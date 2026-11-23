En un 24 de noviembre, pero de 1963, Lee Harvey Oswald, acusado del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, muere tiroteado por Jack Ruby mientras se encontraba bajo custodia policial en Dallas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1700.- Felipe de Anjou es proclamado rey de España con el nombre de Felipe V, con lo que comienza la dinastía borbónica.

1859.- Publicado ‘El origen de las especies’, del naturalista británico Charles Darwin.

1870.- La Real Academia Española autoriza la creación de academias correspondientes en otros países de habla española.

1932.- Nace el Laboratorio de Criminalística del FBI en Estados Unidos.

1949.- El Parlamento británico aprueba la Ley del Hierro y el Acero, que nacionaliza la industria siderúrgica.

1969.- Regresa a la Tierra la misión Apolo 12, con los astronautas Charles Conrad, Alan Bean y Richard Gordon, después de que los dos primeros hayan pisado la Luna. Es la segunda misión tripulada estadounidense que alcanza la superficie lunar.

1974.- El paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson descubre en Etiopía los restos fósiles de Lucy, una hembra de la especie Australopithecus afarensis que vivió hace unos 3,2 millones de años.

1985.- Un asalto de las fuerzas especiales egipcias al avión secuestrado en el aeropuerto de La Valeta (Malta) causa 60 muertos y 26 heridos.

1994.- Isaac Rabin y Yaser Arafat reciben el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

2003.- Copito de Nieve, el único gorila albino conocido del mundo, muere en el zoológico de Barcelona.

2010.- La escritora española Ana María Matute recibe el Premio Cervantes.

2016.- El Gobierno de Colombia y las FARC firman el nuevo acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

2017.- Al menos 305 personas mueren en un atentado contra una mezquita sufí en el norte del Sinaí (Egipto), el más mortífero de la historia del país.

2024.- El escritor Javier Cercas ingresa en la Real Academia Española.

NACIMIENTOS

1713.- Junípero Serra, misionero franciscano español.

1794.- Juan Cruz Varela, poeta y político argentino.

1864.- Henri Toulouse-Lautrec, pintor y cartelista francés.

1908.- Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina.

1927.- Alfredo Kraus, tenor español.

1943.- Manolo Sanlúcar, guitarrista y compositor español.

1970.- Julieta Venegas, cantante y compositora mexicana.

DEFUNCIONES

1929.- Georges Benjamin Clemenceau, estadista francés.

1957.- Diego Rivera, pintor muralista mexicano.

1991.- Freddie Mercury, cantante y compositor británico.

2005.- Pat Morita, actor estadounidense.

2006.- Robert McFerrin, barítono norteamericano.

2011.- Antonio Bussi, general argentino condenado por crímenes contra la humanidad.

2012.- Ignacio Fernández, Tony Leblanc, actor español.

2016.- Fernando Macarro, Marcos Ana, poeta español.

2020.- Montserrat Carulla, actriz española.

2022.- Hans Magnus Enzensberger, escritor y editor alemán.

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