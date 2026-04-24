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Un 25 de abril 1969, hace 57 años, entró en vigor el Tratado de Tlatelolco, que proscribe las armas nucleares en Latinoamérica y el Caribe.
Un 25 de abril 1969, hace 57 años, entró en vigor el Tratado de Tlatelolco, que proscribe las armas nucleares en Latinoamérica y el Caribe.
Otras efemérides
1507.- Se publica la obra ‘Cosmographiae Introductio’, de Gaultier Lud, en la que, por primera vez, se propone dar el nombre de América a las tierras descubiertas por Cristóbal Colón.
1540.- La ciudad peruana de Ayacucho es fundada por el conquistador español Francisco Pizarro, bajo el nombre de San Juan de la Frontera de Huamanga.
1859.- Comienza la construcción del Canal de Suez en Egipto.
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1898.- Estados Unidos declara la guerra a España tras la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana.
1945.- Representantes de 50 países se reúnen en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas.
1953.- Los científicos James Watson (estadounidense) y Francis Crick (británico) anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura del ADN, la llave del secreto de la vida.
1974.- Triunfa la Revolución de los Claveles en Portugal, alzamiento militar incruento que puso fin al régimen dictatorial de Salazar.
1980.- El grupo guerrillero colombiano M-19 libera a los 16 embajadores retenidos durante 61 días en la embajada dominicana de Bogotá (Colombia).
1982.- Israel restituye a Egipto el control de la península del Sinaí tras quince años de ocupación, en cumplimiento de los tratados de paz de 1979.
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1990.- Violeta Chamorro, primera mujer en asumir la presidencia de Nicaragua.
.- La tripulación del Discovery coloca en órbita el telescopio Hubble, que proporcionaría imágenes del universo jamás vistas.
2008.- La policía austriaca detiene a Josef Fritz, acusado de raptar a su hija durante 24 años, con la que tuvo siete hijos.
2011.- Aviones de la OTAN bombardean Trípoli, Libia, y destruyen un edificio dentro del complejo residencial de Bab al-Azizia, el cuartel general del líder Muamar Gadafi
2015.- Un terremoto de magnitud 7,8 causa cerca de 9.000 muertos en Nepal.
2025.- Detenido el expresidente brasileño Fernando Collor de Mello para cumplir una condena por corrupción.
Nacimientos
1599.- Oliver Cromwell, revolucionario y dictador inglés.
1852.- Leopoldo Alas ‘Clarín’, crítico y novelista español.
1874.- Guillermo Marconi, ingeniero y físico italiano, inventor de la radio, Premio Nobel en 1909.
1917.- Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz.
1940.- Al Pacino, actor estadounidense.
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1941.- Bertrand Tavernier, director de cine francés.
1947.- Johan Cruyff, futbolista holandés y ex entrenador del Fútbol Club Barcelona.
1949.- Dominique Strauss-Kahn, político francés, exdirector del Fondo Monetario Internacional.
1969.- Renee Zellweger, actriz estadounidense.
1981.- Felipe Massa, piloto brasileño de Fórmula 1.
1993.- Raphaël Varane, futbolista francés.
Defunciones
1911.- Emilio Salgari, novelista italiano.
1990.- Dexter Gordon, músico de jazz y actor estadounidense.
1995.- Ginger Rogers, actriz y bailarina estadounidense.
2023.- Harry Belafonte, músico, actor y activista afroamericano.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.