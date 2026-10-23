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El 24 de octubre de 1970, Salvador Allende fue proclamado presidente electo de Chile, antes de asumir el cargo el 3 de noviembre. Foto: Imagen generada con IAChatGPT
El 24 de octubre de 1970, Salvador Allende fue proclamado presidente electo de Chile, antes de asumir el cargo el 3 de noviembre. Foto: Imagen generada con IAChatGPT
Por Agencia EFE

Un 24 de octubre de 1970, hace 56 años, Salvador Allende fue proclamado presidente de Chile, el primer mandatario socialista del país.

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