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Un misil balístico superficie-superficie de corto alcance Hatf II (Abdali) pakistaní lanzado desde un lugar no revelado, el 15 de febrero de 2013. (ISPR / AFP)
Un misil balístico superficie-superficie de corto alcance Hatf II (Abdali) pakistaní lanzado desde un lugar no revelado, el 15 de febrero de 2013. (ISPR / AFP)
/ ISPR
Por Agencia EFE

En un 24 de mayo, pero de 2002, Estados Unidos y Rusia firman el SORT (siglas en inglés de Strategic Offensive Reductions Treaty, Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas), que limita su arsenal a 2.200 ojivas operativas cada uno.

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