Un día como hoy, 25 de julio, de 1978 nació el primer ‘bebé probeta’, Louise Brown, en el hospital británico Oldham, en Manchester.

Otras efemérides

1554.- María Tudor se casa en la catedral de Winchester con Felipe II, futuro rey de España.

1593.- Enrique IV de Francia abjura del protestantismo y se convierte al catolicismo para lograr el trono, convencido con la frase “París bien vale una misa”.

1798.- Napoleón entra en El Cairo (Egipto), días después de su victoria en la batalla de las Pirámides.

1938.- Comienza la Batalla del Ebro en la Guerra Civil española, en la que se alza con la victoria el gobierno sublevado de Franco a mediados de noviembre.

1943.- Mussolini es derrocado tras el desembarco aliado en Sicilia y Víctor Manuel III asume el poder.

1952.- Se proclama la Constitución de Puerto Rico que en su primer artículo contempla a la isla como Estado Libre Asociado (ELA) de EE.UU.

1956.- Hundimiento del trasatlántico italiano ‘Andrea Doria’. Mueren 52 personas.

1957.- La Asamblea Nacional Constituyente de Túnez proclama la república y nombra presidente al jefe del Gobierno, Habib Burguiba.

1975.- Se estrena en Broadway el musical ‘A Chorus Line’, que estuvo en el teatro Shubert hasta abril de 1990 (6.137 representaciones).

1975.- El cantante David Bowie lanza el disco con el tema ‘Fame’, con colaboración de John Lennon.

1984.- La cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya, primera mujer que “camina por el espacio”.

1985.- El actor estadounidense Rock Hudson anuncia que sufre SIDA y fallece en octubre.

1992.- El rey Juan Carlos I inaugura en Barcelona los Juegos de la XXV Olimpiada.

1992.- Inauguración en Madrid de la Casa de América.

1994.- Husein de Jordania y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, firman una histórica reconciliación, en Washington, que pone fin a 46 años de luchas.

1999.- Gran victoria del Polo Patriótico, coalición del presidente venezolano Chávez, en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente.

2000.- Se estrella un avión Concorde de Air France poco después de despegar del aeropuerto parisino De Gaulle. Fallecen 113 personas.

2010.- Varios medios publican informes militares estadounidenses sobre la guerra en Afganistán, filtrados por WikiLeaks.

2016.- Verizon acuerda la compra Yahoo por unos 4.800 millones de dólares.

2021.- El Paseo del Prado y el Buen Retiro madrileño, declarados Patrimonio Mundial de la Unesco.

2023.- Los reyes de España inauguran en Madrid la Galería de las Colecciones Reales, proyecto que arrancó 25 años antes.

2025.- El militante propalestino Georges Abdallah sale en libertad tras 40 años encerrado en Francia por terrorismo.

Nacimientos

1109.- Alfonso I, ‘el Conquistador’, rey de Portugal.

1848.- Arthur Balfour, político británico.

1905.- Elías Canetti, escritor búlgaro de origen sefardí y Nobel de 1981.

1929.- Manuel Olivencia, catedrático español que fue comisario general de la Expo ’92 de Sevilla.

1925.- Santiago de Santiago, escultor español.

1952.- Eduardo Souto de Moura, arquitecto portugués.

1954.- Santiago Auserón, ‘Juan Perro’, cantante español que lideró el grupo ‘Radio Futura’.

1955.- Iman Jones, modelo somalí y viuda de David Bowie.

1970.- Jorge Javier Vázquez, presentador de televisión español.

Defunciones

1842.- Ignacio Rodríguez Galván, poeta mexicano.

1972.- Américo Castro, historiador español.

1986.- Vincente Minnelli, cineasta estadounidense.

2003.- John Schlesinger, director de cine británico.

2018.- Sergio Marchionne, exconsejero delegado italiano de Fiat Chrysler Automobiles.

2021.- Otelo Saraiva de Carvalho, militar portugués, estratega de la Revolución de los Claveles.

2021.- Bob Moses, líder estadounidense de derechos civiles.

2022.- David Trimble, político irlandés.

2023.- Cecilia, ‘La Incomparable’, icono transgresor de la música popular chilena.

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