En un 24 de marzo, pero de 1976, hace 50 años, un golpe militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla derroca a la presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón, e implanta una dictadura en el país.

OTRAS EFEMÉRIDES

1882.- Robert Koch explica en Berlín su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis. En su honor se celebra todos los años el Día Mundial de la Tuberculosis.

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1916.- Un submarino alemán torpedea el barco Sussex, con una cifra estimada de ochenta muertos, entre ellos el compositor español Enrique Granados y su esposa.

1949.- Por primera vez un filme extranjero obtiene el Oscar a la Mejor Película. Fue la británica ‘Hamlet’, dirigida e interpretada por Laurence Olivier, que se alzó además con el premio al mejor actor.

1986.- Unidades de la VI Flota de Estados Unidos atacan objetivos militares en aguas internacionales del golfo de Sirte, frente a la costa de Libia.

1986.- El director argentino de cine Luis Puenzo gana con ‘La historia oficial’, el primer Oscar que logra un filme hispanoamericano.

1989.- Encalla en las costas de Alaska el petrolero Exxon Valdez. El vertido de 37.000 toneladas de crudo provocó uno de los mayores desastres medioambientales de la historia.

1999.- Más de 40 personas mueren en un incendio declarado en el túnel del Mont-Blanc, que une Francia e Italia.

2013.- Michel Djotodia se autoproclama presidente de la República Centroafricana tras un golpe de estado que derrocó al presidente François Bozizé, que abandonó el país.

2015.- Mueren 150 personas, de ellas 50 españoles, en el accidente de un avión de la compañía alemana Germanwings en los Alpes franceses, provocado de manera deliberada por el copiloto de la aeronave.

2016.- El Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia condena a 40 años al exlíder serbobosnio Radovan Karadzic por el genocidio en Srebrenica y otros crímenes de guerra.

2024.- El Consejo Seguridad de la ONU aprueba primera resolución de alto el fuego en Gaza, la de Estados Unidos es la única abstención.

NACIMIENTOS

1809.- Mariano José de Larra, escritor español.

1874.- Harry Houdini, ilusionista estadounidense.

1897.- Wilhelm Reich, psicoanalista y escritor austriaco.

1911.- Joe Barbera, animador, director y productor estadounidense.

1930.- Steve McQueen, actor estadounidense.

.- Cristóbal Halfter, compositor y director de orquesta español.

1935.- Peret, cantante y compositor español.

1948.- Eduardo Mendicutti, escritor español.

1951.- Tommy Hilfiger, diseñador de moda estadounidense.

1952.- Quim Monzó, escritor español.

1954.- Robert Carradine, actor estadounidense.

1974.- Jim Parsons, actor estadounidense.

1987.- María Valverde, actriz española.

DEFUNCIONES

1603.- Isabel I, reina de Inglaterra.

1905.- Julio Verne, novelista francés.

1980.- Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado cuando celebraba misa en la catedral de la capital salvadoreña.

1996.- Lola Beltrán, cantante mexicana.

2002.- Ramón Tapia Espinal, miembro del Triunvirato que gobernó la República Dominicana entre 1963 y 1965.

2008.- Rafael Azcona, guionista cinematográfico español.

2016.- Johan Cruyff, futbolista de origen holandés.

2019.- Scott Walker, músico estadounidense vocalista de The Walker Brothers.

2020.- Alberto Aleandro Uderzo, Albert Uderzo, dibujante y guionista de cómic francés, creador junto a René Goscinny de las historias de ‘Asterix el Galo’.

.- Manu Dibango, saxofonista, compositor y cantante camerunés.

2021.- Jorge Martínez Reverte, periodista y escritor español.

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Un avión militar se estrelló el lunes 23 de marzo en el suroeste Colombia con 125 personas a bordo, informó la fuerza aérea del país, que no confirmó de inmediato una cifra de muertos. (AFP)

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