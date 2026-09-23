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Resumen

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Una delegada representa la nube de una explosión nuclear en su asiento durante la celebración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares en 2012. (Foto Rick Bajornas / ONU)
Una delegada representa la nube de una explosión nuclear en su asiento durante la celebración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares en 2012. (Foto Rick Bajornas / ONU)
Por Agencia EFE

En un 24 de septiembre, pero de 1996, Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Gran Bretaña firman en la sede de la ONU en Nueva York un histórico tratado que prohíbe para siempre las pruebas nucleares explosivas.

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