En un 25 de marzo, pero de 1998, la Cámara Alta argentina deroga las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que eximen de responsabilidad penal a cientos de militares acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.
1807.- El Parlamento británico aprueba abolir el tráfico de esclavos.
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1835.- Se publica el primer cuadernillo de los Cuentos del escritor danés Hans Christian Andersen.
1911.- El incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York causa la muerte de 146 trabajadoras, quemadas o cuando trataban de escapar del fuego al saltar por las ventanas.
1924.- Proclamación de la Segunda República en Grecia, que duró hasta noviembre de 1925.
1957.- Se firman los Tratados de Roma, constitutivos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).
1975.- El rey Faisal de Arabia Saudita es asesinado por su sobrino el príncipe Faisal Ibn Musaed Ibn Abdul Aziz, quien según el comunicado oficial se hallaba perturbado mentalmente.
1995.- El informático estadounidense Ward Cunningham lanza WikiWikiWeb, el primer sitio en Internet en el que los usuarios tienen acceso a la creación y edición del texto que comparten. Estos lugares serán conocidos con el nombre de wiki (rápido en el idioma hawaiano) y tienen en Wikipedia su exponente más popular.
1996.- El Comité Veterinario de la UE prohíbe las exportaciones de vacuno británico y sus productos derivados, a causa de la enfermedad de las “vacas locas”.
2002.- Un tribunal islámico de Nigeria absuelve a Safiya Husaini, que había sido condenada a morir lapidada acusada de adulterio.
2008.- Ford vende sus marcas británicas Jaguar y Land Rover a la india Tata Motors.
2016.- Primer e histórico concierto en Cuba de la banda de rock británica The Rolling Stones.
2018.- Detenido en Alemania el expresidente catalán, Carles Puigdemont, tras cinco meses huido de la justicia española. Quedó en libertad después de que la justicia alemana aceptase su extradición a España por malversación de fondos y no por rebelión, como habían pedido los jueces españoles.
2019.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anuncia el envío de una carta al rey español Felipe VI en la que solicita que España pida perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la conquista.
2020.- El Santo Sepulcro de Jerusalén cierra sus puertas por el coronavirus por primera vez desde 1349.
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1808.- José de Espronceda, poeta romántico español.
1867.- Arturo Toscanini, director de orquesta italiano.
1908.- David Lean, director de cine británico.
1914.- Norman Ernest Borlaug, ingeniero agrónomo y genetista estadounidense, Premio Nobel de la Paz en 1970.
1921.- Simone Signoret, actriz del cine francés nacida en Alemania.
1929.- Cecil Taylor, pianista de jazz estadounidense.
1931.- Encarna Paso, actriz española.
1942.- Aretha Franklin, cantante estadounidense.
1947.- Elton John, cantante y compositor británico.
1948.- Luis Landero, escritor español.
1959.- Juan Luis Iborra, cineasta español.
1965.- Sarah Jessica Parker, actriz estadounidense.
1972.- Roberto Miguel Acuña Cabello, apodado “El Toro”, futbolista nacido en Argentina y nacionalidad paraguaya y española.
1982.- David Bustamante, cantante español.
1458.- Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, escritor español.
1909.- Ruperto Chapí, compositor español.
1918.- Claude Debussy, compositor francés.
1962.- Auguste Piccard, investigador suizo.
1991.- Marcel Lefebvre, obispo tradicionalista francés, crítico de las reformas del Concilio Vaticano II.
2006.- Rocío Dúrcal (María de los Ángeles de las Heras), actriz y cantante española.
.- Deogracias Fonseca Espinosa, expresidente militar de Colombia.
2009.- John Hope Franklin, historiador estadounidense.
2012.- Antonio Tabucchi, escritor italiano.
.- Bert Sugar, escritor estadounidense.
2014.- Armando López Salinas, novelista e histórico militante comunista español.
2015.- Pedro Reyes, humorista.
2018.- Linda Brown, icono contra la segregación racial en las escuelas estadounidenses.
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2021.- Bertrand Tavernier, cineasta francés.
2023.- Xavier López Rodríguez “Chabelo”, actor y presentador mexicano.
2024.- Enrique Ventura, dibujante español.
Un avión militar se estrelló el lunes 23 de marzo en el suroeste Colombia con 125 personas a bordo, informó la fuerza aérea del país, que no confirmó de inmediato una cifra de muertos. (AFP)
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