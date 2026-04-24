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Mapa de América Latina con símbolo de desarme nuclear y banderas regionales al atardecer, representando paz, cooperación y el Tratado histórico. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Mapa de América Latina con símbolo de desarme nuclear y banderas regionales al atardecer, representando paz, cooperación y el Tratado histórico. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un 25 de abril 1969, hace 57 años, entró en vigor el Tratado de Tlatelolco, que proscribe las armas nucleares en Latinoamérica y el Caribe.

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