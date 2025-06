En un 25 de junio, pero de 1678, la noble veneciana Elena Cornaro Piscopia se convierte en la primera mujer que recibe un doctorado de Filosofía, lo obtuvo en la Universidad de Padua.

OTRAS EFEMÉRIDES

1786.- Francisco de Goya y Ramón Bayeu son nombrados pintores de cámara de Carlos III.

1792.- Comienza la medición del meridiano de París, origen del Sistema Métrico Decimal.

1857.- Se publica el libro de poemas ‘Las flores del mal’, de Charles Baudelaire.

1876.- Batalla de ‘Little Big Horn’, donde los estadounidenses pierden ante los jefes indios sioux ‘Caballo loco’ y ‘Toro sentado’.

1947.- Se publica ‘El Diario de Ana Frank’ bajo el título de ‘La casa de atrás’.

1950.- Guerra de Corea: los norcoreanos invaden el sur.

1967.- Los Beatles graban en directo ‘All you need is love’, en el programa ‘Our World’, vía satélite desde la BBC para 30 países. Su última actuación en televisión.

1975.- Mozambique se independiza de Portugal.

1978.- Argentina logra la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a Países Bajos (3-1).

1984.- Prince lanza su icónico álbum ‘Purple rain’.

1991.- Eslovenia y Croacia proclaman su independencia de Yugoslavia.

1994.- Último partido que Maradona juega con la selección argentina, en pleno Mundial de Estados Unidos, tras dar positivo por dopaje.

1998.- Microsoft lanza Windows 98.

2006.- La compañía europea Arcelor acepta la OPA hostil de la empresa anglo-india Mittal Steel, fusión que origina un líder mundial del acero.

2013.- El emir de Qatar, Hamad bin Jalifa al Zani, abdica en su hijo, Tamim bin Hamad al Zani.

2016.- Ataque de Al Shabab contra un hotel en Mogadiscio (Somalia), 35 muertos.

2017.- Al menos 140 personas calcinadas tras explotar un camión cisterna en Pakistán, durante el fin del Ramadán.

2021.- El policía Derek Chauvin, que asesinó al afroamericano George Floyd, condenado a 22 años de prisión.

2024.- El fundador de Wikileaks, Julian Assange, queda libre tras el acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., declarándose culpable por la filtración de documentos confidenciales de ese país en 2010.

NACIMIENTOS

1852.- Antonio Gaudí, arquitecto español.

1903.- George Orwell, escritor británico.

1924.- Sidney Lumet, cineasta estadounidense.

1925.- John Briley, novelista y guionista estadounidense.

1928.- Pierre Culliford, ‘Peyo’, dibujante belga, creador de ‘Los Pitufos’.

1961.- Ricky Gervais, actor, humorista y escritor británico.

1963.- George Michael, músico británico.

1964.- Johnny Herbert, piloto de Fórmula 1 británico.

1971.- Angela Kinsey, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1673.- Charles de Batz-Castelmore, conde d’Artagnan, capitán de mosqueteros francés.

1984.- Michel Foucault, filósofo francés.

1995.- William Layton, dramaturgo estadounidense.

1997.- Jacques Cousteau, oceanógrafo francés.

2009.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

2014.- Ana María Matute, escritora española.

2015.- Patrick Macnee, actor británico.

2017.- Alain Senderens, chef francés.

2024.- Bill Cobbs, actor estadounidense.

