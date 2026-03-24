Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tanques y soldados se encuentran frente al Palacio de Gobierno, la Casa Rosada, Buenos Aires, 24 de marzo de 1976. (AFP)
Tanques y soldados se encuentran frente al Palacio de Gobierno, la Casa Rosada, Buenos Aires, 24 de marzo de 1976. (AFP)
/ -
Por Agencia EFE

En un 25 de marzo, pero de 1998, la Cámara Alta argentina deroga las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que eximen de responsabilidad penal a cientos de militares acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.