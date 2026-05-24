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George Lucas es un cineasta estadounidense, principalmente conocido por crear las franquicias "Star Wars" e "Indiana Jones" (Foto: AFP)
George Lucas es un cineasta estadounidense, principalmente conocido por crear las franquicias "Star Wars" e "Indiana Jones" (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

En un 25 de mayo, pero de 1977, se estrenó la película ‘Star Wars’ (‘La Guerra de las Galaxias’), de George Lucas.

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