Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un día como hoy, 25 de julio, de 1978 nació el primer ‘bebé probeta’, Louise Brown, en el hospital británico Oldham, en Manchester.
Un día como hoy, 25 de julio, de 1978 nació el primer ‘bebé probeta’, Louise Brown, en el hospital británico Oldham, en Manchester.
Otras efemérides
1554.- María Tudor se casa en la catedral de Winchester con Felipe II, futuro rey de España.
1593.- Enrique IV de Francia abjura del protestantismo y se convierte al catolicismo para lograr el trono, convencido con la frase “París bien vale una misa”.
PUEDES VER: Europa, en vilo por las llamas, con situaciones fuera de control en España y Francia
1798.- Napoleón entra en El Cairo (Egipto), días después de su victoria en la batalla de las Pirámides.
1938.- Comienza la Batalla del Ebro en la Guerra Civil española, en la que se alza con la victoria el gobierno sublevado de Franco a mediados de noviembre.
1943.- Mussolini es derrocado tras el desembarco aliado en Sicilia y Víctor Manuel III asume el poder.
1952.- Se proclama la Constitución de Puerto Rico que en su primer artículo contempla a la isla como Estado Libre Asociado (ELA) de EE.UU.
1956.- Hundimiento del trasatlántico italiano ‘Andrea Doria’. Mueren 52 personas.
1957.- La Asamblea Nacional Constituyente de Túnez proclama la república y nombra presidente al jefe del Gobierno, Habib Burguiba.
1975.- Se estrena en Broadway el musical ‘A Chorus Line’, que estuvo en el teatro Shubert hasta abril de 1990 (6.137 representaciones).
1975.- El cantante David Bowie lanza el disco con el tema ‘Fame’, con colaboración de John Lennon.
1984.- La cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya, primera mujer que “camina por el espacio”.
1985.- El actor estadounidense Rock Hudson anuncia que sufre SIDA y fallece en octubre.
1992.- El rey Juan Carlos I inaugura en Barcelona los Juegos de la XXV Olimpiada.
1992.- Inauguración en Madrid de la Casa de América.
LEE TAMBIÉN: Francia combate un incendio “XXL” e “imprevisible” en la turística bahía de Arcachon
1994.- Husein de Jordania y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, firman una histórica reconciliación, en Washington, que pone fin a 46 años de luchas.
1999.- Gran victoria del Polo Patriótico, coalición del presidente venezolano Chávez, en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente.
2000.- Se estrella un avión Concorde de Air France poco después de despegar del aeropuerto parisino De Gaulle. Fallecen 113 personas.
2010.- Varios medios publican informes militares estadounidenses sobre la guerra en Afganistán, filtrados por WikiLeaks.
2016.- Verizon acuerda la compra Yahoo por unos 4.800 millones de dólares.
2021.- El Paseo del Prado y el Buen Retiro madrileño, declarados Patrimonio Mundial de la Unesco.
2023.- Los reyes de España inauguran en Madrid la Galería de las Colecciones Reales, proyecto que arrancó 25 años antes.
2025.- El militante propalestino Georges Abdallah sale en libertad tras 40 años encerrado en Francia por terrorismo.
Nacimientos
1109.- Alfonso I, ‘el Conquistador’, rey de Portugal.
1848.- Arthur Balfour, político británico.
1905.- Elías Canetti, escritor búlgaro de origen sefardí y Nobel de 1981.
1929.- Manuel Olivencia, catedrático español que fue comisario general de la Expo ’92 de Sevilla.
1925.- Santiago de Santiago, escultor español.
MIRA AQUÍ: Siguen sin control los fuegos del centro de España y llegan a 15.000 hectáreas quemadas
1952.- Eduardo Souto de Moura, arquitecto portugués.
1954.- Santiago Auserón, ‘Juan Perro’, cantante español que lideró el grupo ‘Radio Futura’.
1955.- Iman Jones, modelo somalí y viuda de David Bowie.
1970.- Jorge Javier Vázquez, presentador de televisión español.
Defunciones
1842.- Ignacio Rodríguez Galván, poeta mexicano.
1972.- Américo Castro, historiador español.
1986.- Vincente Minnelli, cineasta estadounidense.
2003.- John Schlesinger, director de cine británico.
2018.- Sergio Marchionne, exconsejero delegado italiano de Fiat Chrysler Automobiles.
2021.- Otelo Saraiva de Carvalho, militar portugués, estratega de la Revolución de los Claveles.
2021.- Bob Moses, líder estadounidense de derechos civiles.
2022.- David Trimble, político irlandés.
2023.- Cecilia, ‘La Incomparable’, icono transgresor de la música popular chilena.
VIDEO RECOMENDADO
- Violentos incendios en el sur de Europa obligan a la evacuación de miles de personas
- Un incendio forestal cerca de Burdeos ya ha provocado la evacuación de 20.000 personas
- Incendios en España: así funciona la alerta de Google Maps para esquivar carreteras con riesgo
- Reino Unido, en contacto con España por posible muerte de británicos en incendio forestal
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.