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Jorge Rafael Videla, presidente de Argentina, el 24 de marzo de 1976 en Buenos Aires. (AFP)
Jorge Rafael Videla, presidente de Argentina, el 24 de marzo de 1976 en Buenos Aires. (AFP)
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Por Agencia EFE

En un 24 de marzo, pero de 1976, hace 50 años, un golpe militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla derroca a la presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón, e implanta una dictadura en el país.

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