Efemérides del 25 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 25 de agosto de 1944 tuvo lugar la liberación de París, cuando el general De Gaulle pronunció su famoso discurso “París liberado” y anunció el fin de la ocupación nazi.

OTRAS EFEMÉRIDES

1913.- El presidente estadounidense Woodrow Wilson hace público el boicot económico contra México.

1919.- Nace la aviación comercial: Un aeroplano civil Havilland transporta a dos pasajeros de Londres a París en dos horas y cuarto.

1920.- La aviadora francesa Adrienne Bolland cruza en avión el Canal de La Mancha y se convierte en la segunda mujer en hacerlo.

1936.- Ejecutados 16 revolucionarios rusos, entre ellos Gregori Zinóviev y Liev Kámenev, por intentar asesinar a Stalin y a otros dirigentes soviéticos.

1967.- Argentina publica la ley que priva a los comunistas de la nacionalidad y de trabajar en puestos públicos.

1988.- Un grave incendio destruye gran parte del centro de Lisboa, entre la Baixa Pombalina y el Chiado.

1991.- Bielorrusia declara su independencia de la Unión Soviética.

1994.- El tifón Fred causa en Zhejiang (China) 1.261 muertos y 1.000 millones de dólares en daños.

1999.- El general serbobosnio Momir Talic es detenido en Viena y trasladado a La Haya, acusado de organizar la limpieza étnica en Bosnia.

2000.- Secuestrado en Belgrado el expresidente serbio Iván Stambolic.

2001.- El príncipe Haakon de Noruega contrae matrimonio con Mette-Marit Tjessem en la Catedral del Salvador de Oslo.

2003.- Al Qaeda se atribuye el atentado contra la sede de la ONU en Bagdad que dejó 23 muertos.

2005.- Toca tierra en EE.UU. el huracán Katrina que deja 1.833 muertos y pérdidas de más de 65.000 millones de euros.

2021.- The Astrophysical Journal publica que astrónomos británicos han identificado un nuevo tipo de exoplaneta, “Hycean”, distinto al nuestro pero con posibilidades prometedoras de albergar vida.

NACIMIENTOS

1905.- Celia Gámez, vedette y cantante hispano-argentina.

1912.- Erick Honecker, político alemán.

1917.- Mel Ferrer, actor estadounidense.

1918.- Leonard Bernstein, músico estadounidense.

1923.- Alvaro Mutis, escritor colombiano.

1930.- Sean Connery, actor británico.

1934.- Alí Rafsanyani, expresidente de Irán.

1954.- Elvis Costello, cantante británico.

1970.- Claudia Schiffer, modelo alemana.

DEFUNCIONES

1776.- David Hume, filósofo inglés.

1863.- Emilio Salgari, novelista italiano.

1900.- Friedrich W. Nietzsche, filósofo y escritor alemán.

1981.- Bill Colleman, intérprete estadounidense de jazz clásico.

1984.- Truman Capote, escritor estadounidense.

2001.- Ken Tyrrell, británico, fundador de escudería de Formula I.

2009.- Edward Kennedy, senador estadounidense.

2012.- Neil A. Armstrong, astronauta estadounidense.

