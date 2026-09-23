En un 24 de septiembre, pero de 1996, Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Gran Bretaña firman en la sede de la ONU en Nueva York un histórico tratado que prohíbe para siempre las pruebas nucleares explosivas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1810.- Se constituyen las Cortes de Cádiz en la ciudad andaluza que promulgarían dos años más tarde la Constitución liberal conocida como ‘La Pepa’.

.- Comienza en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) la revolución contra el imperio español, origen de la independencia de Bolivia.

1869.- Se usa por primera vez el término ‘Black Friday’, cuando las especulaciones en el mercado del oro en la Bolsa de Valores de Nueva York causan el pánico en Wall Street.

1952.- La cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken, más conocida por sus siglas KFC, abre su primera franquicia en Estados Unidos.

1977.- Se publica el álbum debut homónimo de la banda británica Motörhead.

1979.- Se crea CompuServe Information Service (CIS) el primer servicio de suscripción de noticias en línea.

1988.- Bárbara Harris, elegida en Boston (EE.UU.) primera mujer obispo de la Iglesia Episcopaliana.

1991.- El grupo estadounidense Nirvana publica ‘Nevermind’, su segundo álbum de estudio.

1998.- Irán levanta, casi diez años después de la condena a muerte, la ‘fatwa’, contra el escritor indio-británico Salman Rushdie tras la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Reino Unido e Irán.

2005.- El FMI y el BM acuerdan condonar la deuda de los países más pobres por hasta 55.000 millones de dólares.

2007.- Estreno en la CBS de la serie de televisión estadounidense ‘The Big Bang Theory’ que se mantuvo en antena hasta el 19 de mayo de 2019.

2015.- Una estampida en La Meca causa 717 muertos y más de 800 heridos, en la peor tragedia en la peregrinación desde 1990.

2017.- La canciller alemana Angela Merkel gana sus cuartas elecciones generales.

2019.- El Tribunal Supremo avala por unanimidad el plan del Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

2022.- Rusia pone en marcha los referéndums de anexión en las regiones ucranianas ocupadas de Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia.

2023.- La NASA logra traer a la Tierra una muestra de un asteroide, por primera vez en su historia.

NACIMIENTOS

1896.- Scott Fitzgerald, escritor estadounidense.

1902.- Ruhollah Jomeini, ayatolah y líder de la revolución iraní.

1905.- Severo Ochoa, bioquímico español ganador del nobel.

1941.- Linda McCartney, fotógrafa estadounidense, primera esposa de Paul McCartney.

1943.- Antonio Tabucchi, escritor italiano.

1949.- Pedro Almodóvar, cineasta español.

1958.- Elena Ochoa, psicóloga y editora española.

1964.- Ainhoa Arteta, soprano española.

1969.- Goya Toledo, actriz y modelo española.

DEFUNCIONES

1953.- Jacobo Stuart Fitz-James, duque de Alba.

2004.- Françoise Sagan, novelista francesa.

2005.- Apolonio Carvalho, fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil.

2019.- Alfonso de Salas, periodista español fundador de los diarios El Economista y El Mundo.

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