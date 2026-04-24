Un 25 de abril 1969, hace 57 años, entró en vigor el Tratado de Tlatelolco, que proscribe las armas nucleares en Latinoamérica y el Caribe.

Otras efemérides

1507.- Se publica la obra ‘Cosmographiae Introductio’, de Gaultier Lud, en la que, por primera vez, se propone dar el nombre de América a las tierras descubiertas por Cristóbal Colón.

1540.- La ciudad peruana de Ayacucho es fundada por el conquistador español Francisco Pizarro, bajo el nombre de San Juan de la Frontera de Huamanga.

1859.- Comienza la construcción del Canal de Suez en Egipto.

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1898.- Estados Unidos declara la guerra a España tras la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana.

1945.- Representantes de 50 países se reúnen en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas.

1953.- Los científicos James Watson (estadounidense) y Francis Crick (británico) anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura del ADN, la llave del secreto de la vida.

1974.- Triunfa la Revolución de los Claveles en Portugal, alzamiento militar incruento que puso fin al régimen dictatorial de Salazar.

1980.- El grupo guerrillero colombiano M-19 libera a los 16 embajadores retenidos durante 61 días en la embajada dominicana de Bogotá (Colombia).

1982.- Israel restituye a Egipto el control de la península del Sinaí tras quince años de ocupación, en cumplimiento de los tratados de paz de 1979.

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1990.- Violeta Chamorro, primera mujer en asumir la presidencia de Nicaragua.

.- La tripulación del Discovery coloca en órbita el telescopio Hubble, que proporcionaría imágenes del universo jamás vistas.

2008.- La policía austriaca detiene a Josef Fritz, acusado de raptar a su hija durante 24 años, con la que tuvo siete hijos.

2011.- Aviones de la OTAN bombardean Trípoli, Libia, y destruyen un edificio dentro del complejo residencial de Bab al-Azizia, el cuartel general del líder Muamar Gadafi

2015.- Un terremoto de magnitud 7,8 causa cerca de 9.000 muertos en Nepal.

2025.- Detenido el expresidente brasileño Fernando Collor de Mello para cumplir una condena por corrupción.

Nacimientos

1599.- Oliver Cromwell, revolucionario y dictador inglés.

1852.- Leopoldo Alas ‘Clarín’, crítico y novelista español.

1874.- Guillermo Marconi, ingeniero y físico italiano, inventor de la radio, Premio Nobel en 1909.

1917.- Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz.

1940.- Al Pacino, actor estadounidense.

1941.- Bertrand Tavernier, director de cine francés.

1947.- Johan Cruyff, futbolista holandés y ex entrenador del Fútbol Club Barcelona.

1949.- Dominique Strauss-Kahn, político francés, exdirector del Fondo Monetario Internacional.

1969.- Renee Zellweger, actriz estadounidense.

1981.- Felipe Massa, piloto brasileño de Fórmula 1.

1993.- Raphaël Varane, futbolista francés.

Defunciones

1911.- Emilio Salgari, novelista italiano.

1990.- Dexter Gordon, músico de jazz y actor estadounidense.

1995.- Ginger Rogers, actriz y bailarina estadounidense.

2023.- Harry Belafonte, músico, actor y activista afroamericano.

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