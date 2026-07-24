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Resumen

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Personal médico sostiene a un recién nacido mientras una representación del proceso de fecundación in vitro simboliza un histórico avance científico. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Personal médico sostiene a un recién nacido mientras una representación del proceso de fecundación in vitro simboliza un histórico avance científico. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

Un día como hoy, 25 de julio, de 1978 nació el primer ‘bebé probeta’, Louise Brown, en el hospital británico Oldham, en Manchester.

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