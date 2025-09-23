Efemérides del 24 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 24 de septiembre, pero de 1810, comienza en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) la revolución contra el imperio español, origen de la independencia de Bolivia.

OTRAS EFEMÉRIDES

1869.- Se usa por primera vez el término “Black Friday” cuando la especulación en el mercado del oro en la Bolsa de Valores de Nueva York causa el pánico en Wall Street.

1977.- Publicado el álbum debut homónimo de la banda británica Motörhead.

1979.- Creación de CompuServe Information Service (CIS) el primer servicio de suscripción de noticias en línea.

1988.- Bárbara Harris, elegida en Boston (EEUU) primera mujer obispo de la Iglesia Episcopaliana.

1991.- El grupo estadounidense Nirvana publica “Nevermind”, su segundo álbum de estudio.

1996.- Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Gran Bretaña firma en la sede de la ONU en Nueva York un histórico tratado que prohíbe para siempre las pruebas nucleares explosivas.

1998.- Irán levanta, casi diez años después de la condena a muerte, la “fatwa” contra el escritor indio-británico Salman Rushdie tras la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Reino Unido e Irán.

2005.- El FMI y el BM acuerdan condonar la deuda de los países más pobres hasta la cuantía de 55.000 millones de dólares.

2007.- Estreno en la CBS de la serie de televisión estadounidense “The Big Bang Theory” que se mantuvo en antena hasta el 19 de mayo de 2019.

2015.- Una estampida en La Meca causa 717 muertos y más de 800 heridos, en la peor tragedia en la peregrinación desde 1990.

2017.- La canciller alemana Angela Merkel gana sus cuartas elecciones generales.

2022.- Rusia pone en marcha los referéndums de anexión en las regiones ucranianas ocupadas de Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia.

2023.- La NASA logra traer a la Tierra una muestra de un asteroide, por primera vez en su historia.

NACIMIENTOS

1896.- Scott FitzGerald, escritor estadounidense.

1902.- Ruhollah Jomeini, ayatolah y líder de la revolución iraní.

1905.- Severo Ochoa, bioquímico español Nobel (1959).

1941.- Linda McCartney, fotógrafa estadounidense primera esposa de Paul McCartney.

1943.- Antonio Tabucchi, escritor italiano.

1949.- Pedro Almodóvar, cineasta español.

1964.- Ainhoa Arteta, soprano española.

DEFUNCIONES

1953.- Jacobo Stuart Fitz-James, duque de Alba.

2004.- Françoise Sagan, novelista francesa.

2005.- Apolonio Carvalho, fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil.

