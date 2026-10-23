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Un 24 de octubre de 1970, hace 56 años, Salvador Allende fue proclamado presidente de Chile, el primer mandatario socialista del país.
Un 24 de octubre de 1970, hace 56 años, Salvador Allende fue proclamado presidente de Chile, el primer mandatario socialista del país.
Otras efemérides:
1648.- Se firma la paz de Westfalia que pone fin a la Guerra de los Treinta Años en Alemania.
1808.- Aparece La Gaceta de Caracas, primer periódico de Venezuela.
1857.- Se funda en el Reino Unido el Sheffield F. C., el club de fútbol más antiguo del mundo.
1871.- Inauguración en Córdoba del Observatorio Astronómico argentino.
1917.- Comienza la Revolución rusa: los insurrectos asaltan el Palacio de San Petersburgo y Vladímir Lenin es nombrado presidente del primer Gobierno soviético.
1929.- ‘Jueves Negro’ en la Bolsa de Nueva York. Pánico por el desplome de las cotizaciones, agravado los días siguientes, que da comienzo al ‘crack’ del 29.
1945.- Entra en vigor la Carta fundacional de las Naciones Unidas (ONU) para mantener la paz y seguridad internacionales.
.- Alexander Fleming, Premio Nobel de Medicina.
1946.- Se toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio desde un cohete V2, lanzado desde White Sands Missile Range, en EE.UU.
1961.- El Reino Unido concede la autonomía a la isla de Malta.
1964.- Rhodesia obtiene su independencia de Gran Bretaña con el nombre de Zambia.
1973.- Finaliza la guerra árabe-israelí del Yom Kippur.
1980.- El sindicato independiente Solidaridad es registrado oficialmente en Polonia.
1996.- Entra en vigor la Convención de Seguridad Nuclear, el primer instrumento de derecho internacional sobre seguridad atómica.
.- Se lanza el videojuego ‘Tomb Raider’, protagonizado por Lara Croft.
2004.- El colombiano Juan Pablo Montoya gana el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil.
2007.- China lanza al espacio la sonda Chang’e 1, su primera misión a la Luna.
2011.- WikiLeaks anuncia que deja de publicar secretos oficiales por falta de financiación.
2014.- Primer caso de ébola en Nueva York (EE.UU.).
2017.- El Gobierno socialista portugués supera una moción de censura, la primera que se presenta por una tragedia (los incendios de ese año, que dejaron más de 100 muertos).
2019.- Los restos del dictador español Francisco Franco son exhumados de la basílica del Valle de los Caídos (Madrid) y reinhumados en otro cementerio de Madrid, en virtud de la Ley de Memoria Histórica.
2020.- El líder opositor venezolano Leopoldo López abandona la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecía desde 2019, tras participar en un fallido levantamiento militar.
2022.- El conservador Rishi Sunak, extitular de Economía británico, elegido primer ministro del Reino Unido.
2024.- Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, premio Sájarov 2024 a la libertad de conciencia.
.- La ultraderecha preside por primera vez el Parlamento de Austria.
Nacimientos:
1925.- Luciano Berio, compositor y director de orquesta italiano.
1927.- Gilbert Bécaud, cantante, pianista y compositor francés.
1942.- Fernando Vallejo, escritor colombiano.
1947.- Nikolaus de Liechtenstein, príncipe de Liechtenstein.
1948.- Kevin Kline, actor estadounidense.
1963.- Rosana Arbelo, ‘Rosana’, cantante y compositora española.
1986.- Aubrey Drake Graham, rapero estadounidense.
Defunciones:
1957.- Christian Dior, modisto francés.
1992.- Luis Rosales, escritor y académico español.
1994.- Raúl Juliá, actor portorriqueño.
2005.- Rosa Parks, activista por los derechos de los negros en Estados Unidos.
2013.- Manolo Escobar, cantante español.
2015.- Maureen O’Hara, actriz irlandesa.
2017.- Antoine ‘Fats’ Domino, pianista y cantante estadounidense, precursor del rock and roll.
2024.- José Adilson Rodrigues dos Santos, alias ‘Maguila’, exboxeador brasileño.
2025.- Reina Sirkit, madre del rey Vajiralongkorn de Tailandia.
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