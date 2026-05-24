En un 25 de mayo, pero de 1977, se estrenó la película ‘Star Wars’ (‘La Guerra de las Galaxias’), de George Lucas.

Otras efemérides

1810.- Se constituye en Buenos Aires la primera Junta de Gobierno tras ser depuesto el último virrey de España en Río de la Plata, efeméride que se celebra en Argentina como el ‘Día de la Revolución de Mayo’.

1887.- Un incendio destruye el Teatro de la Opera Cómica de París y causa la muerte de 84 personas.

1895.- El escritor británico Oscar Wilde es condenado a dos años de trabajos forzados por su homosexualidad.

1937.- Inauguración en París de la Exposición Universal.

1940.- Inaugurada en Buenos Aires la “Bombonera”, el célebre estadio del club de fútbol argentino Boca Juniors.

1946.- La actual Jordania se convierte en el independiente Reino Hachemita de Transjordania, con Abdalá I como primer rey.

1963.- Firma en Addis Abeba (Etiopía) del acta fundacional de la Organización para la Unidad Africana.

1969.- Se estrena la película ‘Cowboy de medianoche’ (‘Midnight Cowboy’), de John Schlesinger, protagonizada por Jon Voight y Dustin Hoffman.

1973.- Se publica el ábum ‘Tubular Bells’ del compositor y músico británico Mike Oldfield.

1975.- Miguel Delibes lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española (RAE).

1979.- Mueren 276 personas al estrellarse un avión en el aeropuerto de Chicago.

1993.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la creación de un Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra en la antigua Yugoslavia.

2002.- Mueren los 225 ocupantes de un avión Boeing 747 de China Airlines al estrellarse en el estrecho de Taiwán.

2003.- Néstor Carlos Kirchner toma posesión como presidente de Argentina.

2011.- La Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) anuncia la erradicación de la peste bovina en el mundo.

2014.- Irrumpe en el panorama político español el partido Podemos, al conseguir 5 escaños en las elecciones al Parlamento Europeo.

2019.- Rusia bota el rompehielos atómico ‘Ural’, de 173 metros de eslora, 34 de manga y 33,500 toneladas, para navegar por la ruta ártica.

2020.- El afroamericano George Floyd muere por asfixia en Mineápolis, Minesota (EE.UU.), tras ser reducido por un policía local, hecho que desató una gran ola de protestas.

2023.- El fundador del grupo ultraderechista Oath Keepers, Stewart Rhodes, es condenado a 18 años de cárcel por el asalto al Capitolio de EE.UU.

2025.- Elecciones parlamentarias y regionales: el ente electoral de Venezuela declara al chavismo ganador en 23 de las 24 regiones.

Nacimientos

1889.- Igor Sikorsky, pionero de la aviación, ruso nacionalizado estadounidense.

1922.- Enrico Berlinguer, dirigente comunista italiano.

1939.- Ian Murray McKellen, actor británico.

1951.- François Bayrou, ex primer ministro francés.

1953.- Daniel Passarella, exfutbolista y exentrenador de fútbol, argentino.

1969.- Anne Heche, actriz estadounidense.

1973.- Mikel Odriozola, atleta español, pentacampeón de España.

1975.- Keiko Sofía Fujimori Higuchi, política peruana.

Defunciones

1681.- Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español.

1899.- Emilio Castelar, político y orador español.

1954.- Robert Capa, fotógrafo húngaro.

2001.- Alberto Díaz Gutiérrez ‘Korda’, fotógrafo cubano, autor de la mítica foto de Che Guevara.

2010.- Gabriel Vargas, pintor y caricaturista mexicano.

2014.- Wojciech Witold Jaruzelski, último presidente de la Polonia comunista.

2019.- Joaquín Sanz Gadea, médico español galardonado con el Príncipe de Asturias a la Concordia.

2022.- Eduardo Lizalde Chávez, poeta mexicano.

2023.- Daniel Toro, cantautor argentino.

2024.- Grayson Murray, golfista estadounidense.