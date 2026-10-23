Un 24 de octubre de 1970, hace 56 años, Salvador Allende fue proclamado presidente de Chile, el primer mandatario socialista del país.

Otras efemérides:

1648.- Se firma la paz de Westfalia que pone fin a la Guerra de los Treinta Años en Alemania.

1808.- Aparece La Gaceta de Caracas, primer periódico de Venezuela.

1857.- Se funda en el Reino Unido el Sheffield F. C., el club de fútbol más antiguo del mundo.

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1871.- Inauguración en Córdoba del Observatorio Astronómico argentino.

1917.- Comienza la Revolución rusa: los insurrectos asaltan el Palacio de San Petersburgo y Vladímir Lenin es nombrado presidente del primer Gobierno soviético.

1929.- ‘Jueves Negro’ en la Bolsa de Nueva York. Pánico por el desplome de las cotizaciones, agravado los días siguientes, que da comienzo al ‘crack’ del 29.

1945.- Entra en vigor la Carta fundacional de las Naciones Unidas (ONU) para mantener la paz y seguridad internacionales.

.- Alexander Fleming, Premio Nobel de Medicina.

1946.- Se toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio desde un cohete V2, lanzado desde White Sands Missile Range, en EE.UU.

1961.- El Reino Unido concede la autonomía a la isla de Malta.

1964.- Rhodesia obtiene su independencia de Gran Bretaña con el nombre de Zambia.

1973.- Finaliza la guerra árabe-israelí del Yom Kippur.

1980.- El sindicato independiente Solidaridad es registrado oficialmente en Polonia.

1996.- Entra en vigor la Convención de Seguridad Nuclear, el primer instrumento de derecho internacional sobre seguridad atómica.

.- Se lanza el videojuego ‘Tomb Raider’, protagonizado por Lara Croft.

2004.- El colombiano Juan Pablo Montoya gana el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil.

2007.- China lanza al espacio la sonda Chang’e 1, su primera misión a la Luna.

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2011.- WikiLeaks anuncia que deja de publicar secretos oficiales por falta de financiación.

2014.- Primer caso de ébola en Nueva York (EE.UU.).

2017.- El Gobierno socialista portugués supera una moción de censura, la primera que se presenta por una tragedia (los incendios de ese año, que dejaron más de 100 muertos).

2019.- Los restos del dictador español Francisco Franco son exhumados de la basílica del Valle de los Caídos (Madrid) y reinhumados en otro cementerio de Madrid, en virtud de la Ley de Memoria Histórica.

2020.- El líder opositor venezolano Leopoldo López abandona la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecía desde 2019, tras participar en un fallido levantamiento militar.

2022.- El conservador Rishi Sunak, extitular de Economía británico, elegido primer ministro del Reino Unido.

2024.- Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, premio Sájarov 2024 a la libertad de conciencia.

.- La ultraderecha preside por primera vez el Parlamento de Austria.

Nacimientos:

1925.- Luciano Berio, compositor y director de orquesta italiano.

1927.- Gilbert Bécaud, cantante, pianista y compositor francés.

1942.- Fernando Vallejo, escritor colombiano.

1947.- Nikolaus de Liechtenstein, príncipe de Liechtenstein.

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1948.- Kevin Kline, actor estadounidense.

1963.- Rosana Arbelo, ‘Rosana’, cantante y compositora española.

1986.- Aubrey Drake Graham, rapero estadounidense.

Defunciones:

1957.- Christian Dior, modisto francés.

1992.- Luis Rosales, escritor y académico español.

1994.- Raúl Juliá, actor portorriqueño.

2005.- Rosa Parks, activista por los derechos de los negros en Estados Unidos.

2013.- Manolo Escobar, cantante español.

2015.- Maureen O’Hara, actriz irlandesa.

2017.- Antoine ‘Fats’ Domino, pianista y cantante estadounidense, precursor del rock and roll.

2024.- José Adilson Rodrigues dos Santos, alias ‘Maguila’, exboxeador brasileño.

2025.- Reina Sirkit, madre del rey Vajiralongkorn de Tailandia.

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