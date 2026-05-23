En un 24 de mayo, pero de 2002, Estados Unidos y Rusia firman el SORT (siglas en inglés de Strategic Offensive Reductions Treaty, Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas), que limita su arsenal a 2.200 ojivas operativas cada uno.

OTRAS EFEMÉRIDES

1822.- El mariscal Antonio José de Sucre vence a los españoles en la batalla de Pichincha, que condujo a la independencia de Ecuador y su incorporación a la Gran Colombia.

1844.- Morse emite el primer mensaje telegráfico desde el Capitolio de Washington a la ciudad de Baltimore.

1883.- Inauguración oficial del puente de Brooklyn en Nueva York, primero construido con cables de acero.

1926.- La erupción del volcán Tokachi (Japón) causa la muerte a más de dos mil personas.

1964.- Mueren 328 personas en el estadio de Lima como consecuencia de los incidentes registrados tras la anulación de un gol local durante un partido entre las selecciones de Perú y Argentina.

1985.- Un ciclón causa la muerte de 40.000 personas en Bangladesh y decenas de miles de desaparecidos.

1989.- El Parlamento Europeo aprueba la directiva sobre la televisión sin fronteras.

1993.- Eritrea declara su independencia, convirtiéndose en el 52º Estado libre de África.

2000.- Israel culmina la retirada de sus tropas del sur del Líbano tras 22 años de ocupación.

2019.- Ante la imposibilidad de ejecutar el ‘Brexit’, la primera ministra británica, Theresa May, anuncia su dimisión, que haría efectiva el 7 de junio.

2022.- Un tiroteo en un colegio de la localidad de Uvalde (Texas, EEUU) acaba con la vida de 21 personas, incluidos 19 niños.

NACIMIENTOS

1686.- Daniel Gabriel Fahrenheit, físico alemán.

1743.- Jean-Paul Marat, figura de la Revolución Francesa.

1819.- Victoria I, reina de Inglaterra y emperatriz de la India.

1909.- Guillermo Díaz-Plaja, escritor español.

1916.- Juanito Valderrama, cantaor español.

1941.- Bob Dylan, cantautor estadounidense.

1949.- Ricardo Franco, director de cine, español.

DEFUNCIONES

1543.- Nicolaus Copérnico, astrónomo polaco.

1919.- Amado Nervo, poeta y diplomático mexicano.

1995.- Harold Wilson, político británico.

1996.- Alexander Langsdorf, físico estadounidense y uno de los ‘padres’ de la bomba atómica.

2008.- Dick Martin, cómico estadounidense.

2016.- Oswaldo Reynoso, escritor peruano.

2019.- Murray Gell-Mann, físico estadounidense, descubridor de la partícula quark.

2022.- Ouka Leele, fotógrafa y pintora española.

2023.- Tina Turner, cantante estadounidense.

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Estados Unidos inculpó este miércoles 20 de mayo al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo. (AFP)

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