Efemérides del 24 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 24 de octubre, pero de 2005, hace veinte años, muere Rosa Parks, la mujer negra que protagonizó un acto de desobediencia civil que desencadenó el fin de las leyes de segregación racial en Estados Unidos. El 5 de diciembre de 1955, Parks se negó a ceder su asiento a un blanco en un autobús de Montgomery, una acción entonces ilegal, que le costó su detención y una multa.
OTRAS EFEMÉRIDES
1648.- Se firma la paz de Westfalia que pone fin a la Guerra de los Treinta Años.
1808.- Aparece la “Gaceta de Caracas”, primer periódico de Venezuela.
1833.- Isabel II, con tres años, es proclamada por las Cortes heredera legítima del trono de España.
1857.- Se funda en el Reino Unido el Sheffield F. C., el club de fútbol más antiguo del mundo.
1871.- Inauguración en Córdoba del Observatorio Astronómico argentino.
1917.- Comienza la Revolución rusa: los insurrectos asaltan el Palacio de San Petersburgo y Vladímir Lenin es nombrado presidente del primer Gobierno soviético.
1929.- “Jueves Negro” en la Bolsa de Nueva York. Pánico por el desplome de las cotizaciones, agravado los días siguientes. Se inicia el crack del 29.
1945.- Entra en vigor la Carta fundacional de las Naciones Unidas (ONU), para mantener la paz y seguridad internacionales.
.- El médico y científico británico, Alexander Fleming, recibe el Premio Nobel de Medicina.
1946.- Se toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio desde un cohete V2, lanzado desde White Sands Missile Range, en EE.UU.
1961.- El Reino Unido concede la autonomía a la isla de Malta.
1964.- Rhodesia obtiene su independencia de Gran Bretaña con el nombre de Zambia.
1970.- Salvador Allende es proclamado presidente de Chile, el primer mandatario socialista del país.
1973.- Finaliza la guerra árabe-israelí del Yom Kippur.
1980.- El sindicato independiente Solidaridad es registrado oficialmente en Polonia.
1996.- Entra en vigor la Convención de Seguridad Nuclear, el primer instrumento de derecho internacional sobre seguridad atómica.
2007.- China lanza al espacio la sonda Chang’e 1, su primera misión a la Luna.
2011.- Wikileaks anuncia que deja de publicar secretos oficiales por falta de financiación.
2014.- Primer caso de ébola en Nueva York.
2017.- El Gobierno socialista portugués supera una moción de censura, la primera que se presenta por una tragedia (los incendios de ese año, que dejaron más de 100 muertos).
2019.- Los restos del dictador español Francisco Franco son exhumados de la basílica del Valle de los Caídos (Madrid) y reinhumados en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid).
2020.- El líder opositor venezolano Leopoldo López abandona la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecía desde 2019, tras participar en un fallido levantamiento militar.
2022.- El conservador Rishi Sunak, extitular de Economía británico, es elegido primer ministro del Reino Unido.
2024.- Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, premio Sájarov 2024 a la libertad de conciencia.
.- La ultraderecha presidirá por primera vez el Parlamento de Austria.
NACIMIENTOS
1887.- Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España.
1925.- Luciano Berio, compositor y director de orquesta italiano.
1926.- Rafael Azcona, escritor y cineasta español.
1927.- Gilbert Bécaud, cantante, pianista y compositor francés.
1942.- Fernando Vallejo, escritor colombiano.
1947.- Nikolaus de Liechtenstein, príncipe de Liechtenstein.
1948.- Kevin Kline, actor estadounidense.
1963.- Rosana Arbelo, “Rosana” cantante y compositora española.
1986.- Aubrey Drake Graham, rapero estadounidense.
DEFUNCIONES
1957.- Christian Dior, modisto francés.
1977.- José María Cossío, escritor, académico español.
1992.- Luis Rosales, escritor y académico español.
1994.- Raúl Juliá, actor puertorriqueño.
1998.- Rafael Alonso Ochoa, actor español.
2013.- Manolo Escobar, cantante español.
2015.- Maureen O’Hara, actriz irlandesa.
2017.- Antoine “Fats” Domino, pianista y cantante estadounidense precursor del rock and roll.
