del Ulster.
2001.- Simeón II, rey destronado, jura como primer ministro de Bulgaria.
2005.- El estadounidense Lance Armstrong gana su séptimo consecutivo Tour de Francia. Luego será desposeído por dopaje.
2006.- El Tribunal Supremo absuelve al ‘talibán español’, el ceutí Hamed Abderrahmán Ahmed, de pertenencia a Al Qaeda.
2013.- Tragedia ferroviaria en el norte de España. Fallecen 80 personas y 150 resultan heridas al descarrilar un tren cerca de Santiago de Compostela.
2014.- Fallecen los 116 ocupantes del avión de la española Swiftair, operado por Air Algerie, que se estrella entre la frontera de Burkina Faso y Gao (Mali).
2015.- Turquía bombardea por vez primera posiciones del Estado Islámico (EI) en Siria y abre sus bases a los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos.
2019.- Boris Johnson, líder del Partido Conservador británico, asume el cargo de primer ministro, en sustitución de Theresa May.
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1783.- Simón Bolívar, ‘el Libertador’, militar y político venezolano.
1802.- Alejandro Dumas, dramaturgo francés.
1841.- Raimundo Madrazo, pintor español.
1870.- Alphonsus de Guimaraens, poeta brasileño.
1895.- Robert Graves, escritor británico.
1897.- Amelia Earhart, pionera estadounidense de la aviación.
1964.- Pedro Passos Coelho, político portugués.
1969.- Jennifer López, actriz y cantante norteamericana de origen puertorriqueño.
1971.- Dino Baggio, exfutbolista italiano.
1979.- Rose Byrne, actriz australiana.
1981.- Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
1974.- James Chadwick, físico inglés descubridor del neutrón y Nobel 1935.
1980.- Peter Sellers, actor británico.
1984.- José Mauro de Vasconcelos, escritor brasileño.
1985.- José Bódalo, actor español.
1991.- Isaac Bashevis Singer, escritor estadounidense de origen polaco y Nobel 1978.
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1993.- Francis Bouygues, empresario francés de la construcción.
2021.- Carlos Romeu, humorista gráfico español.
2022.- Berta Riaza, actriz española.
El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa serán juzgados por tráfico de drogas en Nueva York a partir del 1 de junio de 2027, anunció un tribunal federal el miércoles, casi siete meses después de la captura de la pareja en Caracas. (AFP)
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